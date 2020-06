Darmanović: Tenzije sa Srbijom ozbiljnija stvar od jednog izbornog kalendara

Ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović saopštio je za TVCG, da vjeruje da su tenzije sa Srbijom ozbiljnija stvar od jednog izbornog kalendara. Komentarišući današnju situaciju u Budvi, u emisiji “Fokus” saopštio je da ne vjeruje da iko uživa u društvu s političkim tenzijama koje trenutno postoje, ali da je to realnost koja nije od juče. Istakao je da će se na izborima, koji se budu odvijali po evropskim standardima, pokazati odnosi snaga, te da će rezultat na kraju morati svi da prihvate.

Darmanović je saopštio da je non pejper dosta pozitivnio vidio napredak Crne Gore u odnosu na poglavlja 23 i 24, što znači da EK smatra da je CG napravila pomak u ključnim oblastima.

EK je svakako primijetila napore Vlade u borbi protiv korupcije i pranja novca, efikasniji rad sudstva.

“Vjerujem da će nakon smirivanja tla nakon izbora svi problemi biti lakše rješavani. Mi ostajemo posvećeni rješavanju 83 mjerila u poglavljima 23 i 24,” naveo je on.

Ono što je dato je objektivna slika Crne Gore u poglavljima 23 i 24 što je karakteristično za EU, s obzirom na to da, dodaje, želimo da se pridružimo a oni da se prošire na Zapadni Balkan.

“Ovdje se ne radi samo o hvatanju grešaka, nego se radi na tome da se napreduje, a bez objektivne slike napredak nije moguć. EK u fokus je stavila pravosudne funkcije i kriterije za izbor tužilaca kao jednu od neuralgičnih tačaka,” naveo je Darmanović.

Upitan očekuje li konkretne pomake, te da li izjava Pažina to nagovještava, Darmanović kaže da je Vlada u liku ministra pravde iznijela neka svoja očekivanja.

“To je sada to dvosmjerni proces, vidjećemo šta će se tu dešavati. Nije nas EK natjerala da nešto uradimo već EK je neka očekivanja iznijela, ukazala je na to šta bi trebalo mijenjati. Svakako da je ministar pravde Zoran Pažin poslao poruku, a vidjećemo kako je to shvaćeno,” rekao je Darmanović.

Darmanović kaže da je rizično prognozirati da će tokom predsjedavanja Hrvatske da li će se otvoriti posljednje poglavlje 8.

“Rizično je prognozirati, iako mi napredujemo u tom dijelu, mislim na poglavlje 8 Konkurencija. Ispunili smo sva mjerila i nema više u toj oblasti mjesta nekom prigovorima, ali je pitanje da li se do kraja juna, kada ističe predsjedavanje Hrvatske, ta stvar može završiti. EK je odgodila Izvještaj o napretku za sve zemlje koje pregovaraju. Slijedi sezona izbora EK je ostavila da se o tome izjasni nakon što budu poznati rezultati, a i nije samo zbog toga već i zbog unutrašnjih procedura, i zbog korone koja je pomjerila sve, pomjerile su se sve stvari. Vrlo je moguće da će EK zaključiti da prije Izvještaja o napretku ipak neće ići sa otvaranjem poglavlja sa CG i Srbijom, što ne znači da će tako i biti,” naveo je Darmanović.

On je istakao da pokušavaju da stave tu stvar na dnevni red, jer se radi samo, kako kaže o otvaranju poglavlja.

“Hrvatska se tu veoma tvrdi, s druge strane Njemačka se sprema da se to dogodi pod njenim predsjedavanjem. Bilo bi blje kada bi se to desilo sada ali moramo biti spremni na oba scenarija,” naveo je on.

Niko ne uživa u tenzijama

Darmanović je komentarišući situaciju i u Budvi saopštio da ne vjeruje da iko uživa u društvu s političkim tenzijama koje trenutno postoje, ali je to realnost koja nije od juče.

“Postoji stepen političkog konflikta u Crne Gore, podjela je duboka od kojih su neka i suštinska. U demokratijama te stvari se rješavaju na izborima, i mi ćemo te izbore imati. Ne očekujem da ne dođe do neučešća najvažnijih takmaca na tim izborima. Tu će se vidjeti akko stoje odnosi snaga, tu će činjenicu ukoliko se izbori budu odvijali po evropskim standardima, morati na kraju svi da prihvate. Imaćemo posmatrače svih međunarodnih činilaca,” naveo je on.

Mi ulazimo u jednu izbornu sezonu nakon koje kreće jedna nova dinamika.

“Vidjećemo kako će se odnos snaga koje će građani glasati pokazati. Od toga će zavisiti a onda će se nastaviti proces pregovaranja sa EK. Ja sam siguran da je EK odlučna u pogledu politike proširenja, Ursula Fon der Lajen je iskazala da je to jedan od prioriteta, i da će to biti geo politička komisija,” rekao je Darmanović.

Ekonomska kriza čeka cijeli svijet

“Ekonomske posljedice nakon koronavirusa će biti gotovo univerzalne. Očekuje se pad ekonomije za 5,2%, očekuje se pad ekonomija razvijenih zemalja. To će biti nešto protiv čega ćemo se svi boriti, Crna Gora tu neće biti izuzetak. Neko će se lakše, neko teže izboriti s tim. Neće to biti kriterijum za ulazak u EU, jer se i EU suočava sa tom krizom,”istakao je on.

Tenzije ozbiljnija stvar od jednog izbornog kalendara

Darmanović kaže da bi volio da nakon izbora u Srbiji i nakon otvaranja granice dođe do smirivanja tenzija.

“Ja bih volio da je ovo sa Srbijom sve samo jedna izborna šarada, gdje je potrebno stići do izbora u Srbiji 21. juna, da će nakon toga doći do zaustavljanja regionalnih regionalnih komplikacija, pogotovo sa CG. To bi bilo olakšanje, jer tenzije niko ne priželjkuje. Jer niko ne očekuje loše odnose, ali ja se bojim da stvari stoje drugačije i da je ovo dugoročnija strategija srpskih vladajućih krugova, da su oni usvojili politiku nacionalističkih krugova kao svoju i da će to potrajati, snažnim intenzitetom, sve do naših izbora. Tako da ćemo se još toga nagledati. Politizacije statusa Srba u Crnoj Gori, negiranja crnogorske nacije, mislim da toliki stepen uplitanja u poslove susjedne zemlje se teško odvija iskuljučivo za potrebe izborne kampanje u Beogradu. Ako jeste i to je ostavilo mučnu sliku, ali evo ostaje da vidimo šta će se događati. ja vjerujem da je ovo ozbiljnija i dublja stvar od jednog izbornog kalendara. Kao članica NATO za nas je apsolutno neprihvatljivo miješanje u poslove jedne suverene zemlje koja donosi svoje odluke. Na kraju krajeva i taj neposredni povod Zakon o slobodi vjeroispovjesti je stvar nacionalne agende,” naveo je on.

On je odgovarajući na pitanje o posjeti predjsenika Crne Gore Mila Đukanovića Beogradu saopštio da je redosljed drugačiji.

“Ako se dobro sjećam redosljeda na redu je sada da Vučić dođe u Crnu Goru, vidjećemo” rekao je on.

Darmanović kaže da je predsjednica Vlade u Srbiji Ana Brnabić našla zashodno da da izjavu o Budvi iako je bilo dosta uzdržana, ali to je već uzelo previše maha.

“Zamislite da premijer Marković daje izjavu o nekom lokalnom problemu u Leskovcu,” rekao je Darmanović.

Odnosi Srbija Kosovo

“Što se Crne Gore tiče, mi smo oduvijek govorili da ukoliko se dvije strane dogovore mi ćemo to prihvatiti, ali nikad blagonaklono nijesmo gledali na pokušaj promjene teritorija. To je opasna igračka na Balkanu. To bi opasno asociralo na neka loša vremena kojih se još sjećamo. Vjerovatno su sve opcije u igri. Mi na to ne možemo da utičemo, ali upozoravamo. Niko u regionu ne bi bio oduševljen tim ali ako se desi, moraćemo da vidimo šta i kako. Region je stabilizovan na osnovu Bandinterovog principa o nepromjenjivosti granica i to bi trebalo tako da ostane,” rekao je Darmanović.