Cakan: Može se biti vlast, a ostati svoj

Predsjednik Biram Bar Radomir Novaković Cakan, poručio je da su, tokom proteklih godinu, od kad su održani izbori u Baru, pokazali da se može biti u vlasti i ostati svoj.

On je, sinoć na obilježavanju dana stranke Biram Bar, istakao da je bitno imati svoje mišljenje o svakoj temi o kojoj se otvara rasprava u gradu.

Grupa birača Biram bar je prije godinu osvojila pet mandata u lokalnom parlamentu, pa su se neposredno poslije toga registrovali i kao stranka, ali su ovaj datum uzeli kao preloman za odluku o prelasku iz grupe birača u partiju.

Cakan je istakao da ima još mnogo posla i iskušenja i da vidi mnogo prostora za njegovu stranku. Ne samo u Baru – već sjutra, poslije parlamentarnih izbora – i u Crnoj Gori. Naročito je podvukao da je zadovoljan time što je stranka i pod pritiscima ostala na strani građana.

“Kada neko dođe na šalter, ima pravo da brzo dobije odgovor ili papir koji mu treba. Kada neko dođe u bolnicu, ima pravo na liječenje i jednak tretman kao i drugi. Kada neko dođe u neko javno preduzeće, ima pravo da dobije to što treba da dobije. Ne smije na šalteru, u bolnici, u javnom preduzeću da se plati, da se čeka, da se bude ponizan”, istakao je Novaković.

On je dodao da su to stvari za koje se bore u Baru, a nada se, ukoliko bude takva volja građana – i sjutra u Crnoj Gori.

Napominjući prisutnima da su ovakvi povodi smišljeni da bi se ljudi malo vidjeli, da bi popričali, evocirali uspomene, predsjednik Biram Bar je istakao da su oni mlada stranka i da se moraju stalno podsjećati ideja i principa kojima su bili vođeni, jer- ukoliko zaborave na te principe- postaće samo još jedna stranka u političkom moru Crne Gore.

“I tada i sada, političke partije u Crnoj Gori su suviše zagledane u prošlost, a mi smo željeli i tada i danas da gledamo u budućnost”, naglasio je Novaković.

Prema njegovim riječima, kada su ulazili u današnju koaliciju, razne price su kolale gradom.

“Neki su nas napadali najružnijim riječima – i to opozicija. Dobronamjerni su govorili da nije pametno to što radimo, a mi u Biram Bar smo željeli da probamo da učinimo nešto za kraj u kojem živimo. Da iskoristimo privilegiju koja nam je pružena od građana i nešto popravimo, riješimo nekoliko problema, ubrzamo neke procedure, učinimo da se ljudi u Baru osjećaju bolje i budu ponosni na svoj grad”, jasan je on.

Novaković je najavio i prvi kongres Biram Bar koji će, po njegovim riječima, donijeti neke važne i značajne odluke za budućnost stranke.