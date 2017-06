UŽIVO: Brisel spreman za crnogorsku zastavu, Vujanović: Velika čast i uspjeh CG

Među 28 zastava NATO-a koje se nalaze u sjedištu Alijanse u Briselu, danas će se zavijoriti i crnogorska, kao 29. članice. Tom činu koji će početi danas u 15 časova, prisustvuje i crnogorski predsjednik Filip Vujanović.

We made room for the flag of #Montenegro to be raised at the ceremony this afternoon. Watch it live at around 3PM (CET) #WeAreNATO pic.twitter.com/3mObyzdVAU

— NATO (@NATO) June 7, 2017