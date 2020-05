Crnogorski zbor: Litijaška neoročena izborna kampanja

Nevladino udruženje Crnogorski zbor reagovalo je juče na najavu nastavka litija, uprkos upozorenju da se time krše pravila uvedena radi sprečavanja širenja novog korona virusa, nazivajući ponovne pokušaje okupljanja u organizaciji SPC “litijaškom neoročenom izbornom političkom kampanjom”.

“Svesrpski svjetovnosakralni kosmopoliti i na TV (A-l) zgražali su se što je vlast opet ‘opomenula’ glavnog povjerenika SPC u Crnoj Gori mitropolita Amfilohija, da ne krši pravila za suzbijanje korona virusa. Javno su to nazvali sramotom pred cijelim svijetom, jer, kako rekoše, to je jedi(nstve)ni globalni „slučaj”. I zaista su u pravu, jer, osim Amfilohija, nijedan bogomoljskovjerski velikodostojnik u svjetskim razmjerama nije ni pomislio, a kamoli kršio rečena pravila svjetovne vlasti, niti se nad njom uzdigao, još manje, satanski zloupotrijebio i stavio bogomolju i vjeru u službi borbe protiv svjetovne vlasti, posebno protiv opšteljudskog interesa očuvanja zdravlja od opake virusne pandemije. Ne samo da to nije moglo biti pouka mitropolitu SPC u Crnoj Gori, nego je agresivnošću prehitrio da opet prvači u Beranama crkvenim i uličnim molebanima i litijama”, navodi se u reagovanju Crnogorskog zbora proslijeđenog Dnevnim novinama, a koje potpisuje akademik Sreten Zeković.

U reagovanju se podsjeća da je Ustavom SPC njen zvanični cilj “ostvarenje svesrpske i svetosavske Velike Srbije i četničke „Homogene Srbije” (St. Moljevića)” za koju se, kako navode, i mitropolit Amfilohije “ratnički borio u potonjem YU-ratu i razoru Jugoslavije”.

“Oglasio se i Irinej najnovijom izjavom i ovlastio četničkog vojvodu Mandića da odbrani Crnu Goru i svesrpstvo u Crnoj Gori. Ovo samo manifestuje da satanisani Zakon o slobodi vjeroispovijesti ugrožava jednovjeki hegemono i monopolni status SPC u Crnoj Gori (od okupacione 1918) i da je decenijama, sve do danas, ona bila „vlada u senci” pored one prve i ove suverenističke. Crnogorske svetinje i cijela Crna Gora su oteta srpskom okupacijom 1918. kao njen “ratni plijen”. To je bila „krađa, a kasnije prekrađa zvona”. To nijesu svetinje ni svojina srpske države ni SPC, nego svetinje i svojina crnogorske države. Molebanske i litijaške demonstracije su staro sijamstvo svjetovno-crkvene (SPC) opozicije. To je svjetovno-crkveni oblik i nastavak „građanskih protesta” protiv suverenističkog režima i ujedno litijaška neoročena izborna politička kampanja. I suviše, i svesrpska i svetosavska velenacionalistička homogenizacija i nacifikacija crnogorskog društva. Suštinski je „duhovna” politička revolucija protiv suverene evropske i natovske Crne Gore. U biti je riječ o rearhaizaciji teokratije, izopačene u satanokratiju, koja je zabranjena i vjersko-kanonski i svjetovno zakonski”, zaključuje se u reagovanju Crnogorskog zbora.