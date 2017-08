Divanović: Koalicija u Kolašinu za orden

Vijest o lokalnom prvaku Nove srpske demokratije – Dragoljubu Bulatoviću, bliskom saradniku Željke Vuksanović, predsjednice opštine Kolašin, koji je, prema pisanju štampe, odnedavno i prvak četničkog pokreta, zapravo je priča o jednoj super-harmoničnoj lokalnoj koaliciji, saopštio je Nikola Divanović iz Službe za informisanje DPS-a.

Povodom vijesti da je savjetnik predsjednika Skupštie opštine Kolašin Dragoljub Bulatović, dobio na nedavnom skupu pristalica četničkog komadanta Pavla Đurišića u Gornjem Zaostru četnički orden, Divanović je kazao da je to sloga i harmonija po mjeri predsjednice kolašinskog SDP-a.

“Ona je ne tako davno, na tribini partije Andrije Mandića, izjavila: „Sve razlike, koje su prave, posebno ove koje su izmišljene stavimo, ne samo po strani…sada smo svi isti, zbog toga što moramo donijeti odluke koje će zaustaviti propadanje na državnom nivou”, kazao je Divanović.

On ističe da bi, nakon najnovijih dešavanja u Gornjem Zaostru, samo zluradi bili u stanju da posumnjaju u državotvornu viziju predsjednice Opštine Kolašin.

“Jer kako bismo drugačije tumačili to što je njen politički recept primijenjen u Kotoru, Budvi pa i u Herceg Novom gde je SDP sa svojim kapitalom od čitavih pola mandata dala doprinos koaliciji čiji su konstituenti sljedbenici četničke ideologije (sa ili bez ordena). Tako svi skupa valjda vjeruju da su “na pravoj strani istorije” na kojoj je sudeći po njihovim ideološkim razlikama, jedini pravi zajednički interes, onaj materijalni. Dakle, da se vratimo četniku- savjetniku: ukoliko orden nije za hrabrost, vjerovatno je za skromnost kad Dragoljub neće o njemu javno. Jedino što skromnost i jednina ne idu skupa, to je prisvajanje zasluga a Dragoljub je ipak dio Željkinog tima. Zato i zasluge na ravne časti. U protivnom bi to bila unutarkoaliciona “pohara”, navodi se u saopštenju.