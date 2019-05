Bruna Lončarević: DPS me nije kupio, svoj glas dajem Kotoru

Predsjedništvo Opštinskog odbora SDP-a Kotor je, na sjednici koja je održana 13. maja ove godine isključilo iz članstva predsjednicu Kluba odbornika ove partije Brunu Lončarević. Na tom sastanku je, kako saznaje Skala radio bilo prisutno 7 članova od 15. Bio je prisutan i lider partije Ranko Krivokapić a glasanja nije bilo.

Na pitanje da li se osjeća isključenom iz partije, na sjednici na kojoj se nije ni glasalo o njenom isključenju i na kojoj je samo 4 člana imalo drugačije mišljenje, Lončarevićeva je kazala da po Statutu partije Predsjedništvo nema pravo da je isključi i da to jedino može Opštinski odbor. On će sigurno zasijedati i izjasniti se o tome. Vidjećemo kakva će odluka biti, jasna je ona.

SDP se, neposredno po završetku sjednice Predsjedništva kotorskog Opštinskog odbora oglasio saopštenjem. Zanimljivo je, kaže Lončarevićeva, da je saopštenje proslijeđeno medijima samo desetak minuta nakon sastanka koji je trajao dva sata. To znači da je bilo unaprijed pripremljeno. „A što se tiče toga da sam u saopštenju proglašena izdajnikom ove partije, jasno je da se tako ne osjećam. Partiji sam svim bićem pripadala punih 15 godina, i pripadam još uvijek, prije svega zato što je SDP građanska , državotvorna i partija koja teži evropskim integracijama čiji su principi građanska sloboda, jednakost, socijalana pravda i solidarnost, saosjećanje sa žrtvama nepravde“, izjavila je Lončarevićeva gostujući u emisiji „Skalin parapet“ Skala radija.

Ona je kazala da je samo građanka, koja osjeća probleme grada. Danas joj kažu i da je heroj zbog svega što je uradila, a da se lično ne osjeća ni izdajnikom ni herojem. Na žalost, građani su postali robovi kruzing turizma, velikog broja autobusa, jeftinih hostela. Sve to je doprinijelo da se odluči na ovaj korak i pokuša da pomogne svome gradu.

Lončarevićeva kaže da osjeća odgovornost što ranije nije reagovala i odlučila se na ovaj potez, jer je bilo jasno da ne funkcioniše lokalna koaliciona vlast. Žao mi je, kaže ona, što nijesam ranije reagovala i zato mi se možda može pripisati da sam izdajnik.

Kad je predsjednik Krivokapić išao sa DPS-om, onda je on imao viziju, a kad je Bruna Lončarević odlučila da ide sa DPS-om, onda je ona izdajnik, kazala je ona.

OO SDP je pokrenuo inicijativu za smjenu predsjednika opštine Vladimira Jokića. To su podržali organi partije. Ušlo se u proceduru. Javno smo se izjasnili oko toga. Kada je sve završeno i predata inicijativa, samo dva dana prije zasijedanja SO stigao je prijedlog lidera partije da se održi referendum po pitanju izgradnje pilona u kotorskoj luci a da mi povučemo inicijativu. Na sastanku noć uoči zasijedanja SO, predsjednik Krivokapić je kazao da glasaju po sopstvenoj savjesti, da bi, u pauzi sjednice zvao telefonom odbornike da povuku inicijativu i napuste Skupštinu.

Lončarevićeva kaže da jednostavno to nije mogla da prihvati zarad onih koji su potpisali inicijativu, ali ni da pogazi sopstvenu riječ i sopstvena uvjerenja. Ona je podsjetila i na špalir koji je odbornike dočekao na ulazu u palatu Bizanti, ali i na uvrede kojima je danima bila izložena njena partija a i sam lider. Neki mogu da pređu preko toliko uvreda, ali ja ne mogu zarad fotelja. Mene fotelje ne interesuju. Ja sam ljekar humanista, jasna je ona, komentarišući neprihvatljivom ukupnu atmosferu koja je vladala u susret sjednici SO, bubnjeve, otvaranje vrata za vrijeme sjednice, urlikanje i brojne ispade koji ne priliče gradu kakav je Kotor. Ona je zamjerila tadašnjem predsjedniku Jokiću što je odlučio da bude sa onima koji su pravili protest i neprimjereno se ponašali, koji su bili većinom iz drugih gradova Crne Gore, a ne sa odbornicima u Skupštini.

Na primjedbu da je to bila koalicija koju je i ona podržavala pune dvije godine, Lončarevićeva je odgovorila da je u to ušla misleći da nešto nabolje mogu da promijene u ovom gradu. „Možda smo i promijenila ali na gore“, kazala je naša sagovornica.

Za izjave aktuelne predsjednice SO Dragice Perović, koja se oglasila povodom situacije u Kotoru i saopštila da je u pitanju klasična politička korupcija i da treba da se zna da je u Kotoru volšebno došlo do prekompozicije vlasti, mimo izborne volje kotorskih glasača, zahvaljujući političkoj kombinatorici, korupcionaškom putanjom u toku njihovog mandata, pravnim nasiljem i hajdučijom, Lončarevićeva je kazala da je to obična frazeologija koja nema nikakav smisao.

Svoj glas dala sam Kotoru, kaže ona, i niko me nikad ne može kupiti. Za ovo što sam uradila ne tražim ništa. Ne zanima me nikakva funkcija. To činim za svoj grad. Sve ostalo su čiste laži. Pitaću Perovićevu koliko sam to dobila, da i ja znam. Politička korupcija podrazumijeva da se dobija neki novac. Javno ću je pozvati da se izjasni o tome. Ponoviću da nijesam kupljena niti me može iko kupiti. Odbornica sam 12 godina. Ranije se radilo mnogo kvalitetnije. Sjednicu su imale potreban nivo i mnogo se radilo. Ova je imala samo jednu završenu sjednicu SO, kategorična je Lončarevićeva.

Ona je saopštila da ostaje vlasnica mandata koji joj je povjeren od strane građana a da će dobro razmisliti poslije svega da li će ostati u partiji koja joj je istinski puno dala. Sada je najvažnije, smatra ona, da se Kotoru vrati poljuljani ugled.

Nije je zvao predsjednik partije Krivokapić, a to je očekivala. Na žalost to je tako, kazala je na kraju predsjednica Kluba odbornika SDP-a u lokalnom parlamentu dr Bruna Lončarević.