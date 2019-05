Carević: Ne koketiram sa DPS-om

Rad nove izvršne vlasti na čijem sam čelu koncipiranje na strogom poštovanju zakona i procedura i to je najbolji put depolitizacije javne uprave, smatra predsjednik opštine Budva Marko Bato Carević. U intervjuu za Pobjedu ističe da je lokalna uprava preuzela sve neophodne mjere za pripremu predstojeće turističke sezone u Budvi i doček gostiju.

“Od trenutka stupanja na funkciju predsjednika opštine, nepunih četiri mjeseca, uspjeli smo da pokrenemo i završimo niz kapitalnih infrastrukturnih projekata, kako u užem dijelu grada tako i u prigradskim naseljima”, navodi Carević.

On je, kako kaže, kao predsjednik Koordinacionog tima za pripremu turističke sezone, istakao da su blagovremeno preduzeli sve neophodne korake kako bi spremno dočekali turističku sezonu i veliki broj gostiju koje očekuju ove godine.

“Pored tradicionalnih kulturnih i muzičkih festivala koji privlače veliki broj turista, našu ponudu obogatili smo organizovanjem “Bear festa”, koji se prvi put održava. U Budvi se ove godine u saradnji sa Crnogorskim olimpijskim komitetom održavaju Igre malih zemalja koje privlače međunarodnu pažnju. Nizom sportskih manifestacija željeli smo da obogatimo našu turističku ponudu i dovedemo što veći broj gostiju u metropolu turizma i produžimo turističku sezonu. Intenzivno smo radili na rekonstrukciji i izgradnji putne infrastrukture. Naravno, u saradnji sa Turističkom organizacijom Budva aktivno smo učestvovali na većini sajmova turizma i ostvarili odlične kontakte sa svjetski vodećim turoperatorima”, rekao je on.

Demokrate i Crnogorska zaprijetili su da će izaći iz vladajuće koalicije u Budvi ukoliko date saglasnost na izmijenjeni Plan privremenih objekata, kojije pripremilo Ministarstvo turizma i uređenja prostora i koji predviđa da privremeni objekti u Budvi ostanu i ovog ljeta.

Carević je naglasio da u odnosu na privremene objekte koji se nalaze u zoni Morskog dobra, opština nema nadležnosti i ne može uticati da li će oni ostati ili će biti uklonjeni sa postojećih lokacija.

“U javnosti je pogrešno stvoren utisak da je mišljenje opštine imperativno u odnosu na ovu stvar. Shodno zakonu, Ministarstvo je bilo u obavezi da nam dostavi nacrt izmjena i dopuna programa. Dali smo mišljenje i sugestije, ali to mišljenje nije obavezujuće i ne uslovljava donošenje programa privremenih objekata. Nelogično je bilo očekivati da opština u pogledu svog programa privremenih objekata postupa na jedan način, u odnosu na izmjene i dopune Ministarstva, na potpuno suprotan. U ime opštine sam uputio dopis Ministarstvu održivog razvoja i turizma u zakonom predviđenom roku da opština nije saglasna sa predloženim izmjenama, jer su suprotne našoj odluci. U koaliciji smo o tome imali jedinstven stav i nije bilo nikakvog uslovljavanja. To što su se u jednom mediju pojavila nagađanja da neka od partija može da napusti vlast zbog ovog pitanja je samo odraz dokone mašte autora teksta, koji se poziva na neimenovane izvore”, rekao je Carević.

Na pitanje šta je lokalna vlast u Budvi do sada uradila po pitanju infrastrukturnih projekata i što je planirano za naredni period Carević odgovara da su od trenutka stupanja na funkciju predsjednika opštine, prije nepuna četiri mjeseca, uspjeli da pokrenu i završe niz kapitalnih infrastrukturnih projekata, kako u užem dijelu grada tako i u prigradskim naseljima.

“Asfatiran je put u Blizikućama u dužini od 3,5 km sa dvije trake, vodovodnom i optičkom mrežom, uličnom rasvjetom. Prigradsko naselje Lazi je nakon niza decenija dobilo nove asfaltirane ulice. Rekonstruisana je ulica u Petrovcu, urađen je atmosferski kanal na potezu od Mediterasnke ulice i asfaltiran kružni tok i ulica čime je riješen dugogodišnji problem poplava u urbanom jezgru grada. Imamo u planu opremanje zaleđa Jaz plaže, shodno ugovoru koji je opština potpisala sa NVO Jaz i Mrčevo Polje…”, nabrojao je on.

Njegova odluka da za savjetnicu imenuje članicu DPS-a Jelenu Baštricu naišlaje na brojna negodovanja, čak i prijetnje Demokrata da će raskinuti koaliciju u Budvi.

“U mom kabinetu su angažovani kadrovi koji pripadaju različitim političkim opcijama zato što smatram da nečiji stručni i profesionalni kvaliteti treba da budu važniji od partijske pripadnosti. U dosadašnjem radu kroz privatni sektor dobro znam koliko znači da pored sebe imate profesionalce u svom poslu i taj pristup sam zadržao i u vršenju javne funkcije. Dakle, Jelenu Baštricu i sve one koje čine moj tim, nijesu preporučile partijske knjižice i nijesu angažovani po partijskom ključu. Znam da ovo nije uobičajena praksa u političkom životu Crne Gore i vjerujem da je treba mijenjati i da prioritet u zapošljavanju treba da imaju oni koji imaju stručne reference i koji mogu da odgovore velikim izazovima koje postavlja javna uprava. Negodovanja koja su se pojavila sa tim u vezi tumačim kao suštinsko nerazumijevanje procesa koji su nam neophodni kao društvu. Moram da istaknem da je veći broj onih koji su pozdravili pristup da partijsku pripadnost stavim u drugi plan”, pojasnio je Carević.

On tvrdi da je prilikom donošenja te odluke imao podršku Demokratskog fronta kao što je ima u svemu što radi kao presjednik opštine Budva.

“Koalicioni partneri imaju pravo na svoj stav i pravo da im se nešto u mom radu sviđa ili ne i u potpunosti sam otvoren da o tome detaljno razgovaramo na koalicionim sastancima koje redovno održavamo”, smatra on.

Prema njegovim riječima činjenica da vlast u Budvi vrši koalicija stranaka koje su na državnom nivou opozicija govori o novom političkom konceptu vlasti na bazi višestranačke zastupljenosti i podijeljenoj odgovornosti.

“Povjerenje koje su nam ukazali građani Budve nastojimo da opravdamo tako što ćemo ispraviti greške prethodnika koje nijesu male, a čije posljedice ćemo dugo pamtiti i koje će nas, nažalost, mnogo koštati. Rad nove izvršne vlasti, na čijem sam čelu, koncipiran je na strogom poštovanju zakona i procedura i to je najbolji put depolitizacije javne uprave. Danas je postalo nemoguće da bilo ko bude uskraćen u ostvarivanju prava zbog političke pripadnosti i prema svakom građaninu koji želi da ostvari svoja prava postupa se jednako i u skladu sa zakonom”, rekao je Carević.

Koalicioni partneri ga optužuju da koketirasa Demokratskom partijom socijalista.

Na to Carević kaže da mora priznati da direktne optužbe te vrste nije primijetio kod koalicionih partnera niti su mu ih do sada saopštavali na sastancima.

“To što ponekad u žaru političke borbe te tvrdnje pronađu mjesto u njihovim saopštenjima nije nešto na šta bih trebao da dam odgovor, već bi to trebali da urade oni. Te tvrdnje ne stoje u logičkoj ravni, jer bi se iz toga moglo zaključiti da onda čitava koalicija koketira sa DPS-om i onda se postavlja pitanje zašto ste i dalje u toj koaliciji. Demokratski front ne koketira sa onima koji su 30 godina uništavali Crnu Goru i to je elementarno poznato svim građanima, pa samim tim i našim koalicionim partnerima”, dodao je on.

Odgovarajući na pitanje kako usklađuje funkciju predsjednika opštine sa obavezama u svojoj kompaniji Carević je pojasnio da je kako to zakon nalaže, odmah po stupanju na funkciju predsjednika opštine, svoja upravljačka prava prenio na svog sina i sada on upravlja kompanijom.

“U privatnom poslu, a i u vršenju javne funkcije imam pristup da mladim ljudima treba ukazati povjerenje i dati im šansu da obavljaju značajne poslove i funkcije, naravno uz savjetovanje i usmjeravanje od onih koji su prekaljeni u svom poslu. Vjerujem da je to dobitna kombinacija za uspjeh. U mjeri u kojoj mi obaveze dozvoljavaju, a to je jako malo, nastojim da svojim znanjem i iskustvom pomognem u radu kompanije i izuzetno sam zadovoljan i ponosan na način na koji moj sin to radi i poslovnim rezultatima koje je postigao”, rekao je Carević.

On je jedan od rijetkih političara koji se odlučio da svoje mjesečne zarade daje u humanitarne svrhe.

“Razlog zašto sam se odlučio da to radim javno nije da bih se politički promovisao, već da bih motivisao druge da slijede primjer za koji vjerujem da je pozitivan. Oni koji me poznaju iz privatnog života, a to je veliki broj mojih sugrađana, dobro znaju da sam se uvijek trudio da pomognem ljudima i da sam isto to nastavio da radim sada kada sam, kako se to političkim žargonom kaže, prvi čovjek Budve. Trudiću se da učinim sve što je u mojoj moći da riješim nagomilane probleme i podignem svijest da je naša ljudska i građanska obaveza da pomognemo onima kojima je to najpotrebnije. Priznajem, nisam tipičan, a posebno ne profesionalan političar, i razumijem da dio javnosti može imati dilemu u odnosu na moje motive da doniram svaku svoju mjesečnu platu, ali sam ubijeđen da će vrijeme pred nama uvjeriti sve da se zaista radi o iskrenim i ljudskim namjerama da se pomogne drugima”, zaključio je on.