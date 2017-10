Demorate tvrde da ih se Marković plaši

Potreba “jednog od šefova Organizovane kriminalne grupe, Duška Markovića,” da konstantno napada Demokratsku Crnu Goru i njenog predsjednika govori o strahu koji mu se uvukao pod kožu i pokušaju da ohrabri svoje sljedbenike, poručile su Demokrate nakon što je premijer kazao da nije zvao, a ni ne namjerava da zove Aleksu Bečića na pregovore.

“Danas je Marković otišao i korak dalje, pa se bavio kućnim vaspitanjem, pri čemu je zaboravio na svoje dvorište. Zato pitamo crnu kutiju Crne Gore: šta je to za njega kućno vaspitanje? Kad članovi njegove porodice prijete ubistvom novinaru „DAN“-a? Ili kad član njegove porodice prijeti da će pobiti mlade aktiviste jednog političkog subjekta? Markoviću, da li je kućno vaspitanje kad pozivaš neistomišljenike da zaobilaze tvoj kućni prag ili kada angažuješ ljude da prijete poslanicima samo zato što ne misle kao Premijer? Kakvo je to kućno vaspitanje koje dozvoljava da kradeš sopstveni narod i da kriješ istinu o ubicama? Da kriješ istinu o prebijanju Mija Martinovića? Da sjediš sa šefom Organizovane kriminalne grupe Budva Svetozarom Marovićem kojeg priznaješ i za svog šefa? Na koje to vaspitanje misliš, Markoviću? Na ono da pratiš i prisluškuješ ljude? Ili na ono da viriš u tuđe kuće i stanove”, pitaju se Demokrate.

Iz ove partije poručuju da je Crna Gora mala da bi mi imali potrebu da objašnjavaju njihovo kućno vaspitanje.

“Građani dobro vide i čuju ko je ko u ovoj zemlji i znaju da prepoznaju ponašanje vaspitanog čovjeka, da se rukuju i razgovaraju sa njim. Ali dobro znaju da prepoznaju i nevaspitanog čovjeka, koji ih, pritom, potkrada, prisluškuje i uništava njihovu budućnost. Zato je svima poznato da mi pripadamo različitim svjetovima i sistemima vrijednosti. Naša je dužnost, a to nam i kućno vaspitanje nalaže, da radi građana i budućnosti ove zemlje spriječimo da takvi ljudi predstavljaju ovu državu i ove građane”, dodaju oni.

Demokrate ističu da nema “sijedanja za isti sto sa ljudima kojima je nacionalistička histerija pokriće za milione koje su stekli zloupotrebom službenog položaja”.

A.G.