Camaj tvrdi da su odluke DPS skupo koštale građane Tuzi

Političke odluke Demokratske partije socijalista, kojima je decenijama prolongirano sticanje statusa samostalne opštine, i te kako su koštale građane Tuzi, smatraju u Demokratskoj Crnoj Gori, te ističu da imaju jasan plan kako da Tuzima obezbijede i omoguće infrastrukturu kakvu treba da ima svaka perspektivna opština.

Nosilac liste Demokrata na izborima u Tuzima Štjefan Camaj ocijenio je da se to mjesto suočava sa izuzetno lošom saobraćajnom infrastrukturom i nedostatkom objekata koji moraju biti na raspolaganju građanima u 21. vijeku, podsjetivši na dva predizborna obećanja DPS-a koja i dalje nisu realizovana, a to su magistralni put Golubovci – Mataguži – Tuzi i bulevar Tuzi – Podgorica.

“Dugogodišnja zapostavljenost i infrastrukturna zapuštenost Tuzi uslovili su i otežan razvoj poljoprivrede, ugostiteljstva i uslužnih djelatnosti. Infrastruktura je osnov razvoja Tuzi, a nikako predmet političkih obećanja koja se decenijama unazad ne ispunjavaju”, naveo je Camaj.

Demokrate, kaže, imaju jasan plan kako da Tuzima obezbijede omoguće infrastrukturu koja će biti jedna od ključnih pretpostavki sveukupnog razvoja.

“Zato će Demokratama među prioritetnim zadacima biti realizacija projekta izgradnje moderne saobraćajnice bulevarskog tipa, koja će povezati Tuzi sa Podgoricom, kao i izmještanje tranzitnog saobraćaja iz centra grada izgradnjom zaobilaznice”, istakao je Camaj.

Dodaje da je neophodno u što kraćem roku izvršiti rekonstrukciju i modernizaciju puta Tuzi-Mataguži.

“Pored ključnih saobraćajnih infrastrukturnih projekata, Demokrate će posebnu pažnju usmjeriti na obezbjeđenje sredstava koja će se upotrebiti na modernizaciji putnih pravaca prema selima i mjesnim centrima, kao i prema zemljišnim kompleksima u funkciji povećanja obradivih površina”, najavio je Camaj.

Kako je rekao, ono što Tuzi kao perspektivna opština odavno zaslužuje je sportska dvorana za čiju izgradnju će preduzeti neophodne korake odmah nakon preuzimanja vlasti.

Pored navedenih projekata, dodao je nosilac liste Demokrata, ono što je krajnje neophodno Tuzima jeste moderan pijačno-tržni kompleks, koji će biti središte prodaje domaćih, ali i drugih proizvoda.

“Građanima Tuzi je dosta ponižavanja od strane DPS-a. Tuzi ne žele mrvice, već ono što zaslužuju, a to je moderna opština sa bogatim poljoprivrednicima, razvijenom trgovinom, modernim saobraćajnicama i savremenim tržnim centrima”, uvjeren je on.

Stoga se, smatra, mora obezbijediti ambijent za investitore koji će omogućiti dodatna radna mjesta.

“Da zaposlimo građane. Demokrate drže svoju riječ i to su pokazale svojim djelima. Zaustavimo one koji šire nacionalističku histeriju, dijele narod i koji ne ispunjavaju obećano. Zustavimo one koji ne drže svoju riječ. Zaustavimo one koji su građane Tuzi decenijama posmatrali kao matematičke brojke za potrebe izbornih kalkulacija. Podržimo mlade ljude, novu politiku i savremen program”, zaključio je Camaj.

Ž.N.