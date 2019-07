Đukanović: Dvije godine smo rame uz rame s najrazvijenijim državama svijeta

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović na Tviteru je napisao da je Crna Gora kao članica NATO dvije godine rame uz rame s najrazvijenijim državama svijeta.

“Osnažili smo sigurnost, povećali investicije iz partnerskih zemalja, ostvarili bolji rejting države u međunarodnoj zajednici, a unijeli svoje tradicionalne vrijednosti”, poručio je Đukanović.

Komunikacioni tim Interresorne komisije Vijeća za NATO pokrenuo je medijsku kampanju čiji je cilj unapređenje informiranja javnosti o svim aspektima članstva Crne Gore u NATO.

Višemjesečna kampanja koncipirana je u skladu s komunikacionon strategijom “Crna Gora članica NATO-a” za period do naredne godine, koju je izvršna vlast usvojila 28. juna prošle godine.

Sjevernoatlantski savez je u okviru kampanje “We Are NATO” objavio video posvećen Crnoj Gori.

NATO is a family of common values. We are united with our Allies for peace and stability. 🇲🇪 #Montenegro is #NATO.#WeAreNATO @VladaCG @MeGovernment pic.twitter.com/DEg3z1aZHz

— NATO (@NATO) July 18, 2019