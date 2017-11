Brnović tvrdi da Demokrate na istinu reaguju bukom i histerijom

Ne čudi nas da Bečićevi demagozi imaju problem sa istinom, i svaki put kada ih sa njom suočimo oni reaguju identično – histerijom i bukom, poručio je član OO Demokratske partije socijalista Cetinje Radovan Brnović.

Potpredsjenik Demokrata Dženan Kolić, poručio je da je očigledna mržnja Mila Đukanovića prema njima, pri samom pomenu imena ove partije, što se kako dodaje naročito vidjelo sinoć na Cetinju prilikom tribine DPS-a.

“Kada izvjesni Dženan Kolić, potpisan kao potpredsjednik Demagoga, dovede u vezu Šešelja i DPS onda moramo da se priupitamo da li se radi o drskosti, bezobrazluku ili teškoj zabludi. Da vas podsjetimo, možda nijeste znali kada ste pristupali Bečićevoj družini: Šešelj je na saveznom nivou bio u koaliciji sa SNP-om, partijom koje se vaš šef sad stidi, iako mu je nekada bila baš zbog ideologije privlačna. Isti taj Šešelj bio je protjeran iz Crne Gore u vrijeme Vlade Mila Đukanovića”, poručio je Brnović.

Odbornik DPS-a pita se šta nije tačno od onoga što je juče rečeno u Bajicama.

“Da je vaš partijski šef Aleksa Bečić provocirao i pokušavao da dijeli građane po Crnoj Gori, tvrdeći da je trobojka crnogorska zastava – nije nikakva tajna. U prilog tome, prilažemo fotografiju iz koje se vidi da vaš Aleksa do nedavno nije priznavao crnogorsku zastavu već mu je draža bila ova plavo- bijelo-crvena. Kada je postalo politički isplativo, onu njegovu trobojku ofarbao je u crveno i počeo njome da barjači”, dodaje Brnović.

Pita se je li Demokrate pogodilo ono što su juče čuli, da im je visoki funkcioner stranke bio zadužen za bezbjednosnu procjenu pripadnika ozloglašenog Sedmog bataljona.

“To tvrde i oni koje je on regrutovao. Razumijemo da se i vi i on toga stidite, jer to je normalna ljudska reakcija, svako bi se stidio da je u tome učestvovao, ali to nije razlog za vašu histeriju”, navodi Brnović.

Poručuje da je velika razlika između Demokrata i DPS-a.

“Iza vas stoje nedjela kojih vas je sramota i koja bukom prikrivate, a iza nas su postignuća i temeljne vrijednosti države Crne Gore za koje smo se borili i izborili, uprkos konstantnoj političkoj opstrukciji vas i vaših političkih očeva, kojih se sada stidite i odričete”, zaključuje odbornik vladajuće partije.

