DF ostao bez odgovora opozicije: Mogući protesti 

Demokratski front (DF) do danas nije dobio odgovor od ostatka opozicije u vezi sa njihovom platformom, a narednih dana će, kako je poručeno iz tog saveza, odlučiti o daljim potezima.

Jedan od lidera DF-a Andrija Mandić kazao je na konferenciji za novinare da će narednih dana stranački organi njihovih konstituenata, kao i Predsjedništvo DF-a, donijeti konkretne odluke, prenosi Mina.

Milan Knežević iz DF-a je, na konferenciji za novinare, rekao da su očekivali da će predstavnici “sad već podijeljene takozvane građanske opozicije na sastanku prije nekoliko dana konstatovati ono što je konstatovala cjelokupna javnost, a to je da se suđenje vijeka pretvorilo u običnu farsu i da će krenuti da razgovaraju sa DF-om”.

“Međutim do toga nije došlo”, dodao je on.

Iz DF-a navode da ostatak opozicije ima namjeru da nastavi bojkot Skupštine, a ponavljaju i da su protesti u opciji.

Janko Vučinić navodi da su “oni izgleda odlučni da bojkotuju do izbora 2020. godine”.

“A da im poručimo s ovog mjesta da postoji jednostavna formula da se dođe do vanrednih parlamentarnih izbora, a to je organizovanjem uličnih protesta, da to organizuje ujedinjena opozicija”, kazao je Vučinić.