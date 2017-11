DPS poručio Bečiću da uzalud prosipa jeftinu demagogiju po Tuzima

Član DPS-a u Tuzima Mirza Pepić reagovao je danas na izbornu konvenciju Demokrata, kojoj je prisustvovao i lider te partije Aleksa Bečić, poručivši da uzalud prodaje Tuzanima jeftinu demagogiju o sprječavanju podjela.

“On je na njima politički ponikao i uspio da ih produbi čak i među opozicionim partnerima”, tvrdi Pepić.

Demokrate su na izbornoj konvenciji u Tuzima osule paljbu po DPS-u, a Bečić je poručio da je DPS dugo obmanjivao žitelje ovog kraja.

“Uzalud Bečić objašnjava po Malesiji da je on bio maloljetan kad su kretale zloslutne kolone ka Tuzima, kad su mu tu Velizar Kaluđerović i Neven Gošović, perjanice ondašnjeg SNP-a i današnjih Demokrata. Uzalud pokušava da predstavi DPS kao „grupicu bogataša“, kada je sa nama armija od 160.000 ljudi, od kojih je najveći dio onih koji se vrijedno, domaćinski, dostojanstveno i bez ogorčenosti svakodnevno suočavaju sa izazovima savremenog života”, ističe Pepić.

Prema njegovim riječima, to što Bečić želi da sakrije svoju političku prošlost i ne želi o njoj da govori, ne lišava DPS mogućnosti da ga stalno na nju podsjećo.

“Bečić je jedini crnogorski političar koji je iz svoje zvanične biografije izbrisao do posljednjeg slova sve funkcije koje je obavljao u partiji kojoj je prethodno pripadao, u njegovom slučaju SNP -u, pa tako ne navodi ni čiji je kandidat bio na gradskim izborima. Razumijemo da se novi Bečić stidi onog starog, ali zato ne treba svoj gnijev da usmjerava ka DPS-u, već da se preispita šta ga je to kao mladog čovjeka opredijelilo za stranku koja je zastupala velikosrpsku ideologiju, šta ga je tjeralo da učestvuje na mitingu organizovanom protiv priznanja Kosova, nakon čega je rulja po ulicama palila i lomila, šta ga je navelo da glasa protiv sopstvene države, šta je stvarno mislio kada je rekao da je trobojka crnogorska zastava ili zašto se slikao sa vođom četničkog pokreta iz Berana. Sve su to pitanja koja današnji Aleksa mora da postavi onom pređašnjem. Dakle, introspekcija i pokajanje. Nikako bijes i histerija”, navodi Pepić.

On je takođe dodao da je najveća greška Bečićeve jeftine marketinške demagogije u tome što je potcijenila mudrost te armije crnogorskih građana, što ih svakodnevno vrijeđa nazivajući ih kriminalcima i što računa da su „kratkog pamćenja“.

“Na takvom potcjenjivačkom pristupu prema ljudima su poklekli i mnogo jači političari od Bečića”, zaključio je Pepić.

S.B.