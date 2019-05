Drljević: Očekujem da nakon izbora za EP Zapadni Balkan bude u fokusu

Izvještaj o napretku Crne Gore za 2019. godinu koji će biti predstavljen krajem maja u Briselu trebalo bi da da jasne smjernice kada su posrijedi aktivnosti naše zemlje na putu ka Evropskoj Uniji, kaže u razgovoru za Novu M glavni pregovarač sa EU Aleksandar Drljević.

Uoči izbora za Evropski parlament koji ce biti održani 29. maja, Drljević očekuje da će pobijediti proevropske snage, te da će i dalje u fokusu biti proširenje.

On ne sumnja da će Brisel konstatovati napredak u pojedinim oblastima.

„Očekujem da i u ovom izvještaju o napretku kao što je bilo i u radnom dokumentu, odnosno no paper koji je Evropska komisija objavila u novembru mjesecu prošle godine budu prepoznate one oblasti gdje smo ostvarili napredak i isto tako da se ukaže na one oblasti gdje moramo dodatno da posvetimo pažnju u narednom periodu“, dodaje Drljević.

On kaže da je ova godina prekretnica za Evropsku Uniju. Pored izlaska Velike Britanije iz porodice evropskih država, predstoje i izbori za Evropski parlament. Očekivanja Drljevića su ipak da će pobijediti proevropske snage.

„Očekujem da novi sastav Evropske komisije i parlamenta nastavi ono što je započela u prethodnom sazivu i parlament i komisija, a to je i da su Zapadni Balkan i države ovog regiona veoma u fokusu pažnje svih država članica Evropske komsije . Strategija EU proširenja na ZB i zaključc samita iz Sofije na neki način su jasno stavili do znanja kakve su namjere i Evropske unije i država članica i moje iskreno očekivanje da će to biti i u narednom periodu kada je nova komisija u pitanju”, navodi on.

Prema njegovim riječima, veliko ohrabrenje za zemlje Zapadnog Balkana je i jedna od poruka sa nedavnog samita u Berlinu – da će Francuska i Njemačka biti intezivnije uključene u proces proširenja.

„Zaključci sa Samita u Berlinu opet potvrđuju da smo mi i dalje u njihovom fokusu, da oni i dalje žele da doprinesu stabilizaciji ovog dijela Evrope i čitavog Zapadnog Balkana. I u prethodnom periodu su kroz tehničku pomoć, kroz konkretnu finansijsku podršku pomagale reformske procese i u Crnoj Gori i u ostalim državama Zapadnog Balkana”, dodaje on.

Na pitanje da li je spremnost Francuske i Njemačke signal briselskoj administraciji da se proces proširenja mora nastaviti, Drljević odgovara potvrdno.

“Mislim da je to na neki način sasvim bilo jasno i kroz strategiju proširenja EU na Zapadni Balkan gdje je strategija ipak pripremljena u zajedničkom djelovanju svih država članica i sve su se one ipak saglasile oko toga da je politika proširenja EU na Zapadni Balkan prioritet njihov”, cijeni on.

Upitan možemo li biti zadovoljni postignutim rezultati na putu ka Evropskoj Uniji, Drljević podsjeća da je Crna Gora za samo 13 godina uspjela da sprovede brojne reforme.

“Uspjeli smo da uspostavimo brojne institucije, da u značajnom stepenu izgradimo administrativne kapacitete u Crnoj Gori i naravno da mislim da možemo da budemo zadovoljni sa onim što je urađeno i da nam to daje samo dodatno ohrabrenje i smjernice da treba dodatno da nastavimo da unapređujemo nas sistem za dobrobit građana ove države. Kada je posrijedi pregovarački proces, Crna Gora i te kako može biti zadovoljna budući da smo otvorili skoro sva poglavlja i sproveli brojne reforme”, zaključio je Drljević.