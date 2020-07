Đukanović: Do poslednjeg daha ću raditi na obnovi Crnogorske pravoslavne crkve

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, večeras je u intervjuu na TV Prva kazao da država neće da privatizuje svetinje.

“Oa država raspolaže obimnom dokumentacijom koja govori da je značajna imovina nastala u Crnoj Gori do 1918. godina, izgrađena od novca iz ove zemlje, donacijama naroda, koja ima status kulturnog dobra, a na sumnjiv način upisana je na neka privatna lica. Želimo da preispitamo taj upis, a naišli smo na negodovanje SPC. Nijesu sigurni oni u argumentaciju koja se krije pod parolom “Ne damo svetinje”. Jednostavno je lansirati parolu i njome manipulisati, a pokazati da je prosijedi nepto drugo. SPC u prvom trenutku krenula sa manipulativnom ideom da obrani svetinje od Crne Gore koja ih je izgradila. Ali, pojavile su se i druge adrese koje su zainteresovane za sve ovo, koje sus e sjetile da pokušaju da poprave ono što nijesu uspjele 2016. godine. Posdeglo se narvno za crkvom koja je psolednji adut koji je uveden na politički teren kako bi dopšlo do promjene vlasti u Crnoj Gori. zato je ztako vrh SPC bagatelisao razne dobre ponude, sumjeravan od mešunarodnih adtresa, jer je sve jednostavnije ako se promijeni vlast. Ovdje riječ u najkraćem da spc slući anticrnogodsom intersu i pokupava da to uradi kroz demonstraciju nepoštovanja Crne Gore. U ulogu nekoga ko je nadređen drćavi Crnoj Gori. SPC mora biti odgovoran subjekt u Crnoj Gori i ponašati se u skladu sa zakonima ove zemlje”, jasan je Đukanović.

Nikada nisam rekao da je Amfilohije na čeku kudačkog pokreta.

“Nemojte dozvoliti da vaša vjerska osjećanja budu zloupotrijebljena od onih koji ruše Crnu Goru, jer je to ludački pokret”, napomenuo je on.

Kako nazvati one koji rupe svoj dom.

Naslušao se ocjena koje Amfilohije iznio na njegov račun.

“U kružocima crkveno-politilkim oko Amfilohija kruži priča da sam pod narkoticima. U svim razgovorima sa Amfilohijem precizno sam kazao da mislim da je važno za budućnost Crne Gore uspostaviti jedinstvenu Pravoslavnu Crne Gore, koja e objediniti pravoslavni živalj u našoj zemlji. Vrlo uvjereno ću do poslednjeg daha raditi na obnoi Crnogorske pravoslavne crkve”, jasan je Đukanović.

Istakao je da živimo u atmosferi podijeljenog društva.

“Centralna tema je vezana za budućnost naeg regiona. Svuda se u regionu razvila ideja da je budućnost naših drćava u ujedinjenoj Evropi, da se završi lutanje ZB. Nasuptor tome imamo politički pokret koji kažu da je EU loša, da je NATO fašistička organizacija. U Crnoj Gori, oni koji se zalažu za EU su zagovornici nezavisnosti, oni koji su bili protiv, danas su protiv toga i upozoravaju nas da je Crna Gora donijaal pogrešne odluke, da je mala zemlja, da nas treba vratiti pod okrilje zajednice sa Srbijom, i da bude u globalnoj interesnoj sferi Rusije”, napominje on.

Ističe da je 1918. je godina zločina domaćeg i međunarodnog nad Crnom Gorom.

Napominje da smo 2006. godine obnovili nezavisnost i pokazali pta ćemo sa nezavisnošću.

“Postali smo čkanica NATO i orednjačimo na putu ka članstvu u EU”, jasan je on.

Funkcionišu dva lica Crne Gore, a lijek je, kaže, emancipacija našeg društva.

“To je proces koje traži vrijeme. Moramo biti strpljivi i vjerovati da smo napravili dobar izbor”, kazao je predsjednik Đukanović.

Govorio je o prijetnjama i manipulacijama koje su dolazile iz Beograda u godinama uoči obnove crnogorske nezavisnosti.

“Tada se dogodio značajan rast broja ljudi koji se izjašnjavaju kao Srbi u Crnoj Gori. Ne doživljavam to kao nešto što je loše, a još manje nešto kao definitivno. Tim pitanjima ne treba davati toliki značaj, treba istraavti na tome da je Crna Gora dom u kojem svi zajedno žive”, istakao je Đukanović.

Na pitanje da li prijeti Crnoj Gori opasnost od federalizacije kao u Bosni, Đukanović je jasan – ovaj sastav stanovništva je u Crnoj Gori ćivio kada je u Bosni divljao rat.

“Crne Gora je ipak drugačijeg kvaliteta međuetničkih odnosa i stabilnosti. Izrazitu zahvalnost manjinskim narodima za ono što su učinili za Crnu Goru. Zar ne mislite da je jedinstven primjer povjerenja koje manjinski narodi pokazuju prema Crnoj Gori. To je izuzetno i Crna Gora na to mora biti ponosna”, ističe on.

Lideri pojedinih nacionalnih partija pokušavaju da uspostave Crnu Goru kao feraciju naroda koji u njoj žive.

“Oni pokušavaju da redefinišu strateški kurs. Tada većinska Crna Gora to prepoznaje kao cilj koji nije u inetersu Crne Gore i ideje koje dolaze sa adresa van Crne Gore. Prepoznajemo te tendencije, nijesu od juče. Kada bi napravili truli kompromis sa njima, Crna Gora bi završila kao Bosna u haosu devedesetih”, napominje Đukanović.

Predsjednik Crne Gore je uvjeren da su ključni izazovi kako prevladati razlike i kako homogenizovati društvo.

“Ako bi mogli vjerovati da se iskreno ujedinjujemo oko ideja antifašizma, to bi me radovalo.

Kazao je da se suočavamo sa novim i nepoznatim rizikom, ali je napomenuo da vjeruje da ćemo epidemiju koronavorisa narednog mjeseca staviti pod kontrolu, te da ne razmišlja o odlaganju izbora. Zbog načina na koji je ova vlast vodila državu i u ranijim turbulentnim vremenima, predsjednik je uvjeren je da se ipslata zarada. penzija i socijalnih davanja ne može ugroziti ni u narednom periodu.

“Zato moramo da poštujemo pravila predostrožnosti koja se preporučuju”, kaže Đukanović.

Predsjednik je istakao da je fascinantna odgpovornost koje je crnogorsko društvo pokazalo u prvoj fazi borbe sa koronavirusom.

“Svi pokazali visok stepen odgpovornosti. Društvena odgovornost bila na visokom nivou. Nije nas iznenadio ni povratak epidemije. Nemoguće je zaštititi se od tranzicije virusa”, naglasio je predsjednik.

Napomenuo je da su neki pomislili da derbi u Beogradu ne može proći bez nas, a podsjetio je i na situaciju koja je nastala u Rožajama zbog neogodovornog ponašanja.

Priča o pandemiji opredijelila atmosferu u Crnoj Gori, koja je atmosfera straha kako za zdravlje tako i za egzistenciju.

“Mnogo ljepše bi bilo voditi predizbornu kampanju bez opterećenja vezanih za koronavirus. Ljudska istorija je prepuna iskustava sa krizama. ovo je jedna od kriza savremene civilizacije. Vjerujem da će ovo biti tema koje će opredjeljivati izborno raspoloćenje građanima na predstoječim izborima. Založiću se da ne politizujemo pitanje epidemije. Kada je u pitanju epidemija, svi moramo učiniti sve da je suzbijemo i vratimo pod kontrolu kao u prvom talasu. Vjerujem da se procesi kreću u tom pravci i da ćemo narednog mjeseca imati punu kontrolu nad situacijom sa koronavirusom. Zato kažem da ne razmišljam o odlaganju izbora”, jasan je Đukanović.

Odgovorićemo na sve izazove

Napomenuo je da će zbog krize izgubiti najviše ekonomije kao što je naša, koja se posebno oslanja na turizam i usluge.

“Krize prate istoriju čovječanstva. Vjerujem da smo spremni da odgovorimo na sve izazove koji su pred nama. Istorija nas uči da gotovo da nijesmo imali mirnu deceniju. Između ostalog, u treningu smo”, istakao je prvi ćovjek države.

Crna Gora nije zakasnila ni dan kada je izvršavanje krditnih obaveza. Napominje da Crna Gora ne samo da jine smanjila plate, penzije, ili socijalna davanja, već nije zakasnila u servisiranju tih obaveza.

“Potrudlili smo se da pomognemo privredi i građanima zbog pogođenosti pandemijom. Imamo tri paketa mjera, od kojih treći vrijedi 1.2 milijardi eura. Važno da shvatimo da je najvažnije da prepoznamo složenost izazova koje kriza donosi i da joj se moramo prilagoditi”, naglasio je predsjednik države.

Umijeće funkcionisanja tokom krize

Ova vlast u Crnoj Gori je, smatra Đukanović, pokazala umijeće da funkcioniše u kriznim periodima.

“Kada su svi oko nas devedestih bili u ratu, mi sačuvali mir na ovim prostorima. Kada su bile primijenjen sankcije prema SCG, sačuvali smo stabilnost našeg sistema. Uprkos izbiljnim prijetnjama po stabilnost i a sam dan refernduma uspjeli da onnovimo nezavisnost bez ugrožavanja stabilnosti. Ova politika se uspješno nosila sa krizama i brod je plovio bez nekih većih oštećenja”, navodi Đukanović.

Napominje da vlast vodi ozbiljnu i odgovornu politiku.

Đukanović je jasan – ne postoji niko na planeti koji moće kazati koliko će trajati pandemija. Ne želim da se upuštam u bilo kakve prognoze.

“Ali, na bazi svega što sam kazao, uvjeren je da se isplata plata, penzija i socijalnih davanja ne može ugroziti ni u narednom periodu”, istakao je predsjednik.

Đukanović je je naglasio da se iz krize najbrže izlazi kroz razvoj i investicije, prije svega iz privatnog sektora, domaćeg i inostranog.

“Imperativ je da sačuvamo i unaprijedimo povjerenje stranih investitora. Zato ne razmišljamo o povećanju poreza. Moramo daoborimo preze i doprinose da motivišemo strane investitore da ovdje ulažu. Moramo da unaprijedimo administraciju”, jasan je Đukanović.

Trpimo, kaže, Đukanović, kritike da imamo sporu administraciju, što utiče na investicije.

“Ako ne bude napredovala ekonomija, nećemo moći da servisiramo plate, penzije i socjlana davanja. Moramo shvatiti da vlast, opozicija, mediji i svi drugi, ne smiju učestvovati u destrukciji nacionalne ekonomije Crne Gore”, jasan je predsjednik Đukanović.

Iz krize se izlazi razvojem

Iz svake krize se izlazi razvojem, a razvoja nema bez investicija, dodaje predsjednik.

“Da bi dobili moćne strane investitore, moramo se truditi zajedno da stvaramo ambijent gdje ćemo učvršćivati ambijent povjerenja stranih investititora prema Crnoj Gori. Sjetimo se kako smo lako odbili britanske investirore na Vladoanosu, one iz Abu Dabija na Kraljičinoj plaži. Adminsitracija koja ne podrćava biznis nije dobra”, jasan je on.

Nova radna mjesta i odgovoran menadžent na čelu države

Napominje da je dobro da je pripremljem treći paket mjera.

“Moramo da radimo na korišćenju nekih drugih mogućnosti dok se turizam i usluge ne vrate u svoju punu funkciju. Tokom trajanja pandemije, recimo, gradio se Portonovi. Nakon toga ćr tamo biti uposleno više od 1000 ljudi. Hoću da kaćem da ne smijemo pokazati malodušnost. Krize nijesu trajna stanja. Moramo razmišljati ofanzivno. Ubijeđen sam da povlačenjem pravih poteza, koje bi značile dodatnu atraktivnost Crne Gore kao poslovnog ambijenjta, možemo da sitimulišemo investitore da nastave sa projektima ovdje. U Kolašinu se gradi šest novih hotela sa pet zvjezdica, što će biti 1500 novih radnih mjesta u Kolašinu. Ja sam optimista. Potrebno je imati ozbiljan i odgovoran menadžement na čelu države”, poručio je predsjednik Đukanovič+ć.

U krizi je važno sačuvati nos iznad vode. Važno je da pokažemo socijalnu odgovornost.

“Na iskušenju su poslodavci. Banke i druge finanisjke institucije treba da nam pomognu razumijevanjem. Međunarodni partneri ozbiljno razmišljaju o podršci. Poslodavci prije nego posegnu za optuštanjem moraju triput razmisliti jesu li ti svi radnici oni koji su im pomogli da steknu to što su stekli, da li mogu sjutra naći dobru alternativu za njih, a treće, od čega žće živjeti porodice otpuštenih radnika. Jedino združeni možemo krizu preživjeti”, istakao je Đukanović.

Banke, dodaje, moraju pokazati mnogo veći stepen aktivizma nego što je to slučaj sada.

Oko 8000 novoevidentiranih je na Zavodu za zapošljavanje koji su bez posla.

“Ima onih koji su se tu našli da iskoriste one benefite koje je opredijelila Vlada”, naglasio je Đukanović.

U pogledu životnog standarda ubrzamo smo sustizali Evropu.

“Treba da stanemo u grad, suprostavimo se krizi, bolje radimo i izađemo iz krize čim prije. Brzina oporavka posle krize zavisiće od toga kako se sada ponašamo”, rekao je on.

Da se okrenemo domaćoj proizvodnji

Predsjednik je jasan – potrebno nam je novo, dotjerano lice crnogorske ekonomije.

” Na održiv način moramo daisplaniramo valorizaciju svih napih resursa. Ne odričemo se turizma, koji je u stalnom rastu. Ali, jednako tako,morali bi da primijetimo da neke druge djelatnosti nijesu pratile razvoj turizma. Sve dok je turizam nudio dobre mogučnosti, svi su išli ka toj djelatnosti. Lani uvezli 580 miliona eura hrane. zato je važno da novo lice Crne Gore ukazuje na realne mogućnosti, a to je korišćenje nacionalnih potencijala”, napomenuo je predsjednik Crne Gore.

Govorio je jasno o tome šta možemo da proizvodimo u zemlji kako bi susptituisali uvoz. Jednako tako treba razmišljati kada govorimo posebno o prerađivačkoj industriji.

Realne šanse su, dodaje predsjednik, i u energetici.

“Realno je samo u sljedeće četiri godine pokrenuti investicije od preko 700 miliona eura”, jasan je Đukanović.

Predsjednik je napomenuo da moramo uhvatiti priključak sa razvojem novih tehnologija, da damo podršku inovacijama.

Poručio je da ne smijemo uvozno zavisni nego što moramo.

Niko ko je kreditor nema prigovor na odnos sa državom Crnom Gorom.

” Neže crna Gora imati problema da servisira obaveze”, kazao je Đukanović.

Rekao je da je kampanja pred izbore već počela.

“Glavna poruka kampanje je da DPS ona politička snaga koja odgovornim upravljanjem i kriziama pikazala da ima jasnu viziju i stalno rastuće kapacitete da se ta vizija ostvari. Najvažnija poruka je da smo sposobni sa savladomo krizu koju je izavao koronavirus. Pokazaćemo visok stepen odgovornosti u zaptiti zdravlja i života naših ljudi”, zaključio je predsjednik Đukanović.

M.Dušević