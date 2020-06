Crnogorska: Čega se pametni stidi, budala se time ponosi

Danas je bivši predsjednik Skupštine opštine Budva Krsto Radović preuzeo posao službenika pomenute službe, te odlučio da je svaki akt suprotan njegovim stavovima nezakonit, saopštili su danas iz Crnogorske a u vezi sa dešavanjima u toj opštini.

<<<Radović ne da fotelju: Pocijepao odluke o njegovoj i smjeni Carevića, nezakonito snimao<<<

“Takođe, Radović je odbio da izvrši zakonsku obavezu da svaki akt zavede ili sačini službenu zabilješku zbog čega to nije uradio. Izgleda mu to nije bilo dovoljno, pa je bivši predsjednik SO Budva nezakonito snimao i distribuirao materijal svojih koleginica, koje su same, bez ikakvog nasilja došle da zavedu potrebnu dokumentaciju u Službu SO Budva, te na taj način zaokruže zakonitu, pravnu proceduru. Nakon šatora i svih neprijatnosti koje su naši odbornici doživjeli, vjerovali smo da odbornik Radović ne može ništa gore uraditi, ali izgleda da smo se prevarili”, kažu iz Crnogorske.

Ističu i da im je žao nam je što moraju da konstatuju da iz dana u dan sve više krši zakone, možda iz nehata ili neznanja, ali što je mnogo, mnogo je.

“Osim što je pocijepao donesenu dokumentaciju, kandidovao se i za nova krivična djela za koja je zaprijećena kazna zatvora u trajanju od 3 mjeseca do 3 godine. Za ovakve i slične postupke, naš narod je odavno rekao, ”Čega se pametan stidi, budala se time ponosi”, zaključuje se u saopštenju Crnogorske.