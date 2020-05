Burzan: Vučić i Rusija podržavaju bunt u Crnoj Gori

Činjenica da srpski državni vrh, zajedno sa medijima kojima upravlja predsjednik Srbije, sa domaćim „radnim snagama“ i medijima koji su takodje plaćeni iz Srbiji, podižu tenzije ne bi li u Crnoj Gori podigli bunu i destruirali izborni proces, rekao je univerzitetski profesor, političar i diplomata, Dragiša Burzan u večerašnjoj Živoj istini.

“To bi negativno uticalo na imidž Crne Gore u inostranstvu i otežalo situaciju sa krajnjim ciljem – da snage koje podržava državni vrh Srbije preuzme vlast na jedini način – bunom i silom. Partije koje prima Vučić, što direktno ukazuje na njega kao organizatora, nemaju šanse na izborima čak ni ujedinjene. Crna Gora to glasati neće. Vučić će to neštedimice koristiti u kampanji, ali to nije strateški plan. Strateški plan je projektovati njima vjerne snage kroz populizam i osigurati bavljenje Crnom Gorom kroz podjele“, rekao je Burzan.

On je govorio i o uticaju Rusije na aktuelne događaje u Crnoj Gori.

“U pozadini stoji velika Rusija koja je u posljednje vrijeme izašla sa mjesta inostranih poslova i iskazala stvari koje se ne govore u diplomatskoj praksi. Pritisak na Crnu Goru je zaista veliki i državni vrh je to prepoznao. Sve to neće uroditi plodom i mislim da će se izbori u Crnoj Gori dogoditi i da će gradjani podržati svojim glasom ko će činiti sljedeću vlast. Cilj Rusije koja podržava Crkvu je sasvim jasan. Ona tradicionalno želil da se isturi na ovom prostoru da bi došla do baze na mediteranu, a Crna Gora da dodje u poziciju neke nove vlasti. To bi bio zgoditak koji bi pozdravila bez rezerve“, rekao je Burzan.