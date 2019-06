Carevićev flert prerastao u veliku ljubav prema DPS-u

Predsjednik Skupštine opštine Budva Krsto Radović, kazao je juče da će podnijeti neopozivu ostavku, ako se utvrdi da je prilikom zakazivanja hitne sjednice lokalnog parlamenta, na kojoj je trebalo da se raspravlja o Protokolu o donaciji koju je predsjednik opštine Marko Bato Carević zaključio sa turskim investitorima, prekršio Poslovnik.

Radović, koji je član Demokrata, je na jučerašnjoj konferenciji za novinare, saopštio da istu reakciju očekuje i od Carevića ako se bude utvrdilo da je prekršio ovlašćenja ili zloupotrijebio službeni položaj.

Do neodržavanja sjednice, koju je po hitnom postupku, na zahtjev 12 odbornika iz redova Demokrata, Crnogorske i GP URA, zakazao Radović, nije došlo u utorak, jer nije usvojen dnevni red, pošto su protiv bili odbornici DF, opozcionih DPS i SD, kao i nezavisni odbornici Stevan Džaković i Goran Pejović. Carević je optužen da je izbjegao skupštinsku raspravu oko sumnjivog protokola o donaciji, dok su sa druge strane Radović i skupštinska služba optuženi da su prekršili Poslovnik prilikom sazivanja sjednice, te da je to bio razlog zbog čega nije usvojen dnevni red.

“Kada sam zakazao hitnu sjednicu SO Budve nisam očekivao njeno, ali nažalost sproveden scenario za urušavanje predstavničke vlasti na čijem sam čelu. Naprotiv, očekivao sam konstruktivnu raspravu i argumentovane diskusije, međutim, stari-novi režiseri su uspjeli da naprave ‘rijaliti šou’. Kao što je javnosti Budve i Crne Gore poznato, dobio sam niz negativnih kvalifikacija i uvreda od DF Budve, kao i od Carevića,” naglasio je Radović.

Prema njegovim riječima svima je jasno da su odbornici DF Budve glasali suprotno volji građana koja je iskazana na oktobarskim izborima 2016.

“Sada svjesni činjenice da je otvoreni politički flert predsjednika Carevića prerastao u veliku ljubav sa DPS-om, pojedinci iz DF na čelu sa Carevićem su se okomili na mene lično i instituciju koju predstavljam, koristeći se neistinama, podmetačinama, zamjenom teza, a sve u cilju spinovanja javnosti sa problematičnih tema,” naglasio je Radović.

Potpredsjednica Skupštine opštine Anđela Ivanović iz Crnogorske kazala je da se, kao neko ko je “znanje i obrazovanje upregao u svrhu društveno korisnog rada i kao mlada osoba”, osjeća degradirano.

“Vjerovatno bih više poštovanja dobila u štalama gospodina Carevića”, poručila je Ivanović, dodajući da šteta koja je nastala može da postane trostruka.

“Prvo, šteta je u odnosu na našeg predsjednika opštine, Carevića, jer je u javnosti stvorena slika, dakle ne od nas nego od predstavnika NVO sektora da je on u nekom ‘sumnjivom’ poslu. Žao mi je što Carević nije prepoznao našu dobru namjeru, jer mu ne želimo sudbinu njegovih prethodnika iz perioda prije 2016. godine. Drugo, svi članovi koalicije su pretrpjeli političku štetu jer su se obavezali u predizbornoj kampanji da će štititi prostor koji je ostao. Nesporno je da se gradilo i da će se graditi, ali mi moramo dati sve od sebe da bar nešto prilagodimo potrebama opštine, građana i održivog razvoja. Treće, šteta je pričinjena javnom interesu, spriječena je javnost da sazna sve činjenice o Protokolu koji je predsjednik opštine potpisao, a prostor je i dalje u opasnosti od akata koje predsjednik opštine potencijano može da potpiše”, istakla je Ivanović.

Prema njenim riječima, Carević je tužbe je već pokušao da povuče, a sve radi jedne opomene pred utuženje, dobijene donacije i njegovog predosjećaja da sigurno u tom sporu gubimo.

“Svaki građanin treba do u detalj da sazna o čemu se u ovom poslu radi i mi na tome insistiramo. Dakle, kulturnim i transparentnim prijedlogom akta (jer je dan poslije dostavljanja u skupštinu poslat predsjedniku opštine na mišljenje) smo se suprotstavili arbitrarnosti predsjednika opštine, a zauzvrat smo dobili diskriminaciju mladosti i potcjenjivanje naših sposobnosti i vrijeđanje najniže vrste. Ova mladost nije njega podržala zato što je vrhunski retoričar ili intelektualac, već zato što je ostvario rezultat na izborima i što je do sada, makar sa nama iz Crnogorske imao korektnu komunikaciju i pokazivao dobru volju za dogovorom. Sada se to očigledno promijenilo. I ne razumijem ko mu je napravio animozitet prema sopstvenoj profesiji, pa se stalno pravda ko je i šta je, a odgovorno vam tvrdim da mi iz Crnogorske nikada o tome nijesmo ni razgovarali”, rekla je Ivanović.

Predsjednik opštine Budva Marko Bato Carević kazao je za Vikend novine da su sve što je do sada rekao činjenice, koje ne može da promijeni. On ističe da je angažovao nekoliko pravnika, s kojima se konsultovao, kako ne bi donio pogrešnu odluku.

“Mislim da nijesam pogriješio. Imali smo istu situaciju kada je bio u pitanju plan Budva centar, kada je moj prethodnik, iako je bio rekao da neće, dao dozvolu da se radi, jer ga je zakon tjerao na to. Potpuno ista situacija je i sa Mia Investment. Spreman sam da, ako sam nanio ili nanesem štetu Budvi, to platim iz svog džepa. Imam odakle i sve ću apsolutno nadoknaditi”, ističe Carević, koji je siguran da ne nanosi štetu i ne krši zakon.

“Možda je moja priča politički štetna za moju partiju, ali znam da su pravda i pravo na mojoj strani. Sva njihova priča je dnevna politika i za jednokratnu upotrebu. Činjenice su jedno, a želje drugo. Moji koalicioni partneri treba da pojasne svoje postupke. Ako smatraju da je nešto nezakonito ili da investitor nije dobar, treba to da dokažu, a ne mene da pitaju”, jasan je Carević.

On poziva tužilaštvo da ispita i ovaj slučaj.

“Spreman sam stalno da objašnjavam svoje stavove i uspjeću u tome i pored medijske hajke koja traje protiv mene. Jedva čekam da mi kažu šta sam radio suprotno zakonu ili da kažu da Budvi ne treba vrtić. Turska kompanija me nije odobrovoljila doniranjem vrtića. Isto bih uradio i da ga nijesu donirali, jer je zakon na njihovoj strani”, rekao je Carević.

On kaže da je prvi koji je napao DPS u Budvi i da su zbog njegovih krivičnih prijava pokrenute mnoge istrage.

“Početak rušenja DPS-a u Budvi počinje od mene. Oni su sarađivali sa DPS-om i tek ćemo analizirati ko je od njih i šta radio. Upravo oni svojim postupcima idu na ruku DPSu. Njihov nerad je flertovanje sa građevinskim lobijem i koriste matricu DPS-a. Laži i prevare su strategije koja nikoga neće dovesti daleko. Ne znam zašto ti mladi ljudi žele da ovaj grad predaju DPS-u kao Kotor. DF i ja lično ćemo uraditi sve da do toga ne dođe”, zaključuje Carević.