Crnogorci bez viza mogu u 100 država, diplomate i službenici u 109

Crnogorski državljani, nosioci običnih pasoša, mogu bez vize putovati u 100 zemalja (uključujući i one u kojima je vizu moguće dobiti na graničnom prelazu), dok nosioci diplomatskih i službenih pasoša mogu bez vize putovati u 109 država.

Državljani iz 104 države, nosioci običnih pasoša mogu bez vize ulaziti u Crnu Goru, dok nosioci diplomatskih i službenih pasoša iz 111 zemalja mogu bez vize ulaziti u Crnu Goru. Trenutno je sa jednim brojem zemalja u toku proces usaglašavanja sporazuma o ukidanju viza (Sveti Kristofer i Nevis, Bjelorusija, NR Kina, Tunis, Paragvaj, Kuvajt i dr.).

Takođe, shodno ukidanju viza državljanima onih zemalja koji su, odlukom Evropskom savjeta, stavljeni na Bijelu šengen listu a Crna Gora je, harmonizacijom pravne tekovine EU istima ukinula vize, zatraženo je od istih da, na bazi reciprociteta, razmotre

mogućnost ukidanja viza crnogorskim državljanima. Istovremeno, shodno povećanom interesovanju turista iz određenog broja zemalja, prepoznata je potreba donošenja privremenih odluka o ukidanju viza tokom trajanja turističke sezone, odnosno u periodu april-oktobar. S tim u vezi, na godišnjoj osnovi se donose odluke o privremenom ukidanju viza u trajanju od aprila do oktobra, shodno kojima državljaniKazahstan i Jermenije mogu boraviti u Crnoj Gori do 30 dana bez vize, dok državljani Ruske Federacije mogu ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori do 90 dana bez vize.

U cilju pojednostavljivanja procesa zaprimanja zahtjeva za vize iz zemalja u kojima Crna Gore nema svoje diplomatsko-konzularno predstavništvo a čiji državljani su pokazali interesovanje za dolazak u Crnu Goru, kreiran je “online” portal posredstvom kojeg je predviđena mogućnost apliciranja za crnogorsku vizu. “Online” portal je, zaštićenom komunikacionom vezom, povezan sa Viznim informacionom sistemom – VIS, što obezbjeđuje sprovođenje zakonom definisanih procedura za izdavanje viza. Do sada je VIS instaliran u 24 predstavništva2, dok će se u narednom periodu raditi na njegovoj instalaciji i u preostalim predstavništvima.

Umrežavanjem Centra za vize (smješten u Ministarstvu vanjskih poslova) sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima u kojima je instaliran VIS i Ministarstvom unutrašnjih poslova / Upravom policije, stvoreni su uslovi za sigurnu razmjenu podataka u procesu izdavanja viza. Štaviše, Centar za vize je povezan sa svim područnim jedinicama, odnosno svim regionalnim centrima Uprave policije čime se povaćava nivo efikasnosti u postupku vršenja provjera i dostavljanja odgovora po primljenim zahtjevima.

U cilju pružanja konzularnih usluga, te zaštite interesa i prava državljana Crne Gore u inostranstvu, a uzimajući u obzir postojeću diplomatsko-konzularnu mrežu, Ministarstvo vanjskih poslova je iniciralo zaključivanje sporazuma o konzularnom zastupanju u onim državama u kojima Crna Gora nema svoje predstavništvo. U tom cilju zaključeni su sporazumi sa: Srbijom (zastupanje u oko 40 zemalja), Hrvatskom (Los Anđeles, Pert, Melburn, Santijago) Bugarskom (Jermenija, Kazahstan, Gruzija, Moldavija, Azerbejdžan), Bosnom i Hercegovinom (Jordan) i Poljskom (Kolumbija, Malezija, Peru, Novi Zeland, Singapur, Tajland, Venecuela i Vijetnam). U toku su pregovori o zaključivanju sličnih sporazuma sa Italijom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Turskom.

