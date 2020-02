DF predao Predlog rezolucije o krivičnoj odgovornosti

Poslanici Demokratskog fronta podnijeli su Skupštini Crne Gore Predlog rezolucije o krivičnoj odgovornosti za djela protiv državnih dobara od 1990. godine, raskidu ugovora sačinjenih na štetu države, preispitivanju porijekla imovine i načinu valorizacije preostalih dobara,

“Konstatujemo da su državna dobra na “divljački crnogorski neoliberalni prljavi tranzicioni način”, organizovanim kriminalnim udruživanjem, koristeći različite metode u različitim okolnostima i fazama prisvojena, devastirana, uništena ili obezvrijeđena. Takođe, konstatujemo da su krivična djela učinjena protiv imovine, privrednog poslovanja, platnog prometa, životne sredine i uređenja prostora, kojima su Crna Gora i njeni građani ostali bez više od 80 odsto privrednih subjekata, značajnih prirodnih resursa, atraktivnog prostora, i da će ekološka sanacija koštati više od dvije milijarde eura”, saopštio je danas na konferenciji za novinare poslanik DF-a Branko Radulović.

Između ostalog on je naveo da od kleptokratske bolesti sve više obolijeva naša omladina, koja smatra da se kriminalnim i nepoštenim radom dolazi do lagodnog života, te je sve veći broj brutalnih ubistava mladih ljudi ogrezlih u kriminalu.

“Konstatujemo da su pravosudni organi u potpunosti kontrolisani i instrumentalizovani, da je na djelu selektivna pravda u svrhu političkih obračuna ili sticanja vlasništva nad dobrima, da su brojne krivične prijave protiv Mila Đukanovića i njegovih organizovanih grupa, već desetljećima ignorisane ili u fazi izviđaja, da su poseban doprinos tome dali Vesna Medenica, Ranka Čarapić, Ivica Stanković i Milivoje Katnić, kao prethodni i sadašnji VDT i GST. Svjesni smo da je opstanak na vlasti Mila Đukanovića i režima njihovo biti ili ne biti, da su svjesni da pobjedom prave političke alternative, radom profesionalnih pravosudskih organa i institucija, slijedi njihova odgovornost za krivična djela i povraćaj otete i nelegalne imovine, kao i da je podanička mreža Đukanovića spremna na najteža nedjela i nepočinstva da bi opstali na vlasti”, obrazložio je Radulović podnošenje Predloga rezolucije.

On smatra da poziv premijera Duška Markovića na dijalog u okviru Saveza za Evropu nije poziv za izgradnju slobodne, prosperitetne i evropske Crne Gore, da on nije autonoman da to realizuje i da je mnogo grešan da bi imao minimalni autoritet, pa je to “već viđeno”, kupovanje vremena i pokušaj pozicioniranja.

Prema njegovim riječima u DF-u su ubijeđeni da nema ekonomskog i ukupnog civilizacijskog preporoda Crne Gore bez revizije i krivične odgovornosti za djela kaja su od 1990. godine učinjena i koja se čine protiv državne imovine, privrednog poslovanja, platnog prometa, životne sredine i prostora, bez raskida ugovora koji su sačinjeni na štetu države, te optimalne sanacije i valorizacije preostalih resursa.

“Odlučni smo da temeljno mijenjamo sadašnje kriminogeno i retrogradno stanje, preduprjedimo trajno zarobljavanje države i moguće veće konflikte. Dominantna većina građana je žrtva ovakvog retrogradnog i kriminogenog vladanja. Migracije i odlazak naših biološki najvitalnijih i intelektualno najkompetentnijih stručnjaka, odlazak naše omladine, negativna stopa nataliteta, katastrofalan socijalni položaj većine, samo su potvrda toga. Napokon i EU, i mnoge međunarodne institucije, mediji i pojedinci ukazuju na karakter vladavine Mila Đukanovića, negativan trend evropskih integracija, posebno na poglavlje 23 i 24”, zaključio je Radulović.