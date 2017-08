Đukanović: Novi NATO kampovi ne mogu promijeniti svijest građana

NATO nastavlja sa promotivnim kampanjama u Crnoj Gori u bezuspješnoj namjeri da promijeni svijest građana, ocjenjeno je iz Demokratskog fronta.

Oni smatraju da je NATO procijenio da se i nakon nasilnog utjerivanja Crne Gore u taj savez nije promijenio odnos snaga i da se ogromna većina građana nepokolebljivo protivi učlanjenju.

Šef poslaničkog Kluba DF-a, Milutin Đukanović, tvrdi da se iz tog razloga ponovo organizuju NATO kampovi i angažuju razni predavači koji treba da odbrane tekovine Mila Đukanovića.

“I tu posebno treba obratiti pažnju – NATO je sračunato angažovao “predavače” i iz opozicije, i to one koji su nekada bili protiv NATO-a, a danas kažu da je to “završena stvar” – prošlost koja navodno više nikoga ne interesuje“, naveo je Đukanović u izjavi.

On je kazao da je DF na vrijeme upozoravao javnost na namjeru Sjedinjenih Američkih Država da u Crnoj Gori na vlast instalira “Tim B, i to tako što će ih podvesti Demokratskoj partiji socijalista da nastave zajedno da bespogovorno izvršavaju naređenja vašingtonske administracije“.

Prema njegovim riječima, i sam NATO, organizacijom kampova i seminara, potvrđuje da je to pitanje potpuno otvoreno, a posebno nije stvar prošlosti.

„Što se nas tiče, sada je od najveće važnosti za Crnu Goru sačuvati većinu koja je protiv NATO-a a potom narodnu volju provjeriti na referendumu koji će se morati održati“, ocijenio je Đukanović.

On smatra da to što se kao predavači i NATO promoteri pojavljuju lideri nekih opozicionih stranaka, pokazuje pravu pozadinu serije sastanaka ostatka opozicije sa predstavnicima administracije SAD-a, koja je kulminirala desetominutnim susretom sa potpredsjednikom te države.

DF, kako je naglasio Đukanović, i ovaj put ukazuje da interesi Vašingtona nijesu u skladu sa interesima Crne Gore i većine njenih građana.

“Nama su neophodne temeljne političke, institucionalne i ekonomske reforme, naš stav je da je sistem bolestan i da ga treba mijenjati, a stav Ambasade SAD-a je da je sistem dobar i da ga treba samo osvježiti novim snagama sa kojima bi i dalje upravljao DPS“, ocijenio je Đukanović.

Kako je rekao, za NATO-u su sada najzanimljiviji oni političari i urednici koji imaju karakteristike – bivši pripadnik prosrpske stranke ili medija, bivši protivnik nezavisne Crne Gore, bivši antinatovac, onaj koji se stidi što je ranije govorio srpskim jezikom, pripadao srpskom narodu i Srpskoj pravoslavnoj crkvi.

“Takav tip političara i novinara, poput današnjih prvaka dukljanskog režima, bivšeg predsjednika Narodne stranke Novaka Kilibarde i bivšeg urednika “Dana” Milija Prelevića, je veoma poželjan jer se procjenjuje da se preko takvih osoba mijenja i način razmišljanja pokolebanih pristalica zajedničke države“, navodi Đukanović.

On tvrdi da su takvu nečasnu ponudu iz Nove srpske demokratije prije neku godinu odbili, čak i kada im je nuđeno pola Vlade, “ali pod ovim sramnim uslovom koji je prihvatio tim B i grupa urednika”.

“Nas je, za razliku od njih, bilo sramota i da pomislimo a ne da radimo na očuvanju i odbrani tekovina i ciljeva DPS režima. Znali smo ono što su znali i naši preci – da nakon odricanja od vlastitog nacionalnog, jezičkog i vjerskog identiteta sledi brutalni napad čak i na našu Srpsku pravoslavnu crkvu“, kazao je Đukanović.

Ocijenio je da je za Crnu Goru predviđeno da ima korumpiranu i autokratsku vlast koja će bespogovorno izvršavati naređenja vašingtonske administracije – prekid odnosa sa Rusijom, podrška lažnoj državi Kosovo, a time i nastavku šverca narkotika, oružja i akciznih roba, podrška konceptu Velike Albanije, promjena identiteta tradicionalnih Crnogoraca i nasilnu asimilaciju Srba, formiranje fantomske Crkve koja će biti bliža Vatikanu nego Moskvi ili Vaseljenskoj patrijaršiji.

“Zato smeta DF, jer nećemo dozvoliti da Crna Gora srlja u propast, sramotu i tamo gdje ne pripada. Zato se istrajava na upornom objedinjavanju poslušnika i agenata stranih interesa sa ciljem uništenja DF-a kao samostalnog i autentičnog političkog predstavnika našeg naroda, naše tradicije i slavne slobodarske Crne Gore“, kaže Đukanović.

On ističe da se DF-a bori za pomirenje Srba i Crnogoraca.

“DF na drugoj strani ulaže velike napore da sve one koji već nijesu trajno izgubljeni i koji se nisu predali interesima stranih sila uveže u jedinstveni antirežimski front. Strah nas je, ipak, da su neki iz opozicije nepovratno izgubljeni, da su poklekli i prihvatili danajske darove koje su dobili od potpredsjednika SAD-a“, zaključio je Đukanović.