Demokrate dostavile dokaz: Jokić i Pejović su državljani CG

Povodom današnjeg saopštenja Danijela Živkovića iz DPS-a u kojem proziva Demokrate da još nijesu javnosti dostavili dokaze da njihovi članovi nijesu državljani Srbije, oglasili su se iz Demokrata. Tvrde da Mijomir Pejović i Vladimir Jokić nijesu državljani Srbije, te dostavljaju dokumenta koja, kako kažu, to potvrđuju.

“Brutalna je izmišljotina da je Mijomir Pejović državljanin Srbije, kao što je ista neistina izrečena i za Vladimira Jokića, predsjednika Opštine Kotor. U skladu sa našom tvrdnjom, na uvid crnogorskoj javnosti dostavljamo potvrde iz kojih se sa sigurnošću i nedvosmisleno može vidjeti da ni Mijomir Pejović, ni Vladimir Jokić nijesu državljani Srbije”, ističu Demokrate.

Tvrde da u redovima DPS-u ima puno funkcionera sa dvojnim državljanstvom.

“Kako se mi služimo činjenicama, a ne podmetačinama i nagađanjima pitamo DPS Organizovanu kriminalnu grupu da daju odgovor koji su dužni cjelokupnoj Crnogorskoj javnosti, a riječ je o dvojnim državljanstvima svojih funkcionera: da li je Saša Ječmenica, doskorašnji Glavni administrator Opštine Pljevlja, sada Direktor d.o.o. „Čistoća“, koji tu funkciju vrši u ime DPS-a, državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem u Čukarici, Beograd? Da li je Mervan Avdović, odbornik DPS-a i direktor Srednje stručne škole u Pljevljima, državljanin Bosne i Hercegovine, sa prebivalištem u Starom gradu Sarajevo? Da li je Sabrina Hadžiosmanović, odbornica DPS-a u Skupštini opštine Pljevlja, državljanka Bosne i Hercegovine, sa prebivalištem u Bihaću? Da li je Milko Čolović, predsjednik Odbora direktora d.o.o. „Čistoća“ u Pljevljima, koji tu funkciju vrši u ime DPS-a, državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na Zvezdari, Beograd? Da li je Stevan Koprivica, direktor JUK „Herceg fest“, koji je bio četvrti na izbornoj listi DPS-a u novskoj Opštini, državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem u Voždovcu, Beograd? Da li je Nevena Keković, odbornica DPS-a u Skupštini opštine Herceg Novi, koja je bila šesta na izbornoj listi DPS-a u novskoj Opštini, državljanka Republike Srbije, sa prebivalištem u Zemunu, Beograd? Da li je Vesna Vučetić, odbornica DPS u SO Budva u zadnja tri saziva, državljanka Republike Srbije, sa prebivalištem na adresi kralja Petra Prvog? Da li je Nikola Cvijović, kandidat DPS-a za odbornika u SO Budva, državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na Savskom Vencu, Beograd?Da li je tačno da je Bojka Đukanović, bivša predsjednica SO Nikšić i članica opštinskog odbora Demokratske partije socijalista državljanka Republike Srbije, sa prebivalištem u Starom gradu, Beograd?”, pitaju oni.