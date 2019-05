Carević: Ne mogu poništiti moje odluke i da ostanem predsjednik opštine

Predsjednik opštine Budva Marko Bato Carević kaže da partneri u budvanskoj vladajućoj koaliciji žele da ga disciplinuju pokušavajući da ponište njegove odluke, pa je tražio da se na narednoj sjednici Skupštine opštine Budva raspravlja o njegovom povjerenju.

<<<Demokrate i Crnogorska protiv Carevića<<<

Carević je u razgovoru za Dnevne novine istakao da, obavještavajući Upravni sud da opština odustaje od tužbe protiv rješenja Ministarstva održivog razvoja i turizma o gradnji hotela kompanije Mia investmens, nije učinio ništa nezakonito i da doprinosi rješenju problema od kojeg će Budva imati koristi.

“Saopštio sam koalicionim partnerima da odluku ne želim da mijenjam. Donio sam je nakon puno razmišljanja i konsultacija sa advokatskim timom i zato što očekujem da bi odluka Upravnog suda bila ista kao i Ministarstva održivog razvoja i turizma. Oni su sakupili 12 potpisa odbornika i čvrsti su u stavu da tu moju odluku treba poništiti i to je potpuno legitimno. Taj njihov zahtjev će se naći na narednoj sjednici Skupštine, ali moram da kažem da je prekršen koalicioni sporazum da na sjednice SO ne ide nešto što nije usaglašeno. Ali to je sada manje važno. Važno je da je moj stav istovremeno i stav Demokratskog fronta”, kazao je Carević.

Podsjetimo, dio odbornika vladajuće koalicije, predao je Skupštini opštine Budva predlog zaključka o zaštiti prostora, kojim traže da se poništi protokol između opštine i turske firme kojim je predviđeno da ispred Jadranskog sajma bude izgrađen hotel sa pet zvjezdica.

Predlog zaključka o unapređenju i zaštiti prostora predalo je osam odbornika Demokratske Crne Gore, troje odbornika Crnogorske i jedan odbornik Građanskog pokreta URA. Ove tri partije su tražile i hitno zasijedanje lokalnog parlamenta, ali je sve pomjereno za redovnu sjednicu SO koja će biti održana 3. juna.

On kaže da je donio tešku odluku, ali da on ne bježi od donošenja teških odluka.

“Najlakše mi je bilo da uradim što i oni da odbijem, ali mislim da bi onda nastala milionska šteta, zbog nezakonitog odugovlačenja. Budva je imala vlasnički udio na zemljištu kod sajma i formirala je firmu Budva expo. Planirano je da se gradi kongresni centar i kongresni hotel. Nije odrađen posao kako treba i te parcele su izdvojene. Turski investitor je nakon toga ispunjavao sve urbanističko tehničke uslove. Više nije bilo razloga da ne dobije dozvolu za gradnju”, ističe Carević.

Predsjednik budvanske opštine smatra da njegovi koalicioni partneri jednostavno ne razumiju njegova zalaganja i “njegovu priču

“Vremenom će je razumjeti, a vrijeme će pokazati da sam bio u pravu. Jednostavno ovo je pokušaj destabilizacije budvanske vlasti. Pokušavaju da me disciplinuju i utiču na sve moje odluke. Moje odluke su u interesu građana Budve. Pitam se šta će predsjednik opštine ako neko drugi donosi odluke. Zato je pošteno, ako već hoće da ponište moje odluke, zatraže i preispitivanje povjerenja Marku Careviću. Mislim da ta dva procesa treba da idu paralelno. Oni kažu da ne traže preispitivanje mog povjerenja, a hoće da ponište odluke koje donosim. Kako mogu da povučem tu svoju odluku? Nikako”, kaže Carević.

Carević smatra da oni koji govore da on radi u prilog DPS-u su upravo saradnici DPS-a.

“Zbog takvih odnosa su vlast u Kotoru predali DPS-u ‘bez zrna baruta’. Možda je to pokušaj ostvarivanja jednog takvog scenarija i u Budvi. Ja stojim iza svojih odluka i spreman sam da na svaki način odgovaram zbog njih. Vrijeme će pokazati ko je bio u pravu, ja ili moji koalicioni partneri” kaže Carević.

On ističe da svi koji govore o njegovoj navodnoj saradnji sa DPS-om imaju lošu namjeru i nanose štetu gradu na čijem je čelu.

“Zna se kako se pokazuje patriotizam. Ne pokazuje se patriotizam sortiranjem, bojkotovanjem i progonom neistomišljenika. Patriotizam se mjeri plaćanjem poreza i poštovanjem budžeta ove države. Ja nemam drugu državu a za ovu radim najbolje što mogu. Ima mnogo toga što mi se ne sviđa u mojoj državi, ali ja ne rušim dokazujući patriotizam, već doprinosim i gradim svoju državu, jer nisam od onih koji su čitavog života bili na nečijem vaganu, već sam svojim rukama stekao sve što imam”, ističe Carević.