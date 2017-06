Đukanović: Evropski kvalitet života više nije stavka na listi želja

Članstvo u NATO znači da evropski kvalitet života za Crnu Goru više nije stavka na listi želja, nego je šansa da se taj cilj dostigne sada realnost. To za Prvu televiziju, u reakciji na članstvo u NATO, kaže lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović, koji je bio ključna politička figura čitavog procesa učlanjenja.

Đukanović jasno poručuje-članstvo Crne Gore u NATO je satisfakcija za zvaničnu crnogorsku politiku u poslednje dvije decenije, ali i podsticaj za region jer pokazuje kako je jedna od najmanje razvijenih država Balkana sada iskoristila šansu.

“Sa ovim crnogorskim članstvom u NATO mislim da dodatno obezbjeđujemo našu stabilnost i stvaramo pretpostavku za dinamičan demokratski, ekonomski razvoj. Istovremeno, mislim da ukazujemo susjedima da je to moguće. Dakle, da to nije samo prazna proklamacija, da su otvorena vrata i NATO i Evropske unije zaista realna šansa i da je, do juče jedna od najmanje razvijenih država u ovom regionu, iskoristila tu šansu, prošla kroz ta prva vrata i vjerujem da će sa takvom porukom prije svega stranim investitorima obezbijediti ne samo nedostajući kapital nego nedostajuće iskustvo, znanje u oblasti tehnologije i u svim drugim oblastima i da ćemo uspjeti da obezbijedimo poželjni tempo ekonomskog rasta u Crnoj Gori, a samim tim i požejni tempo ukupnog društvenog razvoja i novog kvaliteta života za naše građane”, rekao je Đukanović za Prvu.

S.Đukanović