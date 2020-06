Carević i Radović o najnovijim događajima u Budvi

Smijenjeni predsjednik Opštine Budva Marko Carević kazao je da su podnijeli krivičnu prijavu protiv policijskih inspektora zbog zlupotrebe službenog položaja, kao i da bez sudskog naloga niko ne može da uđe u zgradu Skupštine Opštine.

“Mi smo upravo sada iz zgrade policije, imali smo jedan korektan razgovor jer pomenuta gospoda je najavila da će se vratiti sa policijom i uz njihov asistenciju”, izjavio je Carević.

On je dodao da policija nema nikakvo saznanje po tom pitanju.

“Gospoda je iz ovih prostorija Opštine, odnosno, ispred Opštine vraćena. Došli su posle radnog vremena, što je van svake norme, i ljudske i profesionalne. Otišli su uvrijeđeni u policiju po iskaz, da podnesu prijavu protiv službenih lica koja im nisu dozvolila da uđu u Opštinu. Mi smo u razgovoru sa policijom dogovorili sljedeće, da ništa neće uraditi sa čim nas neće upoznati. Da moraju da dobiju zahtjev za eventualnu asistenciju i da će da pozovu mene, kao predsjednika Opštine i da me upoznaju i da u jednoj normalnoj komunikaciji oni dođu u da vrše upravni nadzor”, naveo je Carević.

Kako je Carević istakao, upravni nadzor mogu da vrše ali ne mogu da zloupotrebljavaju službeni položaj i da dovode navodno novog predsjednika i Skupštine i Opštine po njihovom nahođenju.

“Danas smo mogli da vidimo na sjednici Skupštine Crne Gore da je ministrica Pribilović jasno kazala da nema nikakvu nadležnost i ingerenciju po tom pitanju. Oni mogu da vrše upravni nadzor i daju svoje mišljenje i tu se sve završava. Ja sam jasno dao do znanja da ne bi bez nekog sudskog naloga policija došla da radi svoj posao. Jer to je za nas obavezujuće”, rekao je on istakavši da je po pitanju zapisnika i radnji poslije radnog vremena, naglasio je, svima jasno o čemu se radi.

“Mi smo podnijeli krivičnu prijavu zbog zloupotrebe službenog položaja, zbog dovođenja NN lica sa ulice, odnosno gospođe Kuč i gospodina Bulatovića. Čak su tražili pečate. To je grubo kršenje, mi smo podnijeli priključnu prijavu”, kazao je Carević.

Dodao je da očekuje da organi rade svoj posao i da će on i građani biti upoznati.

Ocjenjući današnje događaje u Budvi, smijenjeni predsjednik lokalnog parlamenta Krsto Radović poručio je u pitanju nastavak pravne hajdučije i naj bolji pokazatelj demokratije u Crnoj Gori i režima Mila Đukanovića.

K

“Kada su pretrpjeli ozbiljne političke udarce, potpuno demokratske, politički nadmudreni i pravno nadmudreni, pristupili su sili, odnosno onom što najbolje rade. Tako su i došli na vlast prije 30 godina, na žutoj gredi. I kad ne znaju da pobijede na izborima, kad ne znaju da vas pravno nadmudre kad ne znaju da vas politički nadmudre oni kreću silom”, rekao je Radović.

Kako je kazao, danas je Upravna inspekcija Ministarstva javne uprave došla u njegov kabinet i tražila dokumentaciju.

“Sve smo im omogućili, a zbog osjetljivosti situacije trazio sam da se napravi fono snimak, kao i u principu svih zvaničnih sastanaka koji su tako osetljivi. Oni su odbili. Tražili smo, gospodin Krapović i ja, koji je predsjednik Odbora za statut i propise, da napravimo zapisnik na licu mjesta. Oni to nisu htjeli”, istakao je Radović.

On smatra da su službenici Uprave zloupotrijebili službeni položaj.

“Oni su danas zloupotrijebili svoj službeni položaj takođe prilikom inspekcijskog nadzora i rekli su da će taj zapisnik dostaviti u najkraćem roku od tri dana. Međutim, poslije radnog vremena oko 16:30 sati pokušali su da uđu u zgradu Opštine sa jednim odbornikom, a tu je bio i gospodin Bulatović. Moram reći da me je on jako razočarao i sve što se u Budvi desi biće njemu na dušu”, rekao je Radović, dodajući da pomenuta aktuelna dešavanja ocjenjuje kao sramna i nezapamćena.

On je naveo da nema zakonskih normi, već da pokušava samo da se otme.

“Samo postoji Milo Đukanović i on je naredio ovako jadnom odborničkom klubu DPS-a, da sprovedu ovo kako znaju i umiju. To mi dozvoliti nećemo, tu smo, bićemo svaku noć, svaki dan, u još u većem broju. To sigurni neka budu i nećemo dozvoliti da se prekraja izborna volja građana prije Ustavom predviđenog roka za izbore. Ja vjerujem da i tim ljudima nije neprijatno, a moraju i oni da znaju, svako od njih pojedinačno, imamo tamo rođake i prijatelje, za bilo što što se dogodi ovdje da će biti lično odgovorni imenom i prezimenom svi. Narod je ovdje birao da ne budu lopovi na vlasti i tako će ostati”, zaključio je Radović.