DF optužio Bečića da je dio Đukanovićeve akcije protiv Srba

Lider Demokrata Aleksa Bečić dio je udružene akcije usmjerene protiv Demokratskog fronta, srpskog naroda i tradicionalne Crne Gore, a na čelu toga projekta je Milo Đukanović, saopštili su danas iz DF-a, reagujući tako na gostovanje predsjednika Demokratske Crne Gore u emisiji “Načisto” na TV Vijesti.

U DF-u ističu da, osim Đukanovića, akciju predvode i njegovo tužilaštvo, sudstvo, ANB, mediji, kao i ambasade NATO država, a kao vodonoše i posluga pojavljuju se Demokrate, Građanski pokret Ujedinjena reformska akcija, kao i pojedine NVO i mediji koji glume kritičare vlasti.

Zaprepašćeni su, naglašavaju u tom političkom savezu, mržnjom prema njima, koju je Bečić demonstrirao tokom gostovanja.

“Ni po čemu se Bečić, u frustracijama i ostrašćenosti u odnosu na DF, nije razlikovao od predsjednika DPS-a Mila Đukanovića, koji godinama predvodi torturu nad našom koalicijom. Da situacija bude tragičnija, Bečić praktično likuje zbog progona kojem je izložen DF, zbog toga što je Milan Knežević bez ikakvog razloga u zatvoru i otvoreno navija za Đukanovića, Markovića, Katnića, i ostale koji su uključeni u obračun sa DF”, ističu u DF-u.

Žalosno je, kažu, da neko, ko sebe iz nekog razloga još smatra novim na političkoj sceni, ispoljava toliko negativnih emocija i upada u neka čudna stanja.

“Ako smo mu, pak, pomogli da napadom na DF izbaci frustracije, gorčinu, ozlojeđenost i muku, i ako je zbog toga srećniji, onda smo i mi zadovoljni”, navode u Frontu.

Ocijenili su da je posebno indikativno da se u antisrpstvu ističu Demokrate, čija je stranka nastala izazivanjem podjela u partiji koja je bila u bloku za zajedničku državu.

“Primijetili smo to čudno ponašanje i ranije, ali smo se uvjerili da je đavo odnio šalu kada su u samo nekoliko poslednjih dana, zajedno sa Urom, pozvali na rušenje crkve na Rumiji, a onda se u Budvi priključili DPS-u, LP-u, tzv. CPC, i čak naredili uklanjanje plakata sa likom znamenitih srpskih vojskovođa, a kojima se obilježava 100 godina od pobjede u Prvom svjetskom ratu i oslobođenja ovoga grada od okupatora”, kažu u DF-u.

Bečić je, dodaju, sinoć saopštio da mu smetaju Putin, Vučić i Dodik, jer su, po njemu, povezani sa DF-om, ali se zato oduševljava sa Haradinajem i Tačijem.

“Sve ukazuje na to da je dukljanski blok u Crnoj Gori dobio još jednog političara, Aleksu Bečića, i dužni smo da to konstatujemo. To je očigledno sudbina svih onih koji slijede filozofiju trećeg puta u crnogorskoj politici, a ona nepogrešivo vodi u antisrpstvo i pakt sa DPS-om. Takvu situaciju smo vidjeli i u slučaju onih narandžastih, koje Aleksa Bečić pokušava da imitira, da ne kažemo plagira. Od njih je, u političkom smislu, ”šklapio” sve, samo što je promijenio boju kravate”, ističu u Demokratskom frontu.

Kako su naglasili, Bečić teško pokušava da obmane javnost kada kaže da uzima glasače od DPS-a.

“Nijedan glas njegova stranka nije uzela od DPS, već uglavnom od partije iz koje su došli. I kad diže dreku oko zasluga za Kotor, Herceg Novi, Budvu ili Berane, mora najzad naučiti da je to nevaspitanje, i da neće izgledati u očima drugih visočiji i snažniji ako krupnije slaže”, poručuju iz Fronta, te podsjećaju da je nekadašnja koalicija stranaka koje su se zalagale za zajedničku državu, zajedno sa LSCG, držala vlast u 14 opština, ali nikom nije padalo na pamet da zasluge za to pripiše svojoj stranci, sve do pojave Bečića i njegovog stila u politici.

Taj stil je, kažu, u narodu poznat kao ,,mućni pa prospi”.

“U konačnom, nije teško uočiti da, godinama nakon formiranja, Demokrate i dalje lutaju, uplašeni su i boje se da saopštavaju konkretne stavove o većini pitanja. Ali, to je njihov problem. DF je utemeljen u istoriji i tradiciji Crne Gore, definisan politički u svim segmentima, sa jasnim političkim namjerama. Zato možemo da polemišemo sa svima, ne samo na domaćoj političkoj sceni, već i da, bez ikakvog pardona, kritikujemo i ambasadu u kojoj Demokrate i njeni koalicioni partneri dobijaju domaće zadatke”, zaključuju u DF-u.

Ž.N.