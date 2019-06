DPS Kotor: Bečić i Jokić da shvate da čine političku manjinu u Kotoru

Ni danas, u nedjelju, crnogorska i kotorska javnost ne može odmoriti od svakojakih izjava, otvorenih pisama kao posledice samoobmanjivanja onih koji su izgubili većinsku podršku odbornika u Skupštini Opštine Kotor, a Bečić i Jokić treba da shvate da čine političku manjinu u ovom gradu, saopšteno je iz Demokratske partije socijalista nakon što je lider Demokrata Aleksa Bečić uputio otvoreno pismo ambasadorima zemalja članica Evropske unije i šefu delegacije EU u Crnoj Gori Aivu Oravu u kome ih je upoznao sa situacijom u Kotoru.

“Kao da su pojedinci zaboravili rezultate izbora iz 2016. godine, iako su oni javni i transparentni?! Kao što već tri godine prihvataju rezultate izbora onako kako njima odgovara. Po principu -gdje su izgubili, za njih rezultat ne važi – bojkotuju kako državni tako i lokalne parlamente, a gdje su postkoaliciono uspjeli da sačine vlast zajedno sa programsko različitim partijama – to im se dopada, pa se automatski samoproglašavaju za predvodnike koalicije, zaboravljajući, pritom, na ostale konstituente”, saopšteno je ovim povodom iz DPS-a.

Pošto se, kako dodaju, izgubivši vlast prave nemušti i pokušavaju da manipulišu javnošću, DPS podsjeća da od ukupno izašlih odnosno 12 526 građanki i građana Kotora, rezultat izbora iz 2016. godine za Kotor je bio sljedeći:

Kako poručuje DPS, brojevi su jasni: najveću podršku građanki i građana Kotora ima DPS, oko 600 glasova odnosno dva mandata više od Demokrata i DF zajedno.

“Ne tako davno ta „vesela“ politička većina je slavodobitno karakterisala političke uspjehe na nivou grada Kotora, dok danas ta grupica ne priznaje elementarne osnove demokratije. Heterogena i rogobatna politička većina, koja je formirala vlast nakon izbora 2016. godine, zasnivala je svoje političko djelovanje na prihvatanju i poštovanju odluka većine, ma kakva ona bila. Danas, svjesni neminovnog kraja takve političke većine, koja i nije mogla trajati duže, na sve načine pokušavaju da očuvaju ono malo biračkog tijela, odnosno pozicija koje partijski pokrivaju, a sve zarad sitnih i ličnih interesa”, navode iz DPS-a.

Smatraju da kao posljedicu novog „demokratskog pravila“ Demikrata, danas u Kotoru imamo sljedeću situaciju: manjina naziva većinu u lokalnom parlamentu „grupom odbornika“ i „neovlašćenim licima“, nezakonito zaključavaju službene prostorije Skupštine opštine Kotor, pečate nose svojim kućama, pa se još ljute i pišu ambasadorima zemalja članica EU kako oni „demokratski“ nemaju više vlast u drevnom gradu pod zaštitom UNESCO-a i mole ih da im obezbijede da oni, manjina u lokalnom parlamentu, i dalje upravljaju većinom odnosno gradom Kotorom.

“Sve ovo potkrepljuju informacijama, samo njima znanim, da su do jučerašnji politički partneri izdajice i da su se podvrgli “političkoj prodaji”?! Moramo priznati da smo mi u Klubu odbornika DPS-a u proteklih nekoliko dana naučili sijaset političkih termina kao što su „grupa odbornika“, „neovlašćena lica“, „politička izdaja“, „politička prodaja“, „protivpravno kreiranje volje građana“, „hajdučija“, „kafanski pajser“… i slično”, kazali su iz DPS-a.

Iz DPS-a dodaju da znaju da su bivša predsjednica Skupštine Opštine Kotor kao i, još uvjek, predsjednik Opštine Kotor, grubo prekršili sve zakone odnosno nijesu ispoštovali ni rokove koji su im određeni od strane Vlade CG a sve u cilju obezbjeđenja normalnog funkcionisanja života i rada u kotorskoj opštini.

“Svima je jasno da Jokić priziva i željno očekuje i iščekuje prinudnu upravu u Kotoru jer, upravo, time samo sebi obezbjeđuje fotelju predsjednika Opštine Kotor. On je dovoljan sam sebi, ne priznaje i ne poštuje skupštinsku većinu! I do sada je dokazao i pokazao da mu nije do skupštinskih odluka, već ih je, izričito sam donosio i, očigledno, stekao sopstvenu predstavu o „demokratiji“. Kako je otpočeo svoju vladavinu, tako i želi da nastavi svoju vladavinu – Skupština opštine Kotor nije mi trebala ni do sad, pa neće ni ubuduće! Pitamo Vas g-dine Jokiću sasvim jasno: Je li Vama jasno i da li ste obaviješteni da ste manjina u kotorskom parlamentu?”, poručuju iz DPS-a.

Klub odbornika DPS-a zaključuje da začuđuje ovolika politička drskost pojedinaca, kao i navodno uslovljavanje odnosno poistovjećivanje samog sebe sa demokratskim procesima i EU integracijama a sve zarad očuvanja sopstvene vlasti i sopstvenih interesa, zaboravljajući na ostvareni izborni rezultat kao i na tadašnje političke participante.

