Carević sprema smjene načelnika zbog opstrukcije

Predsjednik opštine Budva Marko Bato Carević zbog opstrukcija u radu spreman je da smijeni neke načelnike i rukovodioce opštinskih službi, saznaju Dnevne novine iz više izvora iz budvanske opštine.

O problemima sa kojima se Carević srijeće kada je saradnja sa opštinskim rukovodiocima u pitanju on će govoriti na sastanku budvanske vladajuće koalicije koji će biti održan u petak, jer na najviše opstrukcija nailazi od saradnika koji dolaze iz redova Demokrata i Crnogorske.

O opstrukcijama njegovog rada Carević je govorio u nekoliko navrata, a u nedavnom razgovoru za Dnevne novine je to posebno istakao.

“Opstrukcije postoje od mog dolaska na mjesto predsjednika Opštine. Nijesam bio ni došao na ovu funkciju, a bio sam ucijenjen, da radim kako koalicija kaže ili neću biti predsjednik Opštine. Ja ću, ipak, da radim onako kako ja mislim da je najbolje. Na kraju šta će im predsjednik Opštine ako ništa ne odlučuje”, kazao je tada Carević.

Prema saznanjima Dnevnih novina, Carević, do sada, nije smijenio nijednog opštinskog rukovodioca, zbog mira u koaliciji, iako ima, i po koalicionom dogovoru, pravo na to.

“Careviću je prioritet očuvanje budvanske vladajuće koalicije i on ne želi da se sa ovim gradom dogodi ono što se desilo sa Kotorom. Ipak, ako bude morao on će smijeniti one najneposlušnije, odnosno one koji svakodnevno opstruiraju ne samo njegov, već rad čitave opštine”, kaže izvor Dnevnih novina koji je želio da ostane anoniman.

Na drugoj strani, ni Carevićevi koalicioni partneri mu ne ostaju dužni. Smatraju da se mora povinovati nekim zatjevima koalicije, a naročito kada su strani investitori u pitanju, čije je vlasništvo u kompanijama nejasno ili potpuno nepoznato.

Podsjetimo, Carević i Demokratski front su se mimoišli oko turske kompanije Mia investment, koja planira da izgradi hotel sa pet zvjezdica na parceli na budvanskom Sajmu.

Predsjednik Srbije da dođe u Boku

Srpski nacionalni savjet Crne Gore, Srpsko pjevačko društvo “Svetosavnik” i MZ Krtoli u Domu kulture u Radovićima priredili su “Srpsko veče” koje je bilo veoma posjećeno. Na tom skupu je kako piše Dan, govorio predsjednik opštine Budva Marko Bato Carević, naglašavajući da se na ovim prostorima i u čitavoj Crnoj Gori srpstvo ugrožava.

“Pogledajte koliko se samo diglo priče i bune oko jedne krstionice na Miholjskoj prevlaci. Koliko je to jako bitno ljudima koji vode ovu državu, a kada bi pogledali preko puta tog svetilišta i krstionice, postoje sve njihove kuće, objekti i vile u moru sazidane, ali im smeta sve što je srpsko”, rekao je Carević i dodao da je potrebno da se što više komunicira, druži, razmjenjuju mišljenja i informacije.

“I ministru spoljnih poslova Srbije Ivici Dačiću otvoreno sam rekao „Nemojte nam odmagati”. Nikad nijedan predsjednik Srbije nije došao u Boku. Erdoganu nije teško da dođe u Novi Pazar ili Sarajevo, a ne bi bilo ružno da predsjednik Srbije dođe u Krtole i Grbalj i Boku, jer oni dobro znaju gdje je srpstvo”, istakao je Carević.

On je pozvao građane da dođu na Trojičindanskik sabor 15. juna u Hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici.

“Ako dozvolimo da nam uzmu naše svetinje, znate šta je čovjek bez crkve”, poručio je Carević.