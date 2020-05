Carević i Radović potpisali ostavke, Crnogorska nije došla na koalicioni sastanak

Sastanak sa potpisnicima koalicionog Aneks sporazuma, koji je za danas zakazao predsjednik Skupštine opštine Budva Krsto Radović nije održan, jer se na njemu nisu pojavili predstavnici Crnogorske. Predsjednikci Opštine i SO Budva Marko Carević i Krsto Radović potpisali su ostavke, istakavši da su ispunili dato obećanje.

Sastanku su prisustvovali ostali potpisnici Aneks sporazuma o Koaliciji iz jula 2018. godine – Demokratska Crna Gora, Demokratski front, Građanski pokret URA, DEMOS i predstavnici SNP-a.

Radović: Gospodin Carević i ja smo dokazali da smo bili spremni da uradimo sve da ova vlast opastane

Predsjednik SO Budva, Krsto Radović izrazio je veliko nezadovoljstvo i razočarenje neodazivanjem Crnogorske na upućeni poziv da prisustvuju današnjem sastanku.

“Kao što ste imali priliku da vidite, gospoda iz Crnogorske nijesu se odazvala uredno poslatom pozivu za ovaj sastanak. Meni kao inicijatoru je žao i duboko sam razočaran što nijesmo imali priliku da razgovaramo i postignemo dogovor, ali sam, ujedno, veoma srećan što smo predsjednik Carević i ja, potpisivanjem ostavke, dokazali da nam fotelje nijesu bitne. Mi sad znamo da smo uradili sve što je bilo do nas ali da očigledno naše ostavke za koje se s obrzirom na inicjative, smatralo da su problem, zaprvao to nijesu, već da je po strani nešto sasvim drugo. Pod tim mislim na Crnogorsku, a da li je to nešto drugo što su dogovorili sa DPS-om vidjećemo u naredim danima”, kazao je Radović nakon neodržavanja današnjeg kolegijuma.

Carević: DPS se poslužio svojim poznatim tradicionalnim manirima da pridobije nakolonost Crnogorske

Predsjednik Opštine Budva Marko Bato Carević istakao je da za razliku od Radovića, nije ni iznenađen ni razočaran neodržavanjem današnjeg sastanka, te je pozvao kolege iz Demokratske Crne Gore da podrže inicijativu kako bi se, kako je kazao, izbjegao kotorski scenario.

“Ja sam davno to i javno rekao, da jednom ko izda izdaće uvijek i to se samo potrvdilo. Jasno je da smo najmanji problem gospodin Radović i ja, ovdje je problem druge vrste i to je stara priča kojom se služi DPS. On je uspio da svojim poznatim manirima dobije naklonost Crnogroske. Ja im obećavam da ćemo se boriti svim snagama da ne dođe do onoga što se desilo u Nikšiću i Kotoru, jer to nije izborna volja građana. Znajući sa kim imamo posla, nudim kolegama iz Demokratske Crne Gore da podrže inicjativu koju smo mi uputili. Sada je konačno jasno da ćemo jedino zajedno na izborima, bez obzira na nesuglasice, probleme i različitosti, pobijediti DPS. Sve od danas ide u pravcu da nam se može desiti ono što u Budvi ne želimo, kotorski scenario”, naglasio je Carević.

Rađenović: Napravićemo sve što je u našoj moći da organizovana kriminalna grupa više nikada ne dođe na vlast u Budvi

Predsjednik OO SNP-a Budva, Krsto Rađenović je kazao da su imali povjerenje u Carevića i Radovića, da će, ukoliko oni budu problem, podnijeti ostavke.

“Nažalost, problem je organiozovana kriminalna grupa koja u Budvi radi i priprema se za izbore. SNP će napraviti sve, u demokratskom kapacitetu, da ta grupa više nikad ne dođe na vlast u Budvi”, poručio je Rađenović.

Pejović: Branićemo izbornu volju građana Budve, svim raspoloživim sredstvima

Predsjednik Kluba odbornika Demokrata Budve, Mijomir Pejović, istakao je da razlozi zbog kojih Crnogorska danas nije došla očigledno nijesu oni koje su naveli u inicijativama za razrješenje, već su oni mnogo dublji, složeniji i sadržajniji.

“Čini mi se da su izborom novog rukovodstva u Crnogorrskoj odlučili da idu utabanim stazama koje je utrasirao njihov osnivač Miodrag Vlahović. Što se tiče izborne volje građana, u ime Demokratske Crne Gore poručujem da ćemo snažno insistirati na odbrani člana 2 Ustava Crne Gore i da ćemo izbornu volju građana Budve braniti svim raspoloživim sredstvima. Kada je inicijativa o skraćivanju mandata u pitanju, potsjetiću vas da za nju nijesu potrebni niakvi potpisi već je dovoljno da se inicjativa iz kabineta predsjednika Skupštine, pošalje u kabinet predsjednika Opštine. Kada dođe na dnevni red skupštine, naravno da ćemo je podržati” kazao Pejović.

Nikola Jovanović: Džaković da slijedi primjer, Valentine Tadić u skladu sa političkom tvrdnjom koju zastupa godinama unazad

Nikola Jovanović je, u ime Odborničkog kluba Demokratskog fronta, istakao da bi vraćanje mandata od strane Stevana Džakovića bilo za očekivati s obzirom na to za šta se godinama zalaže.

“Pozivam nezavisnog odbornika Stevana Džakovića, da slijedi primjer nezavisne odbornice Valentine Tadić i vrati mandat izbornoj listi DF-a od koga je i dobio priliku da participira u lokalnom parlamnetu. Imajući u vidu da se Džaković već duži niz godina bori za poštovanje izborne slobode, otvorenih lista, demokratizaciju društva, vladavinu prava, stabilan političlki sistem, mislim da bi vraćanje mandata bilo dokaz političke tvrdnje koju predstavlja godinama unazad i da bi to bio jedan častan potez. Pozivam ga da podrži našu inicjativu za skraćenje mandata kako bi dali priliku građanima da na izborima iskažu svoju volju i da Budvom nastave da vladjau oni kojma građani ukažu to povjerenje”, kazao je Jovanović.

Podsjećamo, na sastanak, koji je bio zakazan za danas u 15 časova, Radović je pozvao sve potpisnike Aneks sporazuma o Koaliciji iz jula 2018. godine – Demokratska Crna Gora, Demokratski front, Građanski pokret URA Crnogorska i nekadašnji predstavnici SNP-a.