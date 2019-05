Crna Gora izložena stogom sudu, ali ostaje regionalni lider i ne odustaje od EU

Izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore pokrenuo je brojne reakcije jer je Brisel fokus stavio na manjkavosti sistema, a jedva je pomenuo sve one dobre stvari koje Crna Gora radi ili je već uradila. Za političkog analitičara iz Zagreba, Davora Đenera, tu nema ničeg neobičnog. On za CdM kaže da je isti slučaj bio i sa Hrvatskom, i ističe nekoliko bitnih stavki.

“Odlična crnogorska vanjska politika, odgovorno regionalno ponašanje, razvijanje odnosa s zemljama članicama, visoka usklađenost političkih i ekonomskih standarda i sve veća otvorenost crnogorskog društva i ekonomije jesu spomenuti u Izvještaju, ali tek na drugom mjestu. To je uglavnom već ostvareno i Evropska komisija smatra da o tome više, do finala pregovora, ne treba razgovarati. Zato, uprkos napretku, kad neko čita ovaj Izvještaj, može ga pročitati kao donekle nepovoljan. To je odlika svih izvještaja Evropske komisije: oni su uvijek strogi, ali bazično pravedni i podsticajnj. Ovakvi pregovori društvo koje je ozbiljno shvatilo pristupne procese čine boljim, oslobađaju njegove najbolje energije”, jasan je Đenero.

Dodaje da je Hrvatska u vrijeme finala pregovora kao društvo funkcionisala bolje nego ikad prije, ali nažalost i ikad poslije.

“Crna Gora je izložena strogom “sudu”, ali generalna ocjena je da ona kao država i društvo napreduje, da je u boljoj kondiciji nego što je bila kad je započela pregovore. Iz hrvatskog iskustva pristupanja pamtim frustraciju nakon svakog godišnjeg Izvještaja Evropske komisije o napretku u pristupnom procesu. Neugodan je osjećaj bio to što je svake godine, naoko, izvještaj bio sve nepovoljniji i nepovoljniji. Naravno da tome nije bilo stvarno tako, jer Evropska komisija insistira na sprovođenju preuzetih obaveza, a ono što je dobro napravljeno u ranijim godinama, u izvještaju za aktuelnh godinu se ili niti ne spominje, ili se spomene tek ovlaš. Kako je iz godine u godinu u pregovorima sve više preuzetih obaveza, kriterijumi postaju sve stroži i stroži, i to traje tako dugo dok se ne završi baš sve”, napominje Đenero za CdM.

On ukazuje na to da Izvještaj izgleda nepovoljno, jer se u njemu najviše govori o strukturnim problemima, kojih su svi odgovorni politički akteri i akteri na javnoj i civilnoj sceni u Crnoj Gori duboko svjesni.

“Fenomen je da se lakše s tim problemima suočavamo, kad o njima sami govorimo, nego kad docira netko izvana. Strukturni problemi parlamentarizma u Crnoj Gori nisu lako rješivi, ali činjenica je da cijelo društvo preuzima teret neodgovornosti jednog svog dijela, na kojeg je teško ili nemoguće uticati. Toga su svjesni i oni koji kritikuju parlamentarne procedure u Crnoj Gori i činjenicu da se politika previše izmjestila iz parlamentarnog života”, zaključio je Đenero.

Gubimo poziciju zvijezde u regionu

Sa druge strane, predsjednik Građanske alijanse Boris Raonić, za CdM tvrdi da Izvjestaj o Crnoj Gori ne sadrži iznenađenja ni za koga, pa je to dokument sa blagim ohrabrivanjima i umjerenim kritikama, koje ukazuju na neadekvatan tempo ukupnih refomi.

Raonić upozorava da Crna Gora polako gubimo poziciju zvijezde u regionu, a mnogo pohvalnije ocjene izrečene su na račun Sjeverne Makedonije i Albanije.

“Očekivano, najlošije smo ocijenjeni u oblasti medija, borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije i izbornih neregularnosti. Najviše zabrinjava što se i ove godine ponavljaju primjedbe u oblastima ratnih zločina, medija, korupcije, a da u oblasti reforme javne uprave i pored napredka u elektronskoj upravi, i pored značajnih napora i dalje nije postognut adekvatan nivo reformi”, jasan je on.

Ima Raonić još jednu važnu napomenu.

“Iako je to bilo i do sada jasno, sada je nesporno i kristalo jasno šta treba uraditi za konačno dobijanje završnih mjerila u dvije ključne oblasti, pa se nadam da će donosioci odlula to prepoznati i odmah krenuti u agilnije reforme i privođenju pregovora svom skorom završetku”, poručio je Raonić.

Predsjednik države Milo Đukanović kazao je nakon što mu je uručen Izvještaj o napretku da će Crna Gora veoma ozbiljno proučiti preporuke, kako bi i dalje unapređivali tempo i kvalitet pregovaračkog procesa.

Potpredsjednik Vlade Zoran Pažin ocijeno je da je ovogodišnji izvještaj pokazao da Crna Gora i dalje predvodi proces pristupanja Evropskoj uniji, a samim tim zadržava i poziciju stabilnog i iskrenog partnera Evropske unije na Balkanu.

