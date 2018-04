Demokrate iznijele nove dokaze, tužbe protiv Đukanovića i Pavlovića

Došli smo do novih dokaza, koji pokazuju da je ono što je prezentovano u kvaziistraživanju na press konferenciji “Centra za akademski integritet” gola neistina, kazali su iz Demokrata nakon što je direktor ove NVO, Mitar Đukanović kazao da nije siguran da Demokrate znaju razliku između fusnote i bibliografije.

“Đukanović je iznio golu neistinu, zlonamjernu, tendecioznu i sračunatu s ciljem da nanese ličnu i političku štetu Aleksi Bečiću i Demokratama”, smatraju iz ove partije.

Kako dodaju, i danas nastavljaju da razbijaju organizovanu kriminalnu grupu za prevare, spregnutu između djelova DF-a i djelova DPS-a.

“Ono do čega smo došli u međuvremenu, a što nam je bilo jasno na samom početku ovog kriminalnog akta koji smo raskrinkali, dokazuje da su prevaranti u ovom udruženom kriminalnom poduhvatu vrlo svjesno u sav tekst za koji su rekli da se preklapa sa tekstom drugih autora uvrstili i: pravilno citirani tekst u radu Bečića, sa navedenim fusnotama; parafraze drugih autora sa jasno navedenim uvodom na samom početku rečenice odakle se parafrazira i sa dodatnim navođenjem izvora u bibliografiji; opštepoznate pojmove; navođenje zakonskih izvora; pa čak i sama imena nekih autora, i tome slično”, navode iz Demokrata.

Još juče su, kako napominju, saopštili da program Turnitin, koji su prevaranti koristili u njihovom kvaziistraživanju, nije softver koji, sam po sebi, detektuje plagijat, već samo program koji detektuje riječi ili njihov niz koje se preklapaju.

“Prvi primjer pokazuje zlu namjeru i direktan umišljaj prevaranata da javnost dovedu u zabludu. Naime, oni su dio teksta, koji je Bečić pravilno citirao iz djela „Korporacijsko upravljanje u teoriji i praksi privatizacije“, autora Lojpura i Lakićevića, što se i na slici vidi kao prva fusnota rada na 11. strani, naveli kao dio koji je Bečić, kako prevaranti kažu, prepisao iz rada Mice Kozlik. Dakle, Bečić je pravilno citirao izvod iz djela čiji su koautori njegov mentor i još jedan član komisije pred kojom je branio svoj magistarski rad, a prevaranti to poturaju kao kopiranje Mice Kozlik. Prije će biti da je Mica Kozlik plagirala Lojpura i Lakićevića, jer ugledni profesori Ekonomskog fakulteta u Podgorici, koji se dugo godina zapaženo i uspješno bave tom temom, sigurno nisu prepisivali od Mice Kozlik. Ovo znaju i prevaranti, ali su se odlučili da prospu perje, jer znaju da ga je lakše prosuti nego pokupiti. No, častan čovjek ne smije dozvoliti da takvo ponašanje prođe nekažnjeno”, objašnjavaju iz Demokrata.

Dodaju i drugi primjer.

“I opet, Bečić u svom radu, kroz fusnotu 52, pravilno citira navod iz rada trojice autora, Estrina, Nuti i Uvalića, o pozitivnim aspektima masovne vaučerske privatizacije. I kao na prošlom primjeru, prevaranti to svrstavaju u plagijat. I na ovom primjeru se jasno očituje, a to je ono što prevaranti znaju, da preklapanje teksta ne znači u isto vrijeme i plagiranje. Uostalom, kao što smo već rekli, prevaranti su u samom kvaziistraživanju u vidu napomene to i naveli, ali onda sve i dalje navode kao plagijat”, kažu oni.

Bečić je, kako pojašnjavaju, na strani 77 svog magistarskog rada pravilno citirao Zakon o svojinskim odnosima, član 419 što možete pogledati na fotografiji.

“Ovo su samo tri primjera iz mora onih koja nedvosmisleno dokazuju da je na djelu manipulativna, smišljena, dugo planirana i organizovana akcija koju su vodili djelovi DF-a i DPS-a, a sve sa ciljem da Milo Đukanović i u drugom izbornom procesu stekne protivpravnu, nepoštenu i njemu svojstvenu prednost. U prilog prethodnom govori i sljedeći dokaz. Lažna analiza Bečićevog rada završena je 31.12.2017. godine. (U prilogu: video „31.12.2017.“) Kada već znamo da je NVU Centar za akademski integritet osnovano 18-og marta 2018. godine, ispada da je ovo udruženje skoro 3tri mjeseca prije nego je i osnovano završilo tzv. lažno istraživanje Bečićevog rada. Podsjećamo, lažni istraživač i ova organizovana grupa tvrdili su da je Centar za akademski integritet izvršio istraživanje Bečićevog rada. Prema tome, nedvosmisleno se da utvrditi da ovo nije nikakvo istraživanje, već falsifikat i uradak UDBE, djelova DF-a i DPS-a, dakle UDBE. Postavlja se pitanje – Kako je moguće da je ovo NVU – filijala DF-a izvršilo istraživanje ako je osnovano skoro 3 mjeseca nakon što je to lažno istraživanje završeno? U vezi sa ovim slučajem, navodimo vam najmarkatnije laži djelova DF-a, kao lažnog istraživača. Prvo – slagali su da u ovom falsifikatu nije učestvovao Feđa Pavlović, inače menadžer kampanje DF-a i sin poslanika DF-a, Koče Pavlovića. (u prilogu: video snimak „Pavlović“) Drugo – slagali su koliko i juče da nije naveden priručnik, a jeste naveden u bibliografiji pod rednim brojem 15, uz jasne oznake stranica. (U prilogu: video snimak „Priručnik“) Treće – DF je slagao da je njihova NVU sprovela ovo lažno istraživanje, a ono je zapravo samo njihov prezenter i izvođač radova. (U prilogu: video „31.12.2017.“) Četvrto – slagali su da istraživanje nema političku konotaciju. Jasno je da je ono pripremljeno u susret predsjedničkim izborima, a zaustavljeno u trenutku kada se saznalo da Aleksa Bečić neće biti kandidat za predsjednika. Nakon što je postalo poznato da Bečić neće biti predsjednički kandidat, ovo lažno istraživanje je bilo na mirovanju i aktivira se mjesec dana pred izbore u Podgorici”, navode u saopštenju.

Dakle, kako zaključuju, ovdje je potpuno jasno da su pomenuta lica izvršila krivično djelo povrede slobode opredjeljenja birača.

“Da zaključimo, dokazali smo na prvom press-u da sve što je navodno bilo sporno, izvan rada kontroverzne Mice Kozlik, Bečić je pravilno citirao, i pravilno koristio literaturu bez prikrivanja, uz jasno navođenje, kako u fusnotama, tako i u bibliografiji. Na ovoj press konferenciji smo dokazima opovrgli sve što je tvrdio DF, kao lažni istraživač, u vezi sa radom Mice Kozlik, kao i da su DF i DPS falsifikovali, podmetnuli i činjenično manipulisali sa jasnim ciljem nanošenja političke štete u toku vođenja izborne kampanje. Sve što su saopštili je notorna neistina i klasični falsifikat. Da napomenem, kad ukucate ime Mice Kozlik na internetu, nećete naći ništa, osim da je prevarant. Stoga, opravdano je pitanje – ko je izbrisao njene podatke sa interneta i u čijem je to interesu? Ovo naročito ako se zna da bi ovako kontroverzna osoba morala imati na internetu više podataka, fotografija, tekstova i sl.”, smatraju Demokrate.

Kako poručuju, sad je van svake sumnje da su Feđa Pavlović, menadžer kampanje DF-a i Mitar Đukanović, aktivista DF-a, formirali organizovanu kriminalnu grupu koju čini više lica iz DF-a i DPS-a, sa ciljem protivpravnog uticaja na volju birača uoči izbora.

“Oni su izvršili niz krivičnih djela u sticaju. Osnovano se sumnja da su ova lica, kao članovi organizovane kriminalne grupe za prevare i protivpravno vršenje uticaja na volju birača, poslali pisma građanima Herceg Novog u kojima su sadržane uvrede i klevete, sračunate s ciljem diskreditacije Demokrata uoči izbora u ovom gradu”, kažu dalje.

Ovim obavještavaju da ćepodnijeti krivičnu prijavu protiv ovih lica i priložiti sve raspoložive dokaze, neophodne za rasvjetljavanje ove krivične stvari.

“Očekujemo od VDT-a da hitno postupi, preduzme sve neophodne zakonske radnje i aktivnosti na procesuiranju ovih lica koja su formirala organizovanu kriminalnu grupu. Ovo je samo djelić u prevarantskoj slagalici DF-a i DPS-a, a o novim dokazima ćemo vas informisati na sljedećoj press konferenciji”, navode Demokrate.

Dodaju još da je DF medijskim manipulacijama, terenskim podmetačinama i prljavim dogovorima sa pojedinim njima bliskim partijama opstruirao Bečića u dijelu kandidature za predsjednika Crne Gore, i faktički ga dovodeći do toga da se ne kandiduje odradio direktan posao za Mila Đukanovića.

“Kada su vidjeli da je taj plan osujećen od građana Crne Gore, jer su rekli da bi prije glasali Đukanovića nego Bečića, i da ne bi nikada glasali Bečića, sada su pokušali da ga diskredituju i na ovaj način. Dakle, postoji dio DF-a koji je monstruozan i spreman na prljave igre koje zdrav razum ne može da prihvati. Ali ima božje pravde. Ko drugome jamu kopa, sam u nju upada. Očekujemo da se oglasi i NVO Centar za građansko obrazovanje koja će, potpuno smo uvjereni, na potpuno nepristrasan i profesionalan način utvrditi sve činjenice u vezi sa ovim slučajem”, smatraju oni.

Pozivaju sve političare u Crnoj Gori, da svoje magistarske radove proslijede medijima i nevladinim organizacijama, kao što je to učinio Bečić.

“Imajući u vidu današnji prizemni napad DF-a da smo opstruirali kampanju Mladena Bojanića, o kakvim se političkim diletantima radi, najbolje govori sljedeće: Prvo, za kampanju mladena Bojanića DF je uplatio 0 eura, a Demokrate i Građanski pokret URA su sve finansijske obaveze odmah i u potpunosti izvršile; Drugo, da li je ijedan funkcioner DF-a išta uplatio od svojih plata za kampanju Bojanića, za razliku od funkcionera Demokratra koji su to učinili, a naknadno ćemo otkriti koliko su uplatili pojedini funkcioneri Demokrata, s tim da su neki uplatili i trećinu plate; Treće, DF je obišao 0 domaćinstava, a Demokrate i GP URA 20.000 domaćinstava u kampanji za Mladena Bojanića. Istina je da su iz DF-a sve vrijeme vodili kampanju za Mila Đukanovića, opstrurali kandidaturu Alekse Bečića i opstruirali kampanju Bojanića”, poručuju Demokrate na kraju.

B.M.