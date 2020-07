Demokratskom frontu više nema ko da piše

Stvaranje novih koalicija pred izbore 30. avgusta je uveliko u toku, i već je sasvim izvjesno da od ideje Demokratskog fronta o stvaranju jedinstvene opozicione liste više nema ni govora, iako lideri ovog političkog saveza svakodnevno pozivaju na jedinstvo sve političke protivnike aktuelne vlasti, pišu Vikend novine.

Sasvim je sigurno da sa Frontom na istu listu ne žele ni GP URA, ni Demokrate, a sve je izvjesnije da je od koalicije sa ovim političkim savezom odustala Socijalistička narodna partija, iako je njen lider Vladimir Joković lobirao kod članstva da do koalicije ipak dođe. Sa SNP-om će vjerovatno u koaliciju Ujedinjena Crna Gora, Radnička partija i dio nezavisnih poslanika, kao i izvjestan broj nezavisnih intelektualaca.

Pod okriljem nikšićkog biznismena Miodraga Dake Davidovića, ove partije ulaze u Narodni pokret. Tako su od Fronta odustali i bivši članovi kao što su Goran Danilović iz Ujedinjene i Radnička partija. Građanski pokret URA, sa Savezom građana CIVIS i nezavisnim intelektualcima, nedavno je predstavila platformu „Crno na bijelo”. Ovu partiju su ostali opozicionari optužili za rušenje opozicionog jedinstva, iako je lider GP URA Dritan Abazović i na najave ideje o opozicionom jedinstvu govorio da ne može sa DF-om na istu listu.

I Demokrate su, sva je prilika, odahnule, kada su shvatile da od opozicionog jedinstva nema ništa. Brže-bolje su formirale predizbornu koaliciju sa Demosom, Novom ljevicom, Partijom penzionera, invalida i restitucije i Društvom za istraživanje politike i političke teorije.

U ovom trenutku ostalo je da DF razgovara sa vanparlamentarnom Pravom Crnom Gorom, i moguće je da će doći do dogovora, jer je predsjednik ove partije Marko Milačić i juče govorio jezikom Fronta i pozvao opozicione kolege na zajedništvo na predstojećim parlamentarnim izborima.

“U predizbornom mjesecu, mi opozicioni, mnogi od nas odrasli na podjelama, na snovima o slobodi od DPS-a, od onog što nas ubija, a danas koronom pokušava da zarobi i posljednji ostatak ljudskih prava koje nas čine ljudima, ne smijemo se podijeliti”, poručio je Milačić.

Kaže i da opozicija ne smije da sitni potencijal.

“Ako se danas podijelimo, prozivkama udaljimo od jednog istog cilja, kako ćemo zajedno stići do iste pobjede? Ako se zidovima odvojimo jedan od drugog, kako ćemo, u istorijskoj borbi Crne Gore, odvojeni stići do istorije? Ako se danas odvajamo, u trenutku za istoriju, čemu da se nadamo? Braćo i sestre, nije ovo borba za mandate, ovo je borba za Boga”, naveo je Milačić.

On je rekao i opozicija nema pravo na podjele.

“Po cijenu života zakleli smo se da ćemo braniti svetinje, a naše zajedništvo je prva svetinja koju moramo odbraniti. Na to nas obavezuje davno, u istoriji započeta borba u kojoj smo nastali pa postali jedno i narod koji nas traži ujedinjene. Smijemo li onda narodu reći da na izbornoj listi nismo zajedno? Ako Demokrate ipak istraju u samostalnom nastupu, a ja ih bratski molim za zajedništvo, onda mi, ni po kakvu cijenu ne smijemo biti razjedinjeni. Popis to traži od nas. Narod to traži od nas. Istorija to traži od nas”, poručio je lider Prave Crne Gore.

U svakom slučaju, prema nezvaničnim informacijama, Demokratski front će nastaviti da insistira na jedinstvu opozicije sve do predaje izbornih liste 4. avgusta u ponoć. Do tada će nastaviti i razgovore sa pojedinim manjim partijama, ali i brojnim nevladinim organizacijama, kako bi napravili što širi front.

Od jedinstvene izborne liste ostalo je samo nadanje, a sva je prilika da Demokratskom frontu od značajnijih političkih faktora više nema ko da piše, i da će opozicija umjesto u jednoj, na predstojećim izborima nastupiti u nekoliko kolona.

I Beograd za jedinstvenu lIstu

Insistiranje Demokratskog fronta na jedinstvenoj opozicionoj listi mnogiu povezuju i sa porukama koje stižu iz vladajuće koalicije u Srbiji. Ministar inostranih pooslova Srbije Ivica Dačić otvoreno je poručio da Beograd očekuje

opoziciono jedinstvo.

Dačić je, nedavno, na Prvoj TV na pitanje kada i da li će se riješiti pitanje otvaranja granica Crne Gore za građane Srbije, odgovorio da su svi “digli ruke od Crne Gore”.

“To je njima na štetu”, kazao je Dačić.

Upitan zašto to rade, šef srpske diplomatije kaže da na taj način žele da formiraju kritičnu glasačku grupaciju za Mila Ðukanovića.

“To se radi zbog politike, a da bi se srušio Milo Ðukanović potrebno je jedinstvo svih drugih”, kaže Dačić.