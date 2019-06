Cerović: SPC crta kartu velike Srbije, planira haos, zato obnovimo CPC i ukinimo taj projekat

Poruka predsjednika Crne Gore i Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića da će se obnoviti autokefalna Crnogorska pravoslavna crkva, te da će tako ispraviti istorijska nepravda izazvala je brojne reakcije. Najteže je ovu izjavu podnio mitropolit crnogorsko primorski Amfilohije koji je kazao da je zapanjen izjavom čovjeka koji se, kako kaže, deklariše kao ateista. Dok je Amfilohije zapanjen i negativno iznenađen, mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihailo je, čini se, ovu Đukanovićevu poruku jedva dočekao. Tvrdi da se Đukanović i ranije zalagao za autokefalnost CPC, ali da nije bilo pravo vrijeme da se o tome priča, jer bi se, kako je kazao, u Crnoj Gori desila druga Srebrenica.

<<<Đukanović: Obnovićemo Crnogorsku autokefalnu crkvu<<<

<<<Đukanović iznenadio Amfilohija, zapanjio ga izjavom<<<

<<<Mitropolit Mihailo: Obnova CPC potvrđena Đukanovićevom izjavom<<<

Komentarišući aktuelna dešavanja publicista i književnik Rajko Cerović, u izjavi za CdM ima nekoliko jasnih poruka-autokefalnost CPC mora da se obnovi, da se ispravi istorijska nepravda, te da je državi dozlogrdilo jer SPC na silu hoće da pravi veliku Srbiju, te da crta mapu te i takve tvorevine.

Cerović tvrdi da država dugo nije bila spremna na ovaj korak, ali da se na ovaj korak odlučika kada joj je toliko dozlogrdila Srpska pravoslavna crkva, kada na silu hoće da stvori veliku Srbiju, kada u Srbiji državu Crnu Goru posmatraju kao unutršnje pitanje Srbije, kad Srpska pravoslavna crkva, a dobro to Đukanović kaže, pravi arhitekturu velike Srbije.

“Pojedine eparhije Srpske crkve u Crnoj Gori nemaju centar u crnogorskoj državi, nego ili u Hercegovini ili Srbiji. To je iscrtana karta velike Srbije. Srpska crkva najviše zbog toga postoji, to je njena uloga. To vjersko je potpuno zanemarljivo, to je politička organizacija koja želi da napravi to što Đukanović precizno kaže da je njihov plan. Vidjećete šta će se dogoditi na Trojčin dan. Doći će tu ljudi iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Srbije. To je sve ono što traži veliku Srbiju. To je sve ono što pošto-poto brani sadašnje jahaće pozicije SPC u Crnoj Gori. Sprski šovinizam”, jasan je Cerović.

On ima jasnu poruku- ako Crna Gora hoće da opstane kao država, ne može da trpi ovaj status SPC u Crnoj Gori.

“Radi se o porobljivačkoj instituciji koja kako je stupila 1918. tako i danas radi šta hoće. Devastira nam hramove crnogorske. Pokušava da sve preinači. Crkvene objekte koje tobože kao obnavlja, zapravo preinačava, da dokaže da je ovdje uvijek bila SPC”, ističe Cerović.

No, on nešto posebno naglašava.

“Do završetka Prvog svjetskog rata je bila Crnogorska pravoslavna crkva. Vjekovima je bila nosilac otpora i oslobodilačke ideje. Zbog svega toga, moramo da obnovimo tu crkvu jer je on simbol crnogorskog naroda i ržave.

U pravoslavnom svijetu, država koja ima svoju autokefalnu crkvu, tek je onda prava država. Zbog toga je Petro Porošenko tolike napore uložio da se prizna Ukrajinska pravoslavna crkva. Dozlogrdio je diktat Moskve i Beograda da se oni za sve pitaju”, napominje Cerović.

Nema Cerović dilemu, Crnogorska autokefalna crkva mora da se obnovi i da se ispravi ta istorijska nepravda.

“Nju je mnogo lakše obnoviti nego Ukrajinsku ili Makedonsku, koje nikada pod tim imenima nijesu postojale. Mi imamo samo pauzu od 100 godina. Po pravilu, po kanonima, kada jedna autokefalna crkva postoji, pa prestane da postoji, ona uvijek može da se obnovi, prvo voljom monarha, a ako nije monarhija, onda voljom naroda. Mi smo je obnovili voljom naroda. Čak moguće da nije bilo potrebe da se potvrdi autokefalnost, ali zbog priče Srpske pravoslavne crkve, nama je potrebno i to formalno ozakonjenje, i to će moći brzo da se izvede. Mislim za pola godine, najdalje godinu”, naglašava Cerović.

Prema njegovim riječima, država je na dobrom putu da obnovi CPC.

“Dobro je bilo da se ovo dogodilo i ranije, ali dobro kaže mitropolit Mihailo, bilo bi tu haosa. Nemojte misliti da SPC neće pokušati haos. Ovo ljeto će biti burno. Sa autokefalnošću crkve i stavljanjem srpske crkve na njeno mjesto, velikim dijelom je tu kraj Velike Srbije”, zaključio je Cerović.

Sigurno je da je sagovornik CdM-a Cerović u pravu da će ovo biti burno ljeto.

Mitropolija crnogorsko primorska nezadovoljna Vladinim Predlogom zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica pokušava spriječi da se pomenuti zakonski dokument usvoji, pa se nije ustručavala i da pozove svoje sveštenstvo i narod da je u tome podrži. Najavili su da će 15. juna, na Trojčidanskom saboru uputiti zajedničku poruku crnogorskim vlastima, međunarodnoj zajednici i sveukupnoj javnosti za, kako navode “odbranu naše vjere i svetinja, u duhu mira i ljubavi i uzajamnog poštovanja”.

<<<DF politizuje crkveno pitanje: Organizuje prevoz do Hrama 15. juna<<<

Demokratski front DF juče je poručio da podržava Mitropoliju crnogorsko primorsku, u kako tvrde, odbrani od režimskih nasrtaja na crkvenu imovinu i sveštenstvo. Saopštili su da će organizovati prevoz iz više crnogorskih gradova za građane, koji žele da u subotu budu u Hramu hristovog vaskrsenja u Podgorici, kako bi sa sveštenstvom MCP, poslali poruku crnogorskoj vlasti da će životima braniti “njihove svetinje”.

Miraš Dušević