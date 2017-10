Demokrate u Tuzima predale izbornu listu

Demokrate Tuzi predale su danas Izbornoj komisiji Glavnog grada pobjedničku Izbornu listu „Aleksa Bečić – Demokrate – Pobjede, a ne podjele“ za izbor odbornika u SO Tuzi, na izborima koji će se održati 26. novembra ove godine.

“Uz lidera Demokratske Crne Gore Aleksu Bečića i nosioca izborne liste Demokrata na izborima u Tuzima, Štjefana Camaja, predaji liste prisustvovali su generalni sekretar Boris Bogdanović, potredsjednica i poslanica Demokrata Zdenka Popović i poslanik Demokrata u Skupštini Crne Gore Danilo Šaranović, kao i predsjednik Odbora Glavnog grada Vladimir Čađenović”, kazali su iz ove partije.

Nosilac pobjedničke Izborne liste Demokrata za Tuzi Štjefan Camaj istakao je da je današnjim činom Demokratska Crna Gora opravdala svoj građanski karakter i sve ono za šta se zalagala i radila u proteklih dvije ipo godine, kao građanska partija.

“Ubijeđen sam da je ovo najbolja lista na lokalnim izborima u Tuzima, jer, kada na listi imate: Adnana, Mariju, Prelju, Spasa, Katarinu – onda je svima jasno da je ovo naša lista – pobjednička lista, lista pobjeda, a ne podjela u Tuzima. Mi pred građane Tuzi ne izlazimo praznih ruku, već kvaltetnim rješenjima, odnosno programom -‘’Za našu opštinu Tuzi’’ koncipiranim po modelu ‘’problem – rješenje’’. Ovom prilikom pozivam građane Tuzi da podrže listu Demokrata, da podrže ono što je čestitost, ono što je hrabrost, ono što je poštenje, ono što je znanje, da podrže ljude, da podrže pobjede, koje znače pobjedu svakog građanina Malesije i Tuzi”, zaključio je Štjefan Camaj.

Predsjednik Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić konstatovao je da struktura odborničke liste Demokrata u Tuzima potvrđuje da je konačno u Crnoj Gori stasala jedna politička partija koja je kadra da okupi ljude svih vjera i nacija, na patriotskim, prijateljskim i pobjedničkim principima.

“Moje je veliko zadovoljstvo vidjeti na jednoj listi rame uz rame Štefana, Mariju i Ramadana i sve druge naše drage prijatelje, jer smo mi samim tim već pobjedili. Zašto? Zato što onaj koji baštini zdrave i plemenite ideje u osnovi je pobjednik. Vrijeme će potvrditi da je naš program i naša kadrovska ponuda, sa kojom izlazimo pred građanke i građane Tuzi u istini pobjednička. Naša odborička lista je opasnost za mnoge političke subjekte, zato što smo razbili matricu trgovanja nacionalnim i vjerskim osjećanjima. Zbog toga ne postoji politika, politika postoji zbog rješavanja onih suštinskih i konkretnih životnih stvari. Drago mi je što trgovce vjerskim i nacionalnim osjećanjima šaljemo na margine političkog života. Ja bih se stidio da tražim glas zato što je neki kandidat sa naše liste ove vjere ili one nacije. Ne, zbog toga ne postoji politika, politika postoji da bi ponudili odgovor na konkretne probleme crnogorskog društva, kao i građana i građanki Tuzi. Mi tražimo podršku jer nudimo, energiju, čiste ruke, znanje, stručnost i ujedinjenje oko zajedničke potrebe da ekonomski oporavljamo i Tuzi i Crnu Goru”.

Bečić je istakao da Demokrate imaju odborničku listu na čelu sa Štjefanom Camajem kao odgovor na želje, očekivanja i potrebe građana Tuzi.

“Uporno nekoliko sedmica unazad pitam da li ima boljeg kandidata za prvog čovjeka Tuzi, ali odgovora nema, zato što su i oni svjesni da ne postoji. To je mlad čovjek, obrazovan čovjek, stručan čovjek koji je i lično i porodično utemeljen i postojan u Tuzima, čovjek koji gleda koliko neko zna, koliko je neko pošten, a ne kako se neko zove i preziva. Štjefan je čovjek iz naroda i čovjek koji je spreman da služi narodu”, istakao je Aleksa Bečić.

Predsjednik Demokrata je naglasio da su se građani i građanke Tuzi nagledali maćehinskog odnosa u prethodnom periodu prema njima i prema ljudima sa tog područja i podsjetio: “Dovoljno je reći i ukazati na činjenicu da je DPS usvojio zakon kojim je početkom ove godine definisao samostalnost opštine Tuzi, ali na način da se taj zakon primjenjuje za godinu ipo dana kako bi građani Tuzi u narednih deset mjeseci četiri puta izlazili na birališta. To znači da ih oni ne gledaju kao ljude, već kao klasične brojke. To je porazno, to je zabrinjavajuće i to je za svaku osudu”, istakao je Bečić, dodajući da je siguran da će 26. novembra građani i građanke reći stop poslušnicima formalnih i neformalnih centara moći, poslušnisima organizovanih kriminalnih grupa, da će reći stop uvozničkim lobijima koji uništavaju poljoprivredne proizvođače u Tuzima.

“Glas za listu Demokrata je prije svega glas za mir, za stabilnost, za prosperitet, za ekonomski oporavak a time je to glas za pobjede, a ne podjele i u Tuzima i u Crnoj Gori”, zaključio je predsjednik Demokratske Crne Gore.

