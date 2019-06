Demokrate, URA i Crnogorska odlučili da do kraja ljeta neće rušiti Carevića

Dio vladajuće koalicije u Budvi, koju čine Demokrate, Crnogorska i Ura, iako nezadovoljni radom predsjednika opštine Marka Carevića, do kraja ljeta neće rušiti vlast niti insistirati na njegovoj smjeni, piše Pobjeda.

To su juče, na konferenciji za medije, saopštili lideri budvanskih odbora te tri partije, navodeći i da od predsjednika opštine očekuju da počne da radi u skladu sa koalicionim sporazumom, poštujući stavove partnera, bez omalovažavanja saradnika i upliva ličnih interesa.

“Potreban je drugačiji pristup kako bismo nastavili saradnju. Namjera nam nije da rušimo vlast. Iako uvrijeđeni i poniženi, odgovornost pred građanima Budve i Crne Gore nam nalaže da nastavimo saradnju i da Budva tokom sezone nesmetano funkcioniše”, poručio je predsjednik lokalnog odbora Demokrata Dragan Krapović.

On je podsjetio da je Carević u jednoj televizijskoj emisiji otkrio da se, kako je naveo u jeku afere „koverta”, sastao sa predsjednikom i premijerom Milom Đukanovićem i Duškom Markovićem, iako je potpisao koalicioni sporazum kojim se obavezao da neće praviti bilo kakve saveze sa DPS-om.

“Pored evidentnih pojedinačnih interesa gospodina Carevića koji ga, po nama, opterećuju i ograničavaju kod donošenja odluka, veliki je problem ono što je čula cijela Crna Gora, a to je da gospodin Carević „jako uvažava i poštuje” Đukanovića i Markovića i da želi da svi radimo „kao jedna partija“. To je za nas neprihvatljivo i vrlo zabrinjavajuće. Na početku smo to pripisali pogrešnom izražavanju i nesnalaženju gospodina Carevića, međutim, u emisiji „Načisto“ smo saznali da se gospodin Carević sastao sa gospodinom Milom Đukanovićem, i to u jeku afere „koverta“ dok smo mi bili na ulicama Podgorice sa još nekoliko desetina hiljada građana koji traže njegovu ostavku”, poručio je Krapović.