Đukanović siguran-Na CT nikad nije bilo kolebanja kada se radilo o državi

Predsjednik Demokratske partije socijalista poručio je večeras sa Cetinja, iz spomen doma u Bajicama, da na Cetinju nikada nije bilo kolebanja kada se radilo o državi i da ga neće biti ni ovoga puta, na izborima 26. novembra.

Govoreći na početnoj izbornoj konvenciji, lider DPS je istakao da Cetinjem i Crnom Crnom “vitlaju naši politički konkurenti, pokušavajući da zaglušujućom galamom prikriju svoje neznanje i da prikriju ono što je njihova nečista politička prošlost”.

“Ako je neko poput DF učinio sve u prethodnom periodu da Crne Gore ne bude, ako su njihovi lideri išli po evropskim i američkim prijestonicama i molili da se Crnoj Gori uskrati pravo na slobodni izbor vlastite budućnosti, ako su i nakon obnove crnogorske nezavisnosti nastavili predano da rade sve protiv nje i da sistematski stavljaju nove mine u crnogorske temelje, i ako su u finalu svog posrnuća na kraju iznajmili svoje usluge interesima druge države, sa potpuno suprotnim od crnogorksih, onda zaista nema te teške riječi od koje ću se libiti da je upotrijebim protiv protagonista takve politike”, poručio je Đukanović.

Uvijek je, kako kaže, bilo onih koji ne rade u interesu sopstvene države, ali Crna Gora danas živi u vremenu u kojem se DF ponosi svojim izdajstvom.

“Ne negiraju da su uzeli novac da bi služili interesima druge države, i zbog toga su danas pred crnogorskim sudovima, i to je pokazatelj napretka crnogorskohg društva, jer je Crna Gora danas spremna da takve ljude izvede pred sud i zaštiti se od novih izdaja. Šta kazati o onima koji danas igraju u istom kolu sa DF, a pokušavaju se izdavati za evropejce i pozivati na svoj navodni crnogorski patriotizam? Dakle mislim na SDP, GP URA, i na sve one koji sebe pokušavaju da zaogrnu plaštom takozvane građanske opozicije, koji pokušavaju da se na neki način javno distanciraju od DF, da se posluže njihovom brutalnošću, u rušenju institucija države Crne Gore, a da se nakon toga pojave kao evropejskija i demokratskija verzija DF, da bi došli do svog cilja i mimo volje crnogorskih građana preuzeli vlast. Moramo im poručiti da nema plišane i brutalne izdaje, postoji samo izdaja”, poručio je Đukanović.

SDP-u ne pomaže prethodni patriotizam

Izdaja je, kako je kazao, i kada uzimate novac sa neke adrese da biste služili interesima druge države, kako što to čini DF, a izdaja je i kada pokušavate da prikriveno i licemjerno pomognete to istom Frontu da ostvari svoju misiju, da bi vas on doveo na vlast.

” Tu ne pomaže nikakvo pozivanje na svoj prethodni patriotizam, jer patriotizam nije patriotizam ako ima svoj vijek trajanja. Patriotizam ili njegov vijek se može određivati samo životnim vijekom svakoga od nas, ali ako posle izvijesnog vremena vam dojadi patriotizam, pa sebi na bazi toga dozvolite da služite interesima suprotnim od interesa Crne Gore, to nije ništa drugo nego izdaja koja, ubijeđen sam, nikada ne može imati većinu u Crnoj Gori, a na Cetinju posebno”, poručio je lider DPS.

Đukanović je podsjetio da je tokom prethodnih četvrt vijeka DPS ponosno predvodila Crnu Goru kroz sve njene istorijske pobjede.

Politički konkurenti, kaže Đukanović, u nedostatku argumenata, kao najveći grijeh DPS navode to što je “predugo na vlasti”.

“Kada nam naši politički konkurentni u nedostatku politčkih argumenata pokušavaju spočitati naš navodni grijeh onda kažu predugo ste na vlasti. Dobro, da kažem sa ovog mjesta – ako je grijeh biti vredniji i bolji od drugih, ako je grijeh kontinuirano pobjeđivati u poštenim utakmicama na bazi jasnog kvaliteta, ako je grijeh uvijek imati besprekorno čistu viziju i imati hrabrost da je slijedite, i imati vještinu da izbjegnete sve brzake kroz koje treba proći da bi stigli do cilja, onda zajedno sa svima vama ponosno nosim taj grijeh”, kazao je Đukanović na Cetinju.