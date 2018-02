Demokrate uvjerene da će izbori u Podgorici pokazati da je DPS prošlost

Demokrate će sa osmjehom i mirnom savješću dočekati izbore u Podgorici, jer će oni pokazati da je DPS ružna politička prošlost glavnog grada, a i cijele Crne Gore, poručile su Demokrate.

Ranije danas, iz DPS-a je saopšteno da Demokrate nemaju hrabrosti da svojim koalicionim partnerima odgovore, pa optužuju njih da govori jezikom ulice.

“Iskreni da budemo, uživamo dok vi cmizdrite, jer smo vas doveli do toga da pokažete vaše pravo lice. Gospodo, mi ćemo i dalje uzdignuta čela hodati Crnom Gorom, jer Bogu hvala nama ne hapse funkcionere zbog lopovluka i veleizdaje naroda. sa osmjehom i mirne savjesti dočekujemo naredne izbore, jer će isti pokazati da ste vi ružna politička prošlost i Podgorice i Crne Gore. Do tada, ostaje vam samo jedno: da kukate, a što vi više kukate to građani bolje žive”, poručile su Demokrate DPS-u.

Iz ove partije ističu da je prisutna nervoza u DPS-u jer su postali “plači-stranka”, nakon što su ih pobijedili u Budvi i Kotoru i Herceg Novom.

“Spustili ih za 775 glasova ili 3 mandata u Prijestonici. U Tuzima za 764 glasa, gdje smo osvojili dva mandata. U Petnjici smo postali prlamentarna stranka, što ni sad ne mogu prežaliti. Tuga i jecaj DPS-a se nastavlja i nakon nedavno održanih izbora. Dok je njihov rejting u Beranama pao za 12 odsto, Demokrate su udvostručile svoju podršku za samo godinu i po dana. U istom periodu, u Ulcinju smo svoj rezultat popravili za 150 odsto, a DPS-u uzeli 300 glasova”, nabrajaju oni.

Demokrate ističu da ovdje neće biti kraj kukanja i plača DPS-a.

“Nakon što osvojimo vlast u Podgorici, Baru i ostalim opštinama na predstojećim lokalnim izborima, tek ćete da cmizdrite. Ostavili ste vi dubok trag i u Glavnom gradu, kao i u prijestonici turizma, u vidu kriminala i sticanja protivpravne imovinske i neimoviske koristi. Ne može se sakriti istina koja izlazi na vidjelo, a koja vas razotkriva da ste jedino sposobni za manipulisanje, izvršenje krivičnih djela i bavljenje kriminalom svake vrste. Otuda ne treba da čudi da je javni dug države na kraju 2017. godine iznosio 62.7 odsto BDP odnosno 2,65 milijardi”, dodaju oni.

Demokrate poručuju da polako izlaze na vidjelo sva nedjela DPS -a, a, kako podvlače, perjanice koje su držale moralne lekcije i filozofirali od opštine do opštine, sada su ispali ono što su za njih svi davno znali.

“Miomir Mugoša, optužen za lopovluk, Svetozar Marović, osuđen za lopovluk – samo je ovaj posljednji odsutan i nedostupan organima i institucijama zemlje i kao osuđeno lice ismijava pravdu, ruga se pravosudnim organima zemlje i cjelokupnom pravnom sistemu Crne Gore. Ostala je samo šačica kukavica u plači-partiji, koja zbog gubitka četiri opštine i drastičnog pada glasova u svim opštinama vrijeđa uličarskim i nevaspitanim rječnikom. Međutim, šta drugo i očekivati od lica sa optužnica”, tvrde Demokrate.