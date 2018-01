Demokrate odgovorile Pešiću: Tvoji idoli su Marović i Kuljača

Za Demokrate predsjednik Savjeta mladih Demokratske partije socijalista (DPS) Nikola Pešić svojim istupima u javnosti pokazuje mladim ljudima u Crnoj Gori kakvi ne treba da budu.

Ova partija reagovala je na Pešićevu izjavu da su Dritan Abazović i Aleksa Bečić političko biće u dva tijela i šapioni podjela i poraza.

Tanja Džankić, članica GO Mladih demokrata kaže da Pešić, ukalupljen i uljuljkan u naručju svojih ševofa, širi neistine, konstruiše fantazije i ostavlja utisak neozbiljnog političara.

“Ne priliči mladom čovjeku zastupanje i opravdavanje pogrešne politike po svaku cijenu. Mladi ljudi su uvijek bili motorna snaga promjena, slobodomisleći građani i beskompromisni borci za bolje sjutra. I upravo su mladi u Crnoj Gori pokretači, nosioci i vrlo izvjesno realizatori promjena. A vaše postupke i razmišljanja prati samo mali broj onih koji tako moraju, a ne zato što je to ispravno”, navodi ona.

Kako ističe, za Pešića nema dileme: najbolje rješenje za njega i njemu slične su Đukanović, Marović, Barović, Mićunović, Kuljača, Vuka Golubović i ostali njegovi idoli.

“U toj postavci i on može da ponešto nezakonito ućari. Čak i kad bi saopštenja DPS-a čitali najokorelijim crnogorskim kriminalcima i njima bi se ledila krv u žilama. Ne daj Bože da ovakva retorika postane prihvatljiv način političkog ophođenja oko koje bi se bilo ko u budućnosti okupljao. I za Pešića je ovaj rečnik očito prihvatljiv, čim ga ovako gromoglasno zastupa i promoviše. Samo nastavite, jer tu je granica između vas i nas. To nije samo linija razdvajanja, to je bedem iza koga vama ostavljamo ulicu, a savremenoj Crnoj Gori nudimo civilizacijske i evropske vrijednosti”, poručila je Džankić.

S.B.