Demokrate: Divanović plijeni svojim neznanjem

Poslanik DPS-a Nikola Divanović govori o nečijoj demonstraciji neznanja, iako se vrlo brzo ispostavlja da je neznanje oblast u kojoj upravo on ima najviše toga da pokaže, saopštile su Demokrate.

Oni dodaju da Divanović svojim neznanjem naprosto plijeni.

“Jasno – kada sa svojim kolegama iz budvanskog odbora DPS-a ne plijeni čime prije stigne. Kao takav, Divanović ima potrebu da mu se sve crta. Srećom, nailazi na razumijevanje svojih partijskih kolega iz Vlade Crne Gore koji su voljni da mu omoguće lakše razumijevanje, pa su mu na sajtu Vlade Crne Gore, nacrtali nekoliko Nacrta zakona, čisto da mu ilustruju u kolikoj je zabludi kada tvrdi da “Vlada ne utvrđuje “nacrte zakona”, nego prijedloge”. Kraj citata”, poručuju oni.

Demokrate ističu da Divanović silno želi da se predstavi kao političar koji zna nešto što drugi ne znaju, ali ga, kako dodaju, u toj namjeri osujećuju njegove partijske kolege iz Vlade Crne Gore.

“O političkoj znavenosti i neznavenosti neka u ovom saopštenju bude rečeno toliko. Kada je riječ o političkoj pismenosti, tu je Divanović ponovo naišao na teren koji za njega predstavlja minsko polje. O nivou Divanovićeve političke pismenosti saznali smo dovoljno u prethodnom pasusu ovog saopštenja, ali ne možemo, a da ne primijetimo da politika nije jedino polje djelovanja Divanovićeve nepismenosti. Ne, njegova nepismenost djeluje na značajno širem području i u tolikoj mjeri da se je njegovim izlaganjima u Skupštini Crne Gore na udaru našao i cio akcenatski sistem našeg jezika. Naš akcenatski sistem zna za četiri akcenta, ali to očito ne zadovoljava Divanovićeve izražajne potrebe”, tvrde u ovoj stranci.

Demokrate zahvaljuju poslaniku DPS-a na savjetima, da ozbiljno razmisle o promjeni zanimanja.

“I mi bismo tebi savjetovali isto samo kad bismo pouzdano znali da imaš uslova za to. I da ne zaboravimo, ovom prilikom i za kraj našeg reagovanja Divanoviću i njegovom šefu upućujemo srdačne čestitke na konstituisanju nove koalicione većine u Crnoj Gori DPS-DF. To su, da podsjetimo, one iste kolege koje je Divanović u svojim sramnim izjavama nazivao izdajnicima, teroristima i razbijačima države”, zaključuju oni.