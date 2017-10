BS mora formirati skupštinsku većinu

Iako je u Rožajama zabijelio snijeg a temperatura pala do nule, na lokalnoj političkoj scenije i dalje vruće. Do rješenja parlamentarne krize, odnosno prekida opozicionog bojkota rada skupštine, nije došlo ni na nedavnom sastanku koji je trebalo da dovede do stvaranja nove većine.

Sastanak sa predsjednicima klubova odbornika opozicionih stranaka, kao pokušaj prevazilaženja političke krize organizovali su predsjednik opštine Ejup Nurković i lokalnog parlamenta Husein Kurtagić.

Budući da nije bilo saopštenja za javnost kao i da se nijedna stranka nije oglasila povodom tog sastanka, nezvanično saznajemo dogovra nije bilo, a novi pokušaj zakazan je za danas.

Kriza u Rožajama je dostigla vrhunac kada su sjednicu lokalnog parlamenta, na kojem je trebalo da se razmatra završni račun budžeta opštine za prošlu godinu, bojkotovale sve opozicione stranke, uz obrazloženje da Bošnjačkoj stranci koja od 34 odbornička mjesta ima 17, nakon raskida koalicije sa SDP-om, nedostaje legitimitet da vrši vlast.

Neslaganje sa vladanjem BS u Rožajama, opozicione partije su iskoristile da pokažu upravo na primjeru završnog računa budžeta za čije usvajanje je, prema, važećem statutu, neophoda većina od ukupnog broja odbornika u lokalnom parlamentu, što BS nema u ovom trenutku.

Iz DPS, najjače opozicione partije, koja ima dvanaest odbornika, tada je poručeno da BS nema legitimitet za donošenje odluka i da je nedolazak na sjednicu svih opozicionih odbornika ozbiljno upozorenje lokalnoj vlasti da neće tolerisati njihovo takvo ponašanje. Iz SDP-a, bivšeg koalicionog partnera BS, koja u lokalnom parlamentu participira sa dva odbornička mjesta, bili su još oštriji poručujući lokalnoj vlasti da neće dozvoliti da se i dalje upravlja ovom opštinom kao do sada, podvlačeći, prije svega netransparentnost načina trošenja budžetskih sredstava.

Bojkotu SO priključili su se i SD sa dva i BDZ koja ima jednog odbornika.

Svoj principijelan sav da neće prisustvovati sjednicama SO dok se ne riješi pitanje njenog legitimiteta, odbornici DPS-a i BDZ su pokazali i nedolaskom na svečanu sjednicu povodom obilježavanja dana opštine, dok su iz SDP-a i SD kazali da se njihov bojkot odnosi samo na radne sjednice.