DF pozvao opozicionare: Zajedničkim djelovanjem možemo srušiti režim

Demokratski front pozvao opozicione kolege da zajedničkim djelovanjem smijene aktuelnu vlast i uspostave vladavinu prava u Crnoj Gori.

U pismu koje su lideri DF-a Andrija Mandić, Nebojša Medojević i Milan Knežević, uputili Demokratskoj Crnoj Gori, SDP-u, SNP-u, Demosu, Ujedinjenoj Crnoj Gori, GP URA, te nezavisnim poslanicima, navode da događaji, u kojima je još jednom demonstrirana spremnost DPS-a i njegovih satelita da golom silom i zloupotrebom svih državnih resursa, sudstva i tužilaštva, ne prezajući od kršenja Ustava hapšenjem poslanika bez skidanja imuniteta, brani opstanak na vlasti, pokazali su da je zajedničko djelovanje opozicije od fundmentalne važnosti za proces smjene režima i uspostavljanja vladavine prava.

“I sami smo bili svjedoci, da kada se čak i na kratak period solidariše cjelokupna opozicija, nezavisni mediji i civilni sektor, sistem je primoran da djeluje po Ustavu i zakonima, a ne po partijskim direktivama DPS-a. Zbog toga, smatramo da bi opozicija trebalo da postigne dogovor o zajedničkom djelovanju, koji bi omogućio da i ubuduće vrši sličan zajednički pritisak kada se dešavaju kršenja prava građana Crne Gore i kako bi mogli da postignemo neophodni cilj, kojem svi u načelu težimo, a to su – fer i slobodni izbori u Crnoj Gori. Činjenica da smo u strankama i političkim organizacijama koje su različite ideološke, nacionalne i programske profilacije, nikako ne može da bude razlog zbog kojeg se ne bismo mogli okupiti oko zajedničkog cilja – smjene režima i stvaranje uslova za održavanje fer i slobodnih izbora”, navode oni.

Lideri DF-a poručuju da zajedničko opoziciono djelovanje političkih organizacija koje među sobom imaju čak i dijametralno suprotne stavove po nekim pitanjima, nije nepoznanica ni u našem regionu, a kamo li u Evropi.

“Ako je cilj važan i opšti, a sloboda, vladavina prava, socijalna stabilnost, funkcionalnost države i njenih institucija, rešavanje problema građana svakako to jesu, moramo zanemariti razloge zbog kojih ne bismo mogli zajedno djelovati, a istaći i dati prednost onim razlozima zbog kojih to treba da uradimo”,

Predlog Demokratskog fronta je da našim zajedničkim vaninstitucionalnim djelovanjem, koje podrazumjeva opšte građanske proteste, natjeramo Vladu Duška Markovića da podnese ostavku kako bi se nakon toga pristupilo stvaranju uslova za održavanje fer i slobodnih izbora. Naravno, mi smo otvoreni za svaku ideju i predlog kolega iz opozicije o načinu djelovanja kojim bi došli do zajedničkog cilja”, navode lideri DF-a.

Zbog svega navedenog, kako dodaju, ovim pismom bi željeli da iniciramo sastanak cjelokupne parlamentarne opozicije, bez ikakvog uslovljavanja, na kojem bismo razmotrili mogućnosti za zajedničko djelovanje.

“Molimo Vas, budite slobodni da predložite vrijeme i mjesto sastanka, na nivou predsjednika opozicionih parlamentarnih stranaka”, navode oni.

M.D.