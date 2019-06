Demokrate ruše Carevićeve odluke, ali ne i Carevića?

Predsjednik Skupštine opštine Budva Krsto Radović zakazao je po hitnom postupku 28. sjednicu lokalnog parlamenta za utorak, 4. jun, a na dnevnom redu će se naći inicijativa 12 odbornika Demokrata, Crnogorske i GP URA, koji žele da ponište odluku predsjednika opštine Marka Bata Carevića o gradnji hotela kompanije Mia investmens.

Dio odbornika vladajuće koalicije predao je Skupštini opštine Budva predlog zaključka o zaštiti prostora, kojim traže da se poništi protokol između opštine i turske firme kojim je predviđeno da ispred Jadranskog sajma bude izgrađen hotel sa pet zvjezdica. Predlog zaključka o unapređenju i zaštiti prostora predalo je osam odbornika Demokratske Crne Gore, troje odbornika Crnogorske i jedan odbornik Građanjfl skog pokreta URA.

Poznavaoci političkih prilika u Budvi smatraju da je ovo početak još jedne političke krize vladajuJ će koalicije. U kuloarima se priča da postoje dva pravca razvoja događaja. Po jednom Demokrate, Crnogorska i GP URA će izglasati poništenje Carevićevih odluka, ali neće tražiti raspravu o njegovom povjerenju. Drugi pravac je da nakon što “padnu” njegove odluke, Carević zatraži glasanje o njegovom povjerenju. U tom slučaju Demokrate, Crnogorska i GP URA neće prisustvovati toj sjednici. To bi sve dodatno moglo da zakomplikuje odnose u vladajućoj koaliciji.

Carevića je prije dva dana u razgovoru za Dnevne novine kazao da partneri u budvanskoj vladajućoj koaliciji žele da ga disciplinuju pokušavajući da ponište njegove odluke, pa je tražio da se na narednoj sjednici Skupštine opštine Budva raspravlja o njegovom povjerenju.

“Moje odluke su u interesu građana Budve. Pitam se šta će predsjednik opštine ako neko drugi donosi odluke. Zato je pošteno, ako već hoće da ponište moje odluke, zatraže i preispitivanje povjerenj a Marku Ca.’ reviću. Mislim da ta dva ‘ procesa treba da idu paralelno. Oni kažu da ne traže preispitivanje mog povjerenja, a hoće da ponište odluke koje donosim. Kako mogu da povučem tu svoju odluku? Nikako”, kaže Carević.

Na Carevićeve izjave reagovao je i potpredsjednik Demokrata, bivši predsjednik opštine Budva Dragan Krapović, koji je kazao da nije sporno Carevićevo povjerenje već odluke koje je donio.

“Vi imate pravo na viđenje stvari i odluke koje Vam pripadaju, ali nemojte zaboraviti da predstavljate i da Vas je izabrala SO Budva, uključujući i 12 odbornika koje danas optužujete za rušenje vlasti i ne znam šta, iako smo Vam i neposredno stavili do znanja da nam to nije namjera. Za našu zabrinutost dovoljna je činjenica da ne znamo ko je investitor, a i sama njihova potreba da ostanu sakriveni na Djevičanskim ostrvima kod nas izaziva brigu”, dodao je Krapović.

On je kazao da Carević nema šta da spočitava Demokratama, a naročito ne rušenje vlasti.

“Nije dobro testirati našu riješenost jer biste se mogli iznenaditi dokle smo spremni da idemo. Mi smo radom, rezultatima i odlučnošću doveli do toga da DPS u Budvi danas politički ne postoji, i budite sigurni da se neće vraćati, u ovoj, ili onoj formi” zaključio je Krapović.Zasijedanje 27. sjednice Skupštine opštine Budva, zakazane za ponedjeljak, 3. jun odloženo je do daljnjeg. Umjesto ove redovne sjednice, u čiji dnevni red je trebalo da bude uvrštena i inicijativa 12 odbornika, sjutra će biti održana vanredna sjednica.