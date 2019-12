Država neće sa pendrecima upadati u crkve, ali krivično će se odgovarati za parastose zločincima

Premijer Duško Marković najavio je na Premijerskom satu promjenu zakona kako bi bilo onemogućeno držanje parastosa osobama osuđenim za ratne zločine kako se to dogodilo juče kada su sveštenici Mitropolije crnogorsko primorske (MCP) Srpske pravoslavne crkve učinili u Herceg Novom.

“Sveštenstvo MCP je organizovalo parastsos ratnom zločincu i saradniku okupatora. To je neprihvatljivo i to vrijeđa osjećaje onih ljudi koji su vjekovima stvarali ovu državu, a posebno onih koji su posvećeni antifašističkim vrijednostima demokratskog svijeta u cjelini. Neko je pokušao da nas natjera da pendrecima uđemo u crkvene odaje. Nikada to neće uraditi Vlada na čijem sam čelu. Ali je blam sveštenstva MCP da u tom prostoru organizuje parastos. Država će naći naćina da odgovori na to. Mijenjaćemo zakone pa će neko krivično odgovarati za to“, rekao je Marković odgovarajući poslaniku Demokratskog fronta Andriji Mandiću.

Andrija Mandić iz Demokratskog fronta pitao je premijera Markovića da li su nadležni organi preduzeli nešto protiv, kako tvrdi, “ostrašćenih pripadnika drugih konfesija koje su se okupili da fizički spriječe pravoslavnog mitropolita da služi liturgiju na temeljima Hrama Svetog Jovana Krstitelja u Svaču”.

“Kada govorimo o konkretnom slučaju Uprava policije, kao nadležni organ, je postupila u skladu sa zakonom kada nije dozvolila održavanje javnog okupljanja pod okriljem Mitropolije crnogorsko primorske. Prijava koju je podnijela Crkvena opština Ulcinj sa ciljem održavanja javnog okupljanja na stacima Hrama Svetog Jovana Krstitelja u Svaču bile je neblagovremena i neuredna shodno odredbama Zakona o javnim okupljanjima i javnim priredbama. Osim navedenog riječ je objektu koji ima tretman kulturnog dobra, a tematika i ciljevi javnog okupljanja prema procjeni Ministarstva kulture i Uprave za zaštitu kulturnih dobara nijesu bili adekvatni značaju kulturnog dobra crkve Svetog Jovana Krstitelja u Svaču, kao ni arheološki utvrđenom režimu koji vlada na ovim objektima”, pojasnio je Marković.

Premijer je dalje naveo da ovaj skup čak i da je bio blagovremeno prijavljen nije imao opravdanja s aspekta Zakona o zaštiti kulturnih dobara.

On je naglasio i da je policija Osnovnom tužilaštvu u Ulcinju dostavila dokaze o svim aspektima povodom ovog slučaja.

Mandić je pitao i sa kim je sve vlast razgovarala o referendumu 2006. godine, kao i da li su razgovarali sa Albancima, Marković mu je poručio da je razgovarano sa cijelim demoratskim potencijalom koji je Crna Gora imala.

“I taj potencijal je bio javan i okupio je sve progresivne i patriotske snage u Crnoj Gori koje su rezultirale pobjedom na referendumu. I želim da vam kažem da smo u tom periodu po tom pitanju razgovarali sa mitropolitom Amfilohije”, rekao je Marković Mandiću.

Komentarišući odgovor Markovića Mandić je naglasio da je Srpska pravoslavna crkva najstarija institucija na ovim prostorima i da joj ne treba ničija zaštita. Vraćajući se na pitanje referenduma Mandić je kazao da nema dileme da je glasovima Albanaca obezbijeđena pobjeda o osamostaljivanju Crne Gore, te da danas vlast zbog toga vraća dugove Albancima.

Londonski samit je u potpunosti ispunio očekivanja Crne Gore

Poslanik Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković pitao je Markovića o rezultatima posljednjeg susreta sa premijerima Zapadnog Balkana, koji je bio prije desetak dana u Londonu.

“Šta su očekivanja Vlade od Berlinskog procesa, posebno imajući u vidu pitanja stabilnosti, ekonomije, povezivanja nauke i novih prilika za mlade”, pitao je Vuković.

Marković je rekao da je Samit u Londonu veoma značajan za razvoj Zapadnog Balkana.

“Ekonomske i bezbjednosne teme, kao i dobrosusjednki odnosi i pitanje nasljeđa bile su centralne teme Samita u Londonu. U regionu postoji potreba za odlučnijim bavljenjem svim ovim otvorenim pitanjima i smatramo zajedničkim uspjehom da su potpisane deklaracije o ratnim zločinima i nestalim licima”, rekao je Marković.

On je istakao i da su ekonomske i bezbjednone tema obuhvatale unapreenje ekonomske i regionalne saradnje, borbu protiv korupcije, razmjenu informacija oko terorizma, organizovanog kriminala i jačanje sajber kapaciteta.

“Na Samitu je potpisana i deklaracija o dobrosusjedskim odnosima gdje je konstatovana konstruktivna uloga naše u zemlje u definisanju i unapređenju odnosa sa susjedima. Istovremeno Crna Gora je jedina država koja se obavezala na konkretne aktivnosti u narednom periodu, a to je dovršavanje graničnih sporova sa susjednim zemljama”, kazao je premijer i dodao da smo uvjereni u dobre odnose sa susjedima.

On je podsjetio da se značajan broj tema Samita ticao mladih ljudi i da je na temu zadržavanja mladih ljudi u zemlji, na Samitu kao premijer uputio poziv kancelarki Njemačke Angeli Merkel i drugim liderima Zapadnog Balkana, da podrže projekat Instituta za održive tehnologije u Jugoistočnoj Evropi, koji Crna Gora promoviše, i koji može imati transformacioni potencijal za Region, a samim tim i za mlade ljude i profesionalce u nauci i istraživanju.

Nema dijaloga na osnovu lične percepcije i populističkih navoda iz poslaničkih pitanja, moramo polaziti isključivo od činjenica

Poslanik SDP-a Ranko Krivokapić pitao je Markovića da li je Vlada sposobna da se suoči sa “ubrzanim pogoršanjem života građana i strukturalno neodrživim stanjem ekonomije ili da bude voljno ili nevoljno dio poharane ekonomije Crne Gore”.

Marković je rekao da je bruto domaći proizvod u Crnoj Gori po glavi stanovnika u prošloj godini iznosio 6.810 eura i da je najviši u regionu Zapadnog Bakana, da je životni standard crnogorskog građanina mjeren ovim parametrom danas je na nivou 46 odsto prosjeka Evropske unije, da je to važan napredak za 12 godina, ako znamo da je u 2006. godini kada smo obnovili nezavisnost države on bio oko 33 odsto prosjeka EU, i da je realna zarada u Crnoj Gori u 2018. povećana za 34 odsto u odnosu na 2006. godinu.

“Kada se govori o realnom rastu zarada, moramo imati u vidu ukupan ekonomski trend, koji je pozitivan. Isto se odnosi i na rast penzija, sa čijim smo usklađivanjem nastavili, i čija je visina je udvostručena u posljednjih 12 godina. Dakle, ovo su fakti, koji su javni i dostupni našim međunarodnim partnerima, a samim tim i neumoljivi argumenti za svaku raspravu ovog tipa”, kazao je Marković.

On je rekao da je Vlada svjesna da je još puno izazova pred nama, kako bi se ostvarivale visoke stope ekonomskog rasta koje donose nova radna mjesta.

“Ali ne možemo graditi ozbiljan politički dijalog na ličnoj percepciji, i na osnovu populističkih navoda iz poslaničkih pitanja. Moramo polaziti isključivo od činjenica. Vlada će nastaviti da vodi ekonomsku politiku zasnovanu na kombinaciji mjera jačanja fiskalne stabilnosti i unapređenja konkurentnosti, sa ciljem održivog privrednog razvoja, i ekonomskog rasta. Shodno Fiskalnoj strategiji, očuvaćemo ključni princip da tekuću potrošnju finansiramo iz izvornih prihoda, i da ostvarimo budžetski suficit u 2020. godini kako smo projektovali. Dakle, poslaniče u ovih godinu i nešto vise, tekuću potrošnju nismo finansirali iz zaduživanja, to možete da provjerite. Prihode budžeta povećavaćemo daljom borbom protiv neformalne ekonomije na tržištu rada i tržištu roba i usluga, šireći održivu poresku bazu. Na rashodnoj strani, kroz reforme usmjerene na optimizaciju državne uprave i uopšte tržištu rada, doprinosićemo daljem rastu produktivnosti”, poručio je on.

Predsjednik Vlade je kao primjer napretka i valorizacije resursa istakao Portonovi rekavši da se tokom jučerašnje posjete uvjerio da je riječ o projektu na kojem će od oduće godine biti zaposlene stotine mladih ljudi iz tog dijela Crne Gore koji sada rade u najrenomiranijim svjetskim turističkim centrima.

On je najavio da će Vlada nastaviti da vodi ekonomsku politiku zasnovanu na kombinaciji mjera jačanja fiskalne stabilnosti i unapređenja konkurentnosti, sa ciljem održivog privrednog razvoja, i ekonomskog rasta.

“Jasno hoću da kažem, i ovdje u Skupštini, i da poručim građanima-crnogorski resursi nijesu i neće biti poharani, ali razvoj zemlje, dok sam ja na čelu Vlade, neće biti doveden u pitanje zbog dnevno-političkih interesa, niti će biti pod sjenkom samoljubljivih i umišljenih političara”, naglasio je Marković.

Crna Gora nije privatna imovina nikog od nas

Genci Nimanbegu će, u ime Kluba manjinskih partija, pitao je kako Vlada i premijer ocjenjuju rezultate ostvarene implementacijom Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

“Koji su preliminarni zahtjevi koji su upućeni za legalizaciju objekata do roka, 15. jula”, pitaće Nimanbegu.

Markoviće je podsjetio da je prema podacima Uprave za nekretnine na teritoriji Crne Gore izgrađeno oko 40.000 bespravnih objekata, dok prema podacima baziranim na studiji slučaja, a prema informacijama kojima raspolaže Ministarstvo održivog razvoja i turizma, ovaj broj je znatno veći i kreće se do 100.000 objekata, što se odnosi i na+ dogradnje i nadogradnje legalnih objekata.

“Stoji činjenica da je u početku evidentiran mali broj podnijetih zahtjeva. Međutim, i pored određenih nedoumica i nejasnoća koje su pratile ovaj proces, pa i opstrukcija u posljednjih mjesec dana registrovan je značajan porast broja podnijetih zahtjeva za legalizaciju. Procjenjuje se da je do isteka roka za legalizaciju bespravnih objekata, jedinicama lokalne samouprave podnijeto više desetina hiljada zahtjeva, što je veliki procenat posmatrano u svijetlu zvaničnog podatka Uprave za nekretnine od 40.000 registrovanih nelegalnih objekata, koji sam pomenuo. Najviše zahtjeva podnijeto je u Podgorici, Baru, Herceg Novom, Budvi i Ulcinju”, kazao je Marković.

On je dodao da je cilj formiranja urbanističko-građevinske inspekcije bilo objedinjavanje poslova četiri inspekcije (zaštite prostora; urbanističke; građevinske; i dijela poslova komunalne inspekcije koji se odnosi na izgradnju privremenih i pomoćnih objekata)-čime se sprečava pojava sukoba nadležnosti i obezbjeđuje efikasno i centralizovano inspekcijsko djelovanje.

“Da rezimiramo-Crna Gora nije privatna imovina nikog od nas da bismo kroz optikukratkoročne politike, a ne struke, posmatrali ovo važno pitanje. Takođe želim i da se saglasimo sa ocjenom da je prostor veliko bogatstvo i rijedak razvojni potencijal naše zemlje. Percepcija dijela javnosti, koja provijava i u Vašem obrazloženju, govori da ipak postoji veliki broj onih koji nijesu objektivnog stava i poimanja kad je u pitanju planiranje i uređenje prostora. No, takvoj praksi se mora stati na kraj. Svaki vlasnik bespravnog objekata imao je mogućnost da pokrene postupak legalizacije i plaćanjem komunalnih naknada na rate, konačno riješi pravni status objekata, i uveća vrijednost svoje imovine. Da ne bude pogrešne interpretacije, ponavljam ono što je posebno važno-sredstva koja budu prihodovana za te namjene biće usmjerena na poboljšanje uslova života baš na tim prostorima na kojima je izvršena legalizacija: od unapređenja komunalne infrastrukture do izgradnje nedostajućih objekata od društvenog značaja”, rekao je prmijer između ostalog.

Projekti poput Enciklopedije Crne Gore jednog dana predstavljaće relikviju našeg nacionalnog identiteta

“Šta Vlada Crne Gore preduzima ili će preduzeti da se konačno učini izvjesnim izdavanje Enciklopedije Crne Gore i koliko je sredstava do sada utrošeno za tu namjenu”, pitao je Mićo Orlandić iz kluba poslanika Socijaldemokrate Crne Gore i Liberalna partija Crne Gore

“Leksikografski centar Crnogorske akademije nauka i umjetnost,i i Institut za jezik i književnost „Petar II Petrović Njegoš“ u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i Ministarstvom kulture, ove godine započeli su rad na tri projekta: Leksikonu diplomatije Crne Gore,

Leksikonu likovnih umjetnika Crne Gore i Botaničkom leksikonu Crne Gore. Prema utvrđenoj dinamici, u toku je izrada abecedara sva tri leksikona koji treba da budu pripremljeni do 1. oktobra tekuće godine, a očekuje se da do 2020. godine bude završeno pisanje članaka i leksikografsko uređivanje bogate naučne građe”, odgovorio je Marković.

Prema njegovim riječima projekti poput Enciklopedije Crne Gore jednog dana predstavljaće relikviju našeg nacionalnog identiteta, i pijetet vremenu i ljudima koji su doprinosili izgradnji današnje, moderne i evropske Crne Gore.