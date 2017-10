Ovaj Crnogorac je bio na svega par metara od Putina

Budite drski, dosljedni i hrabri u postizanju svojih ciljeva. To je prije par dana poručio ruski predsjednik Vladimir Putin pred 20.000 madih u Moskvi, a među kojima je bio i jedan Crnogorac. Taj događaj, kako je za CdM kazao Vladislav Dajković, pamtiće dok je živ.

Mladi političar, član Demosa Miodraga Lekića, dobio je poziv od Ministarstva ruskih poslova da učestvuje na Paradi otvaranja najvećeg festivala mladih u ovom dijelu svijeta.

Petnaestog oktobra, mladi predstavnici iz skoro svake zemlje svijeta, maršem od osam kilometara duž Moskve, označili su početak najvećeg festivala mladih, a uprkos žestokoj zimi i kiši imali su podršku skoro 10.000 ruskih studenata.

“Kao Crnogorac koji baštini tradicionalne vrijednosti stare Crne Gore, ali i kao neko ko cijeni pomoć Rusije u izgradnji institucija (Senata, Gvardije i Perjanika) moderne Crne Gore, bio sam počastvovan što učestvujem u ovakvom događaju. U eri globalnih ratova, prijetnji atomskim bombama, terorističkih napada i nemira, lijepo je vidjeti marš prijateljstva nekoliko hiljada mladih neopterećenih ljudi, od Kine, Amerike, Rusije, Afrike, Australije, Malezije, pa do naše male Crne Gore. Naposletku, lijep je osjećaj predstavljati našu zemlju u svijetu, ali još ljepši vidjeti našu zastavu kako se vijori na sred Crvenog trga u Moskvi”, kazao nam je Dajković.

Dan kasnije, stigao je na drugi kraj Rusije, u Soči. Tamo je kao član delegacije uživo, na svega par metara, slušao govor Vladimira Putina povodom otvaranja festivala.

“U Sočiju sam bio blizu Vladimira Putina. Njegovim saradnicima sam prenio kakvu antirusku propagandu sprovodi vlast DPS-a u našoj zemlji, ali i činjenicu da je 84 odsto građana bilo za referendum o ulasku Crne Gore u NATO, te da većina naroda Crne Gore gaji simpatije prema Rusiji i njemu”, kazao nam je Dajković.

Na svom primjeru je, kaže, doživio onu izreku da sreću čine male stvari.

“Energiju koja je izbijala iz tog govora, skandiranje njegovog imena od strane 20.000 mladih ljudi iz cijelog svijeta i moje skromno prisustvo tom događaju – pamtiću dok sam živ. Atmosfera je zaista bila nevjerovatna. Tako nešto nijesam doživio do sada”, prenosi nam utiske Dajković.

Iz Rusije je, ističe on, poručeno da je Crna Gora zbog istorijskih veza izuzetno važna prijateljska zemlja.

“Rečeno mi je da je Rusija pomno posmatra situaciju u regionu, pogotovo nakon ulaska u NATO”, ističe Dajković.

Iz Sočija je ruski predsjednik kazao da moramo prestati da gledamo jedni na druge kao na rivale.

“Ne znam kako je to moguće izvesti na međudržavnom nivou, ali bar moramo da pokušamo. Moramo da pokušamo da gledamo jedni na druge kao na partnere. Zemlje, umjesto da udruže napore za rješavanje zajedničkih problema, rasipaju resurse na stvari koje nisu važne. Rasipamo ih na rivalstvo. To su veoma delikatne stvari. Možda je utopija pošto je priroda ispunjena duhom rivalstva, ali bar moramo da se trudimo da ne dozvolimo da to rivalstvo preraste u mržnju, ili čak u rat”, kazao je Putin.

Sa ovog mjesta je u svijet poslata važna poruka-energija i talenat mladih su zadivljujuća snaga, koja može promijeniti svijet.

Slađana Đukanović