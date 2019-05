Čanak: Demaskirana uloga ruskih tajnih službi u regionu

Prekid odnosa između Srbije i Crne Gore bio bi čist politički avanturizam, kaže u intervjuu za Pobjedu lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak.

Ističe da je Beogradu sada potreban svaki prijatelj kojeg može da ima.

“Lično ne vjerujem da će doći do prekida odnosa između Srbije i Crne Gore, zaista to bi bio vrhunski politički avanturizam. Mislim da je vrlo dobro što se najzad prestalo gledati kroz prste za tako teška krivična djela kao što je pokušaj državnog udara. Sa druge strane, važno je da je demaskirana uloga ruskih tajnih službi. Treba biti svjestan da je vjekovno prijateljstvo slovenskih naroda na jugu Balkana, naročito Crnogoraca, države Crne Gore, države Srbije i Srba prema Rusiji jedna istorijski kontinuirana stvar, ali to i dalje ne znači da postoji spremnost za podržavanje potpuno nelegitimnih i nelegalnih miješanja u unutrašnje stvari suverenih država kao što je Crna Gora”, kazao je Čanak.

Nada se da će i ostale zemlje ne samo južnog Balkana reagovati na isti način protiv svakog spoljnog miješanja u unutrašnje stvari neke države.

“Mislim da je to važan i hrabar potez rukovodstva Crne Gore i mislim da je on izuzetno značajan. Ne mislim da će se odnosi između Srbije i Crne Gore poslije ove presude nešto pretjerano kvariti, jer ovoga trenutka Srbij i treba svaki saveznik kojeg može da ima, a Crna Gora sigurno jeste”, navodi Čanak.

On ne bi rekao da Andrija Mandić ima podršku vlasti Srbije.

“Činjenica je da postoji jedan trend u Srbiji trenutno da se pripadnici srpske nacionalne zajednice, da li dolaze iz BiH ili Crne Gore ili bilo koje druge države, primaju sa konceptom koji je vrlo sličan konceptu koji Mađarska sprovodi: to je otprilike da svako ko je po nacionalnosti Mađar može u Mađarskoj da traži svoje mjesto, može da uzme državljanstvo i tako dalje”, kazao je Čanak.

On ne misli da bi u političkom smislu Beograd zbog bilo koga nešto rušio ili raskidao sa Podgoricom.

“Tim prije što u trenucima kada je neophodno definitivno završiti sa napetostima koje postoje oko kosovskog pitanja u Srbiji Srbiji je potreban svaki prijatelj koji može da ima. Mislim da bi u ovom trenutku otvaranje fronta prema Crnoj Gori samo ohrabrilo ultradesničare i šoviniste u Srbiji da pokušaju da obnove politiku izolacionizma kakvu je sprovodio Slobodan Milošević. Mislim da ovoga trenutka to nije realno”, zaključio je Čanak.