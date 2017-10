Demokrate DPS-u: Hoćete li ići da posjetite Miomira Mugošu?

Šef organizovane kriminalne grupe, Svetozar (Marović – bivši potpredsjednik DPS), njegov šef – Milo (Đukanović – predsjednik DPS), i njihovo uvo i crna kutija – Duško (Marković – premijer Crne Gore), zadali su članovima svojih ostataka od odbora u Budvi da napišu par nebuloza kako bi pokazali da se još bartgaju, misleći da su našli pukotinu kroz koju bi mogli da se opet provuku do vlasti, saopšteno je danas iz Demokratske Crne Gore.

Oni su reagovali na današnje saopštenje DPS Budva u kome je poručeno da “pukotine na brodu odlazeće vlasti u Budvi više ništa ne može da zakrpi, samo je pitanje dana kada će krenuti definitivno potonuće, a od takvog održavanja vlasti na silu jedinu štetu trpe grad i građani”.

Oni su dodali da moraju da pitaju predstavnike kriminalno-mafijaške organizacije, na čelu sa braćom Dalton, koja je sijala podjele gdje god je stigla – jesu li im svi milioni na sigurnom?

“I hoćete li ići da posjetite Miomira Mugošu, da mu ponesete kilo voća i tetrapak soka kad završi tamo gdje ćete svi vi koji ste radili protivno zakonu?. Mislio je i Sveto da će moći da uživa u svojim milionima i nekretninama, mislio je i Mugoša da će lagano da izdaje stanove po Podgorici i da ubira plodove svoga “rada” u malverzacijama oko Carina”, navode u saopštenju.

Smatraju da Milo misli da će iz Dubaija da direktoruje prvim, drugim, petim bankama, a Duško da šefuje klanom koji nosi naziv po imenu grada iz kojeg je za vrijek vjekova.

“Ne biva to tako. I najveći razbojnici uvijek završe tamo gdje im je mjesto. Žalosno je da još uvijek ima makar i jedna jedina osoba koja radi po uputstvima razbijene OKG DPS u Budvi i njihovih šefova sa državnog nivoa. No, ovakva nemušta saopštenja, kojima pokušavaju da povuku znak jednakosti između opozicione uprave koja je stabilizovala Budvu i DPS uprave koja je poharala Budvu, jedino je što im ostaje. Međutim, kad je ovolika frustracija zbog poraza u Budvi, kako li će tek biti krajem novembra, a li i na svakim narednim izborima kad braća Dalton budu trajno odvojena od pozicije da pljačkaju državu i građane. Gospodo iz OKG, bolje se već pripremite za to. Lakše će vam biti”, poručile su Demokrate.

Iz te partije su kazali i da su se braća Dalton ovog puta javila iz Budve, gdje su njihova nedjela i zločini prema građanima, prostoru i resursima možda i najuočljiviji.

“Uzalud, gospodo iz filijale organizovane kriminalne grupe u Budvi. Nemojte da mislite da ćete, kao vaši šefovi da profitirate iz nečije rasprave – sa preko 26% podrške crnogorskih građana, i još većom podrškom Budvana, nismo mi politički subjekt u raspadanju, kao vaš, da biste mogli kao strvinari da kružite iznad nas. Znaju građani Budve šta su braća Dalton dala Budvi, a šta uzela od nje i građana – dali ništa, uzeli sve”, kažu Demokrate.

I onda, kako dodaju Demokrate, “moralni čistunci, koji jednu ruku drže na srcu, a drugu u džepu, i to tuđem, imaju smjelosti da se uopšte pojave na svijetlo dana, a kamoli da lažno optužuju i dijele lažne etikete ljudima koji su za vrlo kratko vrijeme konsolidovali finansije i krenuli u već osjetni oporavak Budve”.

“Nečuveno, licemjerno, tragično i mizerno, kako samo oni umiju. Pritom, braća Dalton – Milo, Sveto i Duško, koje je sudbina razdvojila – ovaj srednji, nakon što je pokrao sve što nije za nebo zavezano, pobjegao je od zaslužene kazne – očigledno misle da im je krivi dio od Budvanki i Budvana, pa neustavnim zakonima pokušavaju da prigrabe još ovo malo obale, prirodnih ljepota i zemlje što im je ostalo”, navodi se u saopštenju Demokrate.

