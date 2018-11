Demokrate SDP-u: Zašto se vi ne izvinite zbog braka sa DPS-om?

Predstavnici političkog licjemerstva od Demokrata traže izvinjenje, a važnije je da odgovore zašto se Socijaldemokratska partija ne izvini zbog 17-godišnjeg braka sa DPS-om i što se ne izvini za 800 miliona i poharu Crne Gore u slučaju KAP-a, kazali su danas iz Demokratske Crne Gore, reagujući na saopštenje SDP, koja je zatražila od njih da se izvine građanima zbog anticrnogorskih poruka.

Saopštenje Demokrata prenosimo u cjelosti.

“Desilo se i to da svojevrsni predstavnici političkog licjemerstva od Demokrata traže izvinjenje. Zamislite, onaj koji je skoro dvije decenije dijelio kolač i narod na dva dijela sa Milom Đukanovićem usudio se da dijeli lekcije o poštenju i moralu. Onaj koji je nepunih dvadeset godina vjerno čuvao stražu Đukanoviću, kada je došlo do masovne diskriminacije onih koji nijesu željeli da se utjeraju u bilo čiji i bilo koji nacionalistički koncept. Taj i takav od Demokrata traži izvinjenje i to za nešto sa čim nemamo ništa, i od čijih poruka bi se zastidjeli svi osim Andrije, Raška, Neđeljka i R.K, jer za njih stid ne postoji. Ta mjera je davno prodata na Acovom i Milovom tržištu kapitala.

Još važnije, zašto se SDP ne izvini zbog 17-godišnjeg braka sa DPS-om, iz kojeg je Crna Gora izašla siromašnija, zaduženija i sa manje prava za njene građane? Što se ne izvini za 800 miliona i za poharu Crne Gore u slučaju KAP-a kako je i sam definisao? Sramno je i pomisliti da zbog svega što je Crna Gora pretrpjela tokom tih 17 godina imaš moralno i svako drugo pravo da dijeliš lekcije. Na kraju krajeva, o R.K. dovoljno je rekao Slavko Perović u samo dva slova, ali ga ovog puta nećemo citirati.

A mi kažemo i tvrdimo da onaj ko traži glas od građana s obzirom na svoj nacionalistički koncept ne vrijedi boba ni u ljudskom, ni u političkom smislu. Teško onom ko nije ništa osim što je pripadnik ove ili one nacije jer taj digne glas samo kad ga Đukanović naoruža bratomrziteljstvom i porivom za svađom sa najbližim komšijama. A takvi su upravo mrzitelji naroda, klasične političke kukavice sa kojima polemišemo otkad smo se osnovali. Dakle, ni glas nam ne treba zato što je Mrvaljević Crnogorac, koji govori crnogorskim jezikom ili Zdenka Popović, Crnogorka koja govori srpskim jezikom ili Katić, koji Srbin, ili Ćeman koji je Bošnjak ili Camaj koji je Albanac ili Kolić koji je Musliman…Nama su oni za ponos jer ne mrze nikog kao što mrzite vi narodne svađalice, a ustvari posluga na dvoru Mila Đukanovića.

A osnovali smo se i trajemo da bismo pobijedili baš vas koji u svom šovinističkom porivu posijaste najgoru i najrazorniju klicu zla, klicu mržnje među braćom i to iz najprimitivnijeg razloga – da bi narednih 30 generacija vaših potomaka jelo zlatnim kašikama koje je skovala glad naših očeva i nekoliko generacija čiju ste mladost uništili do temelja.

Autor anticrnogorskih poruka koje su se mogle čuti iz Budve je prijatelj Neđeljka Rudovića i politički srozanog R.K, tako da izvinjenje mogu potražiti od njega imajući u vidu da u njegovom kabinetu R.K, Neđeljko i drugi velikocrnogorski i velikosrpski nacionalisti pišu saopštenja protiv Demokrata. Podmuklim napadima na nas prikrivate dogovor sa Milom i Andrijom da navodno mijenjate Ustav i simbole koje ste 2007. zajedno izglasali, a stvarno dogovarate buduću Vladu sa Đukanovićem. Kao što smo već rekli, mi sa liderima DF i DPS-om u cjelini nećemo nikad, a vi ste već formirali antievropsku koaliciju sa njima. To je ta ostrašćenost i mržnja prema istinski građanskom društvu.

Za to ste vrijeme, vi, nacional-šovinisti dobri samo kao posluga gospodaru i to ne za stolom, nego ispod stola, odakle vas izvlači da bi vas trošio u dnevnopolitičke svrhe u svom pomahnitalom širenju mržnje i zla kojim pustoši Crnu Goru i njene građane. Odatle je izvukao i tebe, Rudoviću, i R.K i Mandića i Rakovića. Da možda, Rudoviću, nisi osudio govor istoričara Rakovića? Da se na njega nisi ostrvio kao na Krapovića? Nisi li pomislio da je ista osoba “zabranila ulazak” Rakoviću i pozvala ga da snimi izjavu kojom će posijati mržnju među braćom? Nisi li pomislio da si u istom kolu sa Rakovićem? Da isto ono što je Raković sijao, ti dosijavaš, a to je mržnja među narodima u Crnoj Gori?

Dok ti, R. K. i Andrija Mandić pomažete Rakoviću, a svi skupa Milu Đukanoviću, taj Krapović na kojeg ste kidisali u Budvi jednako pomaže svima, a ne samo svojoj naciji ili svojoj religiji. Krapović pomaže obnavljanje pravoslavnih, ali i gradnju franjevačkih manastira u Budvi. Njegov kolega Katić, u Herceg Novom, dočekao je i pomogao dolazak moštiju Leopolda Mandića, katoličkog sveca, u Herceg Novi, što DPS nije smio da uradi iz straha da mu ne zamjere Srbi, jer DPS misli da svi mrze druge nacije kao što ih mrze oni. Mi znamo da toga u Crnoj Gori nema i da zato što običan narod ne mrzi drugi narod vi, Đukanovićevi kumovi, drugovi i saradnici morate i da radite sve ovo što radite ne bi li se građani po Crnoj Gori zamrzjeli.

Priznajte otvoreno da vam smeta i kada predsjednik Demokrata izjavi da je more pod Budvom bilo, jeste i da će uvijek biti crnogorsko, a ne Rudovićevo, Đukanovićevo, Mandićevo, R.K.-ovo, Barovićevo, Šinavatrino, Deripaskino, Svetozarevo. Priznajte da vam još više smeta što se sa tom Bečićevom izjavom slažu svi u Crnoj Gori, bili Crnogorci, Srbi, Bošnjaci, Albanci, Muslimani ili, pak, Hrvati. Zato gospodo upamtite, Crna Gora će biti moderna, demokratska i bogata država, a ne šovinističko mrziteljska tvorevina Mila, R.K, Raška, Neđeljka i Andrije”, poručile su Demokrate.