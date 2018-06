DPS: Pinjatić senzacionalističkim podmetačinama pokušao sa spasi budvansku vlast

Budvanski DPS tvrdi da je jedina istina koju je Đorđe Pinjatić izgovorio u emisiji Načisto na TV Vijesti, ta da je on danas sjenka čovjeka koji je nekad bio poslanik i funkcioner.

“Iznoseći, iz samo njemu poznatih razloga, lavinu optužbi na račun partije i ljudi sa kojima je nekada dijelio moralne i političke vrijednosti, g-din Pinjatić je prećutao jednu elementarnu istinu – da on nikada ne bi postao funkcioner i poslanik da nije bio član DPS-a, i “prijatelj” tih istih ljudi koje danas javno optužuje za sopstveno posrnuće”, napominju oni.

Pinjatić je sinoć kazao da je on odležao godinu dana u zatvoru, ali da ima onih koji su bili državni funkcioneri, a ne poštuju državne institucije, aludirajući na činjenicu da Svetozar Marović nije u zatvoru. On je poručio da je uvjeren da Marović ne bi mogao da izbjegne zatvor da nije bilo amina iz crnogorske vlasti, i da ta činjenica izaziva kod njega “još veću depresiju” poredeći svoje stanje sa zvaničnim razlogom zbog čega Marović nije u ZIKS-u. Pinjatić je, između ostalog, kazao da je Marović najviše doprinio tome da on postane član budvanskog DPS. Poručio je da nikada nije bio i neće biti dio nikakve organizovane kriminalne grupe. Naveo je da se osjeća kao žrtveni jarac i podsjetio da je svaki plan usvojen u SO Budva morao da ima saglasnost nadležnog Ministarstva za uređenje prostora.

U DPS-u na sve ovo kažu da sumnjaju da je sinoćnji nastup Pinjatiću trebalo da posluži kao pokušaj zakašnjelog pravdanja pred crnogorskom javnošću ili pokušaj spašavanja političke skalamerije na vlasti u Budvi, koja odbrojava svoje poslednje dane.

“Šta god da je Pinjatiću bio motiv za ovu tv ekskurziju, morao je prethodno biti svjestan da će ona u javnosti izazvati kolektivnu dilemu: Ako je istina ono što je iznio, gdje mu je tada bila pamet? Da li je moguće da čovjek njegovog iskustva bude baš toliko neinformisan? U svakom slučaju, sve ono što je Pinjatić izjavio u emisiji, zavrijeđuje pažnju nadležnih organa. Mi iz DPS-a Budva poručujemo, i njemu i drugima, da su im uzalud svi napori da zaustave jačanje novokonstituisanog odbora DPS-a u Budvi. U toj namjeri neće im pomoći ni medijsko-senzacionalističke podmetačine iz prošlosti. Upravo je Budva, i sudski epilog u više slučajeva, najbolja potvrda da DPS nije, niti će ikada biti zaklon od zakona bilo kom pojedincu koji se o isti ogriješi, već da smo u potpunosti privrženi vladavini prava kroz institucije sistema”, ocjenjuju u lokalnom DPS-u.

Prema njihovim riječima, odgovorno su se suočili sa prošlošću, da bi se na zdravim temeljima bavili budućnošću.

“Trudićemo se svim svojim bićem da to radimo časno, stručno, i u najboljem interesu građana Budve. A onda ćemo uskoro, svi zajedno, biti u prilici da na izborima provjerimo šta oni o tome misle”, jasni su u budvanskom DPS-u.