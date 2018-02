Divanović URA-i: Od koga je – dobro je

Kada jedan politički ameboid, pod radnim nazivom URA, objavi pokušaj analize izbornih rezultata, prosječan crnogorski glasač nije siguran da li treba da se nasmije ili da zaplače, kažu iz Demokratske partije socijalista.

<<<URA tvrdi da DPS stagnira ili gubi podršku, promjene moguće<<<

“Zatim, sasvim prirodno, mora da napravi dodatni napor da se prisjeti kojoj od kolona opozicije pripada ova skupina, da bi mu na kraju laknulo: od koga je – dobro je”, poručuje Nikola Divanović iz DPS-a.

Ističe da oni u partiji razumiju svu nelagodu onih koji “pretenduju da se bave visokom politikom na državnom nivou a onda ih, iz ciklusa u ciklus, rezultati lokalnih izbora postave onamo gdje objektivno pripadaju – na nivo statističke greške”.

“Dakle, zaista, da nije tužno bilo bi smiješno”, poručuje Divanović.

“Priviđaju im se fantazmagorični scenariji po kojima se sve urotilo protiv njih, od DPS i naših koalicionih partnera, do crnih fondova o kojima maštaju skupa sa svojim politički impotentnim mentorima, pa sve do “nedovoljno” obrazovanih građana koji na izborima u Ulcinju i u Bernama poklonjaju DPS-u ubjedljivo najveće povjerenje.Nikako izgleda da shvate da moderna politika, kakvu personifikuje DPS, priznaje samo dostignuća i konkretne rezultate. Zato ih ostavljamo da i dalje traže što bolji alibi, upravo za ono što slijedi i na šta se pozivaju u ovom tragikomičnom saopštenju”, zaključio je on.