Bulatović: Mi čuvamo interese građana Budve, oni čuvaju funkcije

Sve ono što smo govorili u prethodnom periodu, i što govorimo i dalje, odbornici i predstavnici sada već smijenjene budvanske vlasti iz redova DF-a i Demokrata nam prikazuju, ne trudeći se da makar zakamufliraju svoje poteze, rekao je v.d. predsjednika Opštine Budva Vladimir Bulatović.

“Oni su noć proveli u službenim prostorijama, kako kažu, čuvajući vlast. Upravo je to osnovna i suštinska razlika između nas i njih. Oni čuvaju vlast. Mi čuvamo interese građana Budve. Oni čuvaju funkcije. Mi čuvamo Budvu. Oni čuvaju Krimovice i Car invest-e. Mi čuvamo budvanski budžet”, ističe Bulatović.

Umjesto da, kako je rekao, račun Opštine Budva nije blokiran i da oni u svojim kućama i sa svojim porodicama spavaju mirno, oni spavaju u zgradi SO Budva, u strahu da im neko ne sjedne u fotelje.

“Umjesto da spavaju u Vladi Crne Gore tražeći rješenje da se odblokira račun Budve, kako bi građani, u ovom, za sve nas, teškom i izazovnom momentu, primili platu, oni spavaju u zgradi SO i čuvaju vlast (a u Vladi razgovaraju o svojim ličnim interesima).

Samo želim da im poručim, nijesmo se krili ni do sad, nećemo ni od sad. Krijući se nećemo ulaziti u zgradu SO, nego na glavna vrata, u vrijeme koje je za to predviđeno. Ulazićemo na glavna vrata u sred bijela dana jer ne radimo u mraku, koji je vama blizak. Radićemo pošteno i časno kao i do sad i slobodno znajte da mi varijante nasilja nijesmo nikad podržavali, pa nećemo ni mi primjenjivati takve metode. Ulazićemo na glavna vrata jer štitimo interese svih građana, a ne pojedinaca i interesnih skupina. Pružili smo vam priliku da radite u interesu grada, nijeste je iskoristili”, zaključio je Bulatović.